香港高等教育科技學院（THEi高科院）今日（23日）宣布，與智能電動汽車品牌蔚來（NIO）合作成立「蔚來 x THEi高科院新能源汽車教育中心」。中心獲蔚來捐贈多套市面上難以獨立購置的電動車核心零件，供修讀電動汽車設計及技術（榮譽）工學士課程的師生進行實戰測試與研究，同時為學院邁向應用科學大學（應科大）奠定基礎。



開幕典禮由環境及生態局局長謝展寰、THEi高科院榮譽教授兼蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌、THEi高科院校董會主席林健鋒，以及THEi高科院校長劉建德主禮。其中，李斌已於日前（21日）獲THEi高科院頒授榮譽教授名銜，並於典禮上以《智引未來：智能電動汽車引領的綠色未來》為題發表主題演講，分享蔚來在整車智慧、核心技術及能源體系等領域的實踐。

THEi 高科院榮譽教授及蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌以《智引未來：智能電動汽車引領的綠色未來》為題發表主題演講。（學校提供）

獲贈「線控底盤」等原廠核心零件 告別只看課本

中心獲蔚來捐贈多套前沿智能電動車核心零件，包括打破傳統機械運作的「線控底盤」，以及帶動電動車運轉的關鍵零件「電機定子」與「電機轉子」。校方指，這批零件涉及車廠核心技術，一般難以透過市場渠道獨立購買，合作有助打破院校與市場的隔閡。

該中心獲蔚來捐贈多套代表現今最前沿的智能電動車核心零件，包括打破傳統機械運作的「線控底盤」，以及帶動電動車運轉的關鍵零件 —「電機定子」與「電機轉子」。（學校提供）

THEi高科院校長劉建德表示，相關設備將改變以往「只看課本」的教學模式，讓學生在真實設備和系統上學習及實踐，提升「即戰力」。修讀電動汽車設計及技術（榮譽）工學士課程的學生將可藉此掌握三大實戰技能，包括利用原廠零件進行測試與研究、透過對比「線控底盤」與傳統機械底盤掌握汽車科技演進，以及拆解線控轉向與線控制動等協調控制及執行系統，提升動手與研發解難能力。

THEi高科院校長劉建德表示，該中心內的頂級設備將徹底改變以往「只看課本」的教學模式，幫助學生獲得多項實戰技能。（學校提供）

謝展寰：助解構造車工藝 為大灣區輸送工程專才

環境及生態局局長謝展寰致辭時形容，中心的成立是香港綠色能源教育的重要里程碑。他表示，蔚來捐贈的核心設備讓學生得以解構電動車的造車工藝，培育具備實戰經驗的高端工程專才，為粵港澳大灣區輸送人才，並期望院校以此中心為平台深化課程與產業需求的對接，推動香港綠色運輸發展。

環境及生態局局長謝展寰致開幕辭時表示，蔚來x THEi高科院新能源汽車教育中心是香港綠色能源教育的重要里程碑。（學校提供）

THEi高科院校董會主席林健鋒則指出，推動香港成為國際綠色科技及綠色金融中心，離不開工商業界與高等教育界的協作。校董會全力支持成立該中心，未來亦會繼續支持院校引入更多業界資源，拓闊學生發展機遇。

THEi 高科院校董會主席林健鋒表示，校董會全力支持成立此中心。（學校提供）