中大女生創業辦郵件訂閱　滲個人經歷及港式情懷　訂戶遠至冰島

在這個訊息秒讀秒回或已讀不回、屏幕社交越發疏離時代，你有多久沒感受過打開信箱、拆開一封實體紙質信件的觸感與期待？



中文大學Z世代兩位女學生Kathy及阿寶，今年7月創辦「postie.hk」Snail Mail Club（蝸牛郵件 / 郵件俱樂部），每月策劃一個主題，郵件內容會根據不同主題而變化。通常會包含一封信、原創插畫明信片、貼紙、治癒系小月曆卡，有時甚至親筆寫下小字條重拾上堂「傳紙仔」情懷、摺起童年回憶殺「東南西北」指令遊戲，每月郵寄至付費訂閱者手中。



自今年7月起，每月主題滿載香港情懷，主題包括校園生活、飲茶文化及打麻雀等港人生活日常。短短數月間，訂閱人數已由最初的1人躍升至逾200人，訂戶除了本地，更遍及馬來西亞、澳洲、英國、德國乃至冰島。訂戶中大部分為移居海外的港人，每月藉著這份跨洋過海的驚喜郵件，重溫香港味道。



兩位中大女學生Kathy及阿寶創辦「postie.hk」，11月的主題是香港麻雀文化，希望讓更多人認識歐美的慢郵文化。（湯致遠攝）

Kathy與阿寶均畢業於筲箕灣聖馬可中學，自中一起已成為好友，儘管六年中學生涯從未同班，卻習慣以書信和賀卡傾訴心事。升讀大學後，她們分別就讀中大專業會計學，以及環球經濟與金融跨學科主修課程，並先後前往法國里爾當交換生。當地慢活氛圍喚醒了她們對書寫信件的悸動，亦希望感染他人。二人遂將暑假實習賺得的萬餘元作為創業資金，將近年在歐美盛行的慢郵文化引進香港。

歐美興起慢郵文化 No Tech訂閱大有市場

在AI數碼洪流下，近年歐美流行慢郵文化，創作者每個月透過傳統郵局，將親手製作或挑選的實體物品，寄送到訂閱者的信箱裡，每份訂閱一般收取約十多美元費用。這種「No Tech」產物大有市場，有創作者每月獲數千訂閱成為收入主流。

到法國交換生重喚手寫信件溫度

Kathy讀會計專業著重財務數字的精準把控、阿寶修讀神科環球經濟擅長洞察市場需求與商業運作，外人看來兩位的專業背景與手作信件風馬牛不相及，但其實Kathy及阿寶在中學時常互相寫信，寫生日咭及聖誕咭，告別中學歲月後這習慣性漸被遺忘，直到二人分別先後到法國里爾當交換生，當地慢活氛圍再次打動她們。

Kathy在法國特意向親朋戚友寄postcard，其中一張是寄給阿寶的。（被訪者提供）

啲人好鍾意去寫嘢，唔睇手機，會去公園攞本書出嚟，寫journal，返到香港，我哋收到對方明信片好開心，加上本身都想創業，又知道有Mail Club這個概念，所以想將我哋對香港文化嘅諗法擺埋一齊，做一個Mail Club。 Kathy

家人支持放膽追夢 向女兒開「紙品速成班」

阿寶強調，「postie.hk」其中一個賣點是人手製作的溫度，但並非一般手作福袋，最珍貴是她們的故事，「我哋有信，信件係我哋兩個嘅故事或者經歷，每個人都有唔同嘅經歷，我覺得封信先係最重要嘅一個product。」

兩人今年就讀大學五年級，明年畢業，在忙碌功課與實習生活中，仍不時埋頭苦幹在家寫寫摺摺。Kathy甚至與家人外遊期間，會突然因公務而獨自在咖啡店開電腦與阿寶開會，幸好家人的理解與信任成了她們強大後盾。

兩人明年便中文大學畢業，相約預先影畢業照。（被訪者提供）

Kathy的父親過去曾涉足紙品生意，得知女兒創業大計後，便即時拿出各種紙張樣本，向女兒開設專屬的「紙品速成班」，「爸爸教我認識銅版紙的特性、點樣包裝同訂裝，令我行少好多冤枉路。」

阿寶在籌劃初期則低調進行，直至父母看見女兒不斷貼郵票寄才得悉創業計劃，並鼓勵她放手一搏，「佢哋心態就係你都大學最後一年啦，試啦，唔試如果之後真係返工可能更加冇時間去試，把握仲係學生試錯成本低啲嘅時候博一博」。

