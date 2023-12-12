富途料恒指明年下試14000點　IPO市場淡進　三隻科網龍頭有望跑出

富途證券發佈2024年度投資展望，指恒指今年大機率連續第四個年度下跌，為歷史上首次。同時又預測，明年首季港股仍有下試可能，但在14000點附近帶來估值支持，低位區間約在14000至15000點，高位區間應在19100至21000點。富途首席策略師陸秉鈞指，料明年第二、三季度港股將迎升浪，但需建立在美聯儲於5月前提前開始減息，以及市場對中國經濟活動的信心恢復此兩個前提下。



就股票市場投資而言，富途高級策略師譚智樂表示，仍舊看好價值股。而就板塊而言，他對於受惠於AI發展的大型股看高一線，在美股推薦蘋果（美股：AAPL）和微軟（美股：MSFT），港股則以騰訊（0700）為首選。



明年首季恐仍下探 14000點有支持位

以技術分析視角，陸秉均提出，恒指中短期仍有可能下探尋找支持位，15000至16000點均為支持區，若跌穿2022年極低14597點，恐市場慌張情緒使然，將難料更低位。但中長期將有望回升補裂口。回顧恒指今年表現，年初至今已累計跌約19%，波幅接近7000點。富途以統計學角度估測，最近十年來年平均波幅約為7,300點，以百分比計則為29.4%，若以17000點作為基準，料2024年恒指波幅應居於5100至7300點區間，因此以推測高位區間應在19100至21000點。

此外就美股而言，富途預計標普指數全年目標為4900點，高可期5000點，上半年重點在於就業數據及減息情況，下半年則需視美國大選情況。

富途表示，港股明年第二季度開始的升勢，需建立在兩大契機的基礎上。

美息、內房成翻盤關鍵契機

針對恒指今年「跌跌不休」，富途分析指，上半年主要源自美國加息致使人民幣走弱，而恒指佔比較大的中資股份轉由港元結算，因而受損。下半年內房危機爆發，疑似形成系統性風險，波及百業。

在此影響下，陸秉均提出港股明年回溫，也需此兩大契機改善。首先，美聯儲應提前開始減息週期，方能刺激市場氣氛，為內地及香港股市重啟資金回流作用。另一邊廂，市場對內地消費、工業、投資三頭馬車，視為瀕臨失速的邊緣，但仍具龐大的消費體系，因此若內地可以有效阻止內房陷入系統性危機，方有望帶動股市升浪。但他也提醒，儘管考慮了內房等負面因素，但內地CPI仍不樂觀。

富途表示，港股科網股中首選騰訊。（資料圖片）

科網股仍為寵兒 三隻科網巨企獲首選

綜合股市而言，富途表示港股多為中資股，與A股漲跌關係密切，而儘管港股與美股今年走勢分化，但仍未價值股普遍跑出。就港股而言，譚智樂表示，市場普遍關注的中資科網巨大企「幾家歡喜幾家愁」。以截至本月7日數據，網易（9999）與小米（1810）分別以56.3%及40.3%的漲幅跑出，而京東（9618）慘跌52%，敬陪末座。在此列中，富途尤為推薦騰訊（0700），讚其現金流強勁，無「燒錢業務」，表現可期。

美股方面，受惠於AI發展，蘋果（美股：AAPL）和微軟（美股：MSFT）獲富途推薦，但公司也表示，兩間公司當前市盈率分別為31.2及35.7，均超過歷史數據約80%，需警惕風險。此外，拼多多（美股：PDD）全年錄得67.5%的漲幅，特斯拉（美股：TSLA）及優步（美股：UBER）受惠於無人駕駛的發展機遇，也獲提及。譚智樂提醒，減息預期難以導致美股出現大牛市，相反短期泡沫風險會有所增加，建議投資者留意長線債券如20年以上的債券ETF以及相對穩定的貨幣基金。

富途表示，FINI新制下暗盤交易情況暫未受過大影響。（資料圖片）

FINI新制暫未較大影響暗盤交易 犧牲孖展收入冀市場重振

談及FINI新制後，券商平台IPO暗盤交易及孖展問題，有市場聲音指，FINI平台規定配發結果公告的截止時間，為上市前一晚晚上11時正，散戶無法再得以在暗盤交易前，知悉傳統的一手中簽率、超額認購數等公開招股配發結果，了解市場反應。富途證券董事總經理謝志堅表示，目前暫未受到太大影響，他指出IPO受到市場情緒、及公司自身估值等因素影響，暫未因新規影響交易，且即便需改進制度，也需要「整個市場一起改」。

就孖展收入減少的情況，謝志堅直言，當下IPO市場總體淡進，較之於孖展收入，更希望可以助推IPO氣氛重新升溫，從交易佣金收入獲得提升。