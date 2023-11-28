瑞銀指明年不再現金為王　經濟放緩反「利好」買股　點名這些板塊

瑞銀﹙UBS﹚舉行2024年度環球經濟展望記者會，預計美國經濟歷經2023年強勁表現後，在2024年很可能會放緩，但仍將實現正增長。內地則會進入增速放緩，但品質可望改善的「新常態」。同時，瑞銀料明年主要央行將開啟降息週期。



經濟放慢增長反建議入市

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資主管李智穎（Eva）指，在經濟放慢增長下，雖然正常投資邏輯下，應「唔好買股票」，但她卻認為在此嚴峻環境下，高質量公司及低質量企業分野，反而高下立見，可令投資者認清投資方向。「好似啲人話科技股好唔掂，但睇返股東回報佢係咁多個版塊入面排第一，亦都擁有非常穩定現金流，比能源、消費股都強勁。預計2024年科技股盈利會轉正。」

而內銀及內房問題近期惹起市場熱議。李智穎則指，內地經濟有好多不確定因素，內銀未來角色主要是去支持中國經濟，現時內銀股價比想像「硬淨」，料已見底，故反而可以考慮投資。而內地房地產方面，她則指中央亦有明確意識知道需要支持，「睇返由9月開始到依家，已經出咗唔同政策，好似內地二三線城市都放鬆晒限購。」

李智穎指，在嚴峻環境下，高質量公司及低質量企業分野，反而高下立見。（鄭子峰攝）

評內房「仲生還到都唔算太差」

她又估計，「市場轉趨平靜至少要到明年下半年，但依家生還嘅內房，都做到債務重組，都唔算太差。」不過其不建議投資者入市內房股及內房債劵，反而中長線股票投資，較看好科技、醫藥、電動車及再生能源版塊。而大數據中有關網絡安全及晶片發展，她亦同樣看高一線。

李智穎續解釋，全球對安全和韌性的關注，促使資本流動轉向及供應鏈重組。隨著部份亞洲新興市場，受益於供應鏈多元化戰略，其認為消費、銀行和工業板塊存在機會。與此同時，內地電動汽車和可再生能源等領域，料將保持領先地位。

至於美國減息議題上，她則預計減息最快是明年下半年的事，對樓市當然利淡，但對港股影響則不大，「H股依家已經唔係純香港公司，大部分都係中國公司，所以港股受息口影響都唔大。」

瑞銀預計減息最快是明年下半年的事，對樓市當然利淡，但對港股影響則不大。（鄭子峰攝）

減息周期若啟動 下降速度料相當快

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆（Yifan）料美聯儲於明年第三季會開始減息，她更表示根據歷史數據顯示，「一旦美國進入減息周期，下降速度就會非常之快。」

而市場關心美國總統大選，會否對股票走勢及美聯儲減息幅度有影響，其則表示數據統計所得，上述議題走向將由經濟面決定，對股市及減息均無太大關係，「最多只會股市稍微有波幅。」至於美元仍然強勢，短期內有區間波動，其估計美元亦同樣要待明年才會開始走弱，令人民幣回升。

胡一帆預計亞洲投資級債券，在2024年有望錄得高個位數回報。（鄭子峰攝）

明年「現金不再為王」

故此，胡一帆表示，利率預計明年中開始回落，管理資產流動性尤其重要。「地緣政治下，經濟有波動，要審慎投資。現金存款係投資關鍵，但咁嘅走向下，明年現金已經唔係最好資產，反而可以選擇債劵同股票。」

她又預計，亞洲投資級債券，在2024年有望錄得高個位數回報，利率回跌可能是最大驅動力。在投資級債券中，則青睞優先級金融債和印尼，並看好結合優質長久期債券和短期債券策略的上行潛力。