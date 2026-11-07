中大女生冀用正職「養活」興趣與理想　冀創建實體空間可持續發展

在生成式AI席捲各行各業的狂潮下，由兩位中文大學Z世代女學生Kathy及阿寶卻反潮流，於今年7月創辦「postie.hk」Snail Mail Club（蝸牛郵件 / 郵件俱樂部），接受用戶訂閱，每月策劃一個主題，郵件內容會根據不同主題而變化。



兩人坦言這門生意賺錢「一定唔多」，面對即將告別校園的轉折點，兩人到底是堅持「理想」將「postie.hk」發揚光大，還是選擇「麵包」全力在職場上打拼？她們認為兩者皆可兼得。



兩位中大學生Kathy（左）及阿寶（右）明年將畢業投入職場，揚言不會放棄「postie.hk」，冀用正職「養活」興趣與理想。（湯致遠攝）

畢業後當斜槓族 正職與興趣同步發展

即將畢業於中大環球經濟與金融跨學科主修課程的阿寶，十分認同現時流行「斜槓族」 （Slasher）生活模式，她自覺能找到喜歡的東西是幸運及奢侈的事，認為可同步發展除正職以外興趣，「正職可能對年輕人嚟講好多時候係一個保底，保障你有收入可以應對生活開支……現在好似慢慢大家唔會將人生所有價值放喺正職上，而係發展其他興趣咁。」

主修專業會計學的Kathy想法一致。她坦言能把理想當作全職固然完美，但即便未來正職並非最心儀的工作，也能藉著正職提供穩定的資源來「養活」自己的興趣與副業，未嘗不是一條可持續發展路徑。

望支援本地文創藝術家 不再單打獨鬥

阿寶希望長遠可租場地創建「Postie hub」，是一個鼓勵大家用文字去療癒情緒空間。（湯致遠攝）

兩人已在心中已勾畫出「postie.hk」在未來藍圖，阿寶希望長遠可租場地創建實體空間「Postie hub」。在她的構想中，「Postie hub」是一個用文字去療癒情緒空間，「大家可喺呢個空間坐低寫嘢、睇下嘢、買嘢，甚或在一幅大牆，貼上不同artist的postcard，入嚟揀張 postcard，寫完之後用我哋情緒嘅時間膠囊寄返俾佢哋，呢個係我哋最遠大嘅夢想。」

Kathy則希望利用Postie Hub可支援香港文創藝術家，不讓他們「單打獨鬥」，同時又是一個療癒大眾精神健康的地方。

Kathy希望將來擁實體空間，一方支援香港文創藝術家，不讓他們「單打獨鬥」，同時又是一個療癒大眾精神健康的地方。（湯致遠攝）

早前她們在啟德AIRSIDE市集擺攤位，推出「情緒信件」（Mood Letter），參與市民放下手機，寫信給未來的自己，用紙筆向未來的自己傾訴心聲，信件會在半年後寄回給他們，引起熱烈迴響。

12月與臨床心理學家舉辦小型工作坊

兩人亦已開始規劃各類市集與實體互動，其中12月會與臨床心理學家舉辦小型工作坊，透過寫信去好好梳理過去一年的情緒。Kathy表示，都市人現時慣用表情符號（emoji）去表達心情，她們希望透過文字，鼓勵大家精準地去理解自己當刻經歷及情緒。

Kathy與阿寶早前在啟德AIRSIDE擺攤位，推出「情緒信件」，參與市民寫信給未來的自己，用紙筆向未來的自己傾訴心聲。（湯致遠攝）

堅持自創中英文內容 拒用AI翻譯成多國語言出售

目前「postie.hk」郵件內容以中文為主，訂閱者亦可選擇英文，所有一字一句都是Kathy與阿寶的原創內容，暫時未考慮利用AI轉化成多國語言增加訂閱量。

「我哋初衷就係想「de-AI」（去AI化），現在所有嘢都AI，短片、相全部都用 AI 去整，甚至餐廳宣傳字眼全部都用 AI。我哋好想喺每一樣產品上面都有人嘅蹤跡，用我哋親身能夠理解嘅語言去表達我想講嘅嘢。」Kathy說。

香港文化的維度極為豐富，兩人無懼有題材乾枯一天。（湯致遠攝）

本土文化主題豐富 無懼「無橋」

面對外界好奇慢郵主題會否有「題材枯竭」的一天，Kathy顯得成竹在胸。她直言，香港文化的維度極為豐富，除了日常的生活習慣，團隊未來更計劃涉足各區的本土社區特色、本地音樂及戲劇等非物質文化遺產類別，「短期內直至2027年，我們想做的主題清單依然排得滿滿，甚至已經在構思2028年的企劃。」在兩人眼中，這座城市的文化養分取之不盡，根本無懼靈感耗盡。

除了深化核心的慢郵企劃，她們亦將觸角延伸至書寫文化、情緒健康與正念領域，兩人亦計劃研發書信周邊產品，希望鼓勵更多人重拾執筆的溫度。