如果之後真係返工可能更加冇時間去試，把握仲係學生試錯成本低啲嘅時候博一博。 阿寶

郵件內所有郵品都是她們原創設計。（湯致遠攝）

創業初期曾因「郵票」問題受責 又曾因訂閱大增失預算

創業也是一個學習過程，這兩位「初級老闆」亦曾經「交學費」。例如創刊號信件原設計為淡黃色，成品卻變成近乎全白色，後來才發覺受印刷廠的燈光影響判斷；九月號「校服」主題亦因訂單急增，要臨時加印趕工交貨，亦曾因郵票問題「撞板」。

9月開學月以「校服」主題，兩人將兒時玩「東南西北」、背九因歌、傳紙仔的美好時光再次呈現。（湯致遠攝）

阿寶憶述，曾試過到郵局寄出一批郵件，結果郵局職員在信封貼上郵資條碼（QR code），結果收到客人反映感失望，「我哋好內疚，辜負咗佢嘅信任，（客人）唔預期在好有溫度文創郵件上貼上冰冷的郵資條碼，亦令我哋更留意細節位，及要堅守初心。」

阿寶與Kathy坐在中大圖書館外摺第一期郵件，從天光到天黑摺了一整天。（被訪者提供）

兩人在中文大學準備9月信件，瘋狂摺東南西北指令遊戲。（被訪者提供）

現時每一封郵件都由兩人親手貼上實體郵票，她們甚至會貼上特別郵票，如以香港非物質文化遺產系列、《老夫子》系列等等特色郵票。

投入實習薪金萬多元作啟動資金

Mail Club最大成本是創意、理念及時間，故創業啟動資金約萬多元，來自二人在暑假期間的實習薪金。「postie.hk」從籌備至首期訂閱主題《慢郵香港》約花4至5個月，兩位新手老闆分工清晰，自小喜歡藝術的Kathy，身負繪畫設計重任；阿寶在法國當交換生期間曾修讀市場學，因此能學以至用，肩負對外推廣宣傳以及文字類工作。

兩位新手老闆分工清晰，自小喜歡藝術的Kathy，身負繪畫設計重任；阿寶在法國當交換生期間曾修讀市場學，因此能學以至用，肩負對外推廣宣傳以及文字類工作。（湯致遠攝）

「postie.hk」以香港文化為核心。（湯致遠攝）

從7月的《慢郵香港》、8月的《啡常日誌》、9月開學月的《港講校園》、10月的《港食點心篇》到11月的《麻雀小故事》，阿寶表示，「postie.hk」核心是香港文化，希望透過實體信件作為香港本土文化的載體，「雖然睇IG reels都可以接觸到文化，但例如手雕麻雀，大眾平時好少會特意上網搜尋，我哋就希望訂閱者可以至少透過我哋一封信接收文化訊息，引發佢哋願意主動深入了解興趣。」

獲移居港人私訊重拾家的感覺

創業五個月，「postie.hk」的訂閱人數已由最初的1人激增至逾200人，現時已達收支平衡。阿寶指出，訂戶以移居英國、加拿大及澳洲的香港人佔最多數，亦曾有來自德國與冰島的訂閱者，「曾有馬來西亞客人訂閱11月的《麻雀小故事》郵件，希望我們在信封抬頭寫上Mahjong Queen，並寄給他喜歡打麻雀的朋友作生日禮物。」

柴灣的青年廣場是兩人工作的「大本營」。（湯致遠攝）

Kathy與阿寶的心思，亦換來訂閱者窩心的迴響。阿寶表示，不時收到客戶的私訊，直言已許久未收過來自香港的信、或是閱讀中文字，這封郵件重新將他們與香港連結。Kathy亦指出，曾有讀者在私訊中表達讓他們找回家的感覺，令她感開心有意義，「我哋郵件可令相隔半個地球嘅人都感受得到家，或者remind到家嘅感覺。」

我哋郵件可令相隔半個地球嘅人都感受得到家，或者remind到家嘅感覺。 Kathy

阿寶（右）笑稱，早前與Kathy（左）各因事忙分隔英國與日本，因時差問題兩人需輪更工作。（湯致遠攝）

創業成重新認識香港文化契機

透過一封郵件將「香港是我家」的感覺越洋傳遞，同時亦令Kathy和阿寶重新認識這城，以及一次又一次，重溫過去經歷及人生時光。

「我哋開始多啲留意身邊嘅嘢，好似細個買郵票嗰部機已經冇咗，平時返工返學行同一條路係唔會知道嘅，做咗呢樣嘢之後令我更加去探索、去了解多啲香港嘅嘢。」阿寶說

Kathy亦十分認同，認為是重新認識香港文化契機，而且客人正面反饋亦帶來巨大滿足感，「係大學五年以嚟最大嘅滿足感！」

透過一封郵件將「香港是我家」的感覺越洋傳遞，同時亦令Kathy和阿寶重新認識這城，以及一次又一次，重溫過去經歷及人生時光。（湯致遠攝）

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