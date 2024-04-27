走塑｜紙羹最大功能是「索油」？　議員實測即棄餐具：枝叉捱唔到

首階段「走塑」周一（22日）起實施，陸續有市民投訴環保餐具難以使用，包括刀切不到食物、叉易斷、飲管溶解等。立法會議員梁毓偉、陳凱欣和邱達根分別購買三間食肆的早餐，實測環保餐具，過程中發現多個問題，更意外發現紙匙羹的最大功能，竟然是「索油」？



紙叉開得不夠深 只能叉小量麵條

三名立法會議員拍片實測不同餐廳的環保餐具，梁毓偉率先發現問題，原來他取得的紙叉，叉位開得不夠深，未如一般餐具一樣順利搯起即食麵，需要用紙匙羹協助。「為『食』不甘後人」的梁毓偉由於紙餐具「力有不逮」，在吃即食麵時要慢慢捲起，細細口地吃，被邱達根取笑：「咦！你平時唔係咁食野嗰喎！你試吓正常咁用呀！」陳凱欣打圓場說：「正常佢趕開會呀嘛，所以好快嘅。」

接着三人測試紙刀叉切東西，陳凱欣得到的是一把有鋸齒的紙刀，切吉列魚柳完全無問題。邱達根則用「無刃刀」，切炒蛋和漢堡扒當然無問題，但就難以切開麵包，而且「枝叉已經唔係咁受力」。梁毓偉則用有鋸齒的切牛扒，配以剛剛食麵用的叉，雖然切得開，但陳凱欣、邱達根均看得出「枝叉捱唔到」。

三人均發現叉的問題較大，陳凱欣說「明知佢嘅弱項係叉咁耐唔得」，唯有將切開一半的吉列魚柳，原塊叉住吃，笑言「就算成塊食都可以好優雅」。

接着陳凱欣和邱達根用紙匙羹吃通粉，陳凱欣拿起匙羹