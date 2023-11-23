恒生投資：港股明年有望跑贏美股　四大議題成關鍵「催化劑」

恒生銀行（0017）旗下恒生投資公佈2024年投資市場展望，該行表示港股應已接近底部，料明年有機會反彈，但並未有具體預測點數。公司董事兼投資總監薛永輝直言，若四大議題綜合向好，「港股有機會跑贏美股」。



而就投資工具而言，公司董事兼行政總裁李佩珊推薦採取低風險投資策略，偏好亞洲及香港市場的高質素債券及ETF。薛永輝則還推薦科技股、高息股兩大投資方向，約以一比三的資金配置用於炒賣和收息。



薛永輝分析指出，港股下行空間有限。（廖雁雄攝）

料港股觸底不遠 四大議題成局勢關鍵

薛永輝分析指出，當下港股距底不遠，以恒指周息率計，應於4.5厘位置即可觸底，若以當下股息率約為4厘計算，距之已近。但若要復甦，還需等待時機的「催化劑」，諸如美國減息、人民幣恢復強勢、內地經濟回暖等多種因素的注入增強。

該行進一步歸納，2024年度有四大議題會成為其重點關注項目。首先是「黑天鵝事件」，鑑於俄烏、以巴等多地區衝突，或將嚴重影響投資市場；其次明年將有美國、俄羅斯、台灣等多個政壇領導人選舉，選舉結果或與經濟走勢息息相關；此外，美國通脹情況變化亦需留意，美國加息週期需已見頂，但經濟有下滑之勢，須持續關注；最後一大議題即為內地的經濟等相關政策，薛永輝尤其點名內地樓市的債務走向，絕對不可小覷。

公司董事兼投資總監薛永輝表示，港股下行空間有限。（廖雁雄攝）

高質素債券及ETF獲青睞 兩大類港股仍可入貨

李佩珊表示，高息環境下，包括債券在內的固定收益資產，有利於投資者平衡風險。據投資基金公會（HKIFA）上半年數據顯示，本港零售基金淨流入逾40億美元，主要來自債券基金，而同期的股票、多元資產等均見淨流出，反映市場仍對債券有需求。該行表示，偏好亞洲及香港市場債券，尤其是投資級別及政府債等高質素債券，她指出亞洲債券平均收益率有5.8%，較歐美市場約4%至5%的收益率為高，而香港債券市場更有高度國際化、波幅較低的優勢。此外，ETF投資也獲看好，該行還將推出新ETF產品。

就港股板塊，薛永輝表示仍然看好科技板塊，他提出科技公司基本面的研發已成型，且有政策支持，料盈利將有好轉；另一邊廂，他仍推薦投資者選擇高息股作穩健收息投資，並推薦電訊、能源等板塊，並提出收息類股票支出，應佔約75%至80%。

恒生投資表示，對明年市場展望的態度為，對固定收益及ETF投資看高一線。（廖雁雄攝）

美息視經濟降溫速度可期回落 日股有戲唱

薛永輝列明數據稱，美國整體通脹水平已降至3.24%，儘管其下滑速率慢於預期，但下降仍為大勢，兼之美國當下勞動力成本，已升至上世紀80年代以來最高，然而核心消費物價指數卻按年升幅放緩，加上美國國債孳息率曲線，呈現熊市變陡（bear steepening），即長年期債息上升的幅度比短年期債息大，料美國經濟將有衰退跡象，只是減息與否只視經濟降溫速度。

反觀日本市場，出於通脹支持企業盈利消費、日圓正觸底、企業治理改革等綜合原因，恒生表示看好日股明年表現。