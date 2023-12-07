建銀國際評香港評級下調　僅因緊隨中國基本面　歷來僅30%成真

建銀國際公佈2024年港股展望，建銀國際證券研究部董事總經理趙文利預測，恒指明年波動區間應在16500至20500點，若依市場對美聯儲減息周期預測，港股亦將呈前低後高「W走勢」運行。他又指，現時恒指仍只在16200點水平上落，但謂「熊市第二隻腳，踏得不會比第一隻腳深」，故明年上半年雖仍低迷，但料將溫和修復。



值得留意的是，提及穆迪下調香港評級展望的負面消息，趙文利特別提出，對於香港的評級展望下調，是緊隨中國經濟基本面，並非針對香港市場。此前標普、惠譽都曾有過類似舉動，但歷史經驗評級展望遭調低後，往往只有30%的概率真的下調評級，如若在未來18個月內，中國經濟基本面有所改善，未必真的會遭下調，只是此次發聲恰在港股敏感脆弱的關鍵時期，才會反應巨大。



建銀國際恒指明年波動區間應在16500至20500點。（資料圖片）

港股或首次出現4年連跌 明年可期本輪熊市收尾

回望歷年情況，趙文利表示，此前港股歷史上，僅出現過兩次連跌三年，如若今年底，恒指收盤低於19781.41點，港股將首次出現4年連跌，而目前看來，此種概率已然較大。

但他亦表示，港股再創新低的可能性較低。就估值而言，他表示恒指市盈率歷史高點在40.2倍，低點為8.1倍，中值則為12.5倍，而當前為9.8倍，已然處於區間底部。

大部分資金並未離開香港，只是由於息差影響，將港幣轉換為美元，調整了資金的結構。（資料圖片）

大部分資金未離開本港 僅調整資金結構

而就盈利預測而言，建銀明言已經可以確定3月是今年的底部，截至11月底，恒指每股盈利預測為1,979元，較年初升約一成，其預計恒指及國指明年盈利增長應在高單位數，或低雙位數，科指甚至可期20%至30%的盈利增長。

而就流動性而言，他同樣預測港股已經通過了長期底部，存款數據在今年7月甚至達成歷史新高。趙文利提醒，儘管存在資金外流，但就金管局統計數據而言，大部分資金並未離開香港，只是由於息差影響，將港幣轉換為美元，調整了資金的結構。針對海外的機構投資者，建銀引用彭博數據稱，從2017年至今年9月底，美國持有比例從23%降至21%，跌幅有限，日本更反從3%升至5%。

五大板塊詳細部署 投資科網股需區分上下半年

依據建銀國際，對於港股板塊的部署，其提出其一在消費電子領域，智能手機和PC終端的需求將有反彈；其二，受惠於AI製藥的進步，生物醫藥板塊有望造好；其三，在一度熱門的互聯網板塊，趙文利表示需分為上下半年看待，上半年可重倉網遊等相關股份，惟下半年可轉向周期性復甦的子版塊，同時點名稱包括廣告、外賣、電商等行業；其四，新能源汽車風投盛，但行業內部差異大，有關插電混動及產品出海的相關公司獲看好；其五，出於對降息的預期，黃金股仍獲看好，此外由於上半年料港股仍處低迷，因此低估值高股息的防禦股仍是好選擇。

值得一提的是，近來因藥明生物（2269）停牌暴瀉風波而受關註的藥明系股票中，藥明康德（2359）獲建銀推薦的生物醫藥股首選。其表示，禮來的減肥藥替爾泊肽在美國FDA獲批，藥明康德為其提供研發生產外包服務，因此料將跑贏大市，且現金流強勁。

趙文利表示，歷史上美聯儲最終加息與首次減息之間，間隔時間平均為5.4個月。（資料圖片）

「美國減息前總是港股最痛苦的階段」

趙文利表示，市場普遍預計美國將在明年中首次減息，甚至有稱第一季度即可減息的預測，全年可期待減息4次或者1個百分點。但他提醒，美國經濟短期仍強勢，雖未能確定，但如若美國得以實現「軟著陸」，減息起點與幅度都將晚於預期。以歷史規律計算，美聯儲最終加息與首次減息之間，間隔時間平均為5.4個月，最長15個月，距離今年7月的上一次加息，料明年減息概率非常高，只是減息起點大概率會遲於市場預期，或因意外事件觸發被動減息。

此舉對於港股而言，關係密切，港股與美國利息負相關程度高，往往受惠於減息，但減息前總是港股「最痛苦的階段」。以過去10個減息周期計，減息前半年港股有7次均下跌，平均跌幅4.3%。但減息後可以期待，在首個月電信行業跑出，3個月後必須消費品開始跑出，最終減息後信息科技將再次領先其他行業，工業板塊也將轉強。

政治事件潛藏不確定 料中國GDP有5%修復性增長

此外，趙文利表示，2024年的政治環境將成為股市變化的不確定因素，美國大選中目前特朗普支持率上漲快，最終逐鹿中原，誰人入主白宮，都將對股市存在不確定的衝擊，而內地12月的中央經濟工作會議，以及明年3月的兩會，或都有政策將影響股市情況。

趙文利預計，2024年中國GDP可有5%的修復性增長，人民幣匯率應回至7以內，明年底有望至6.8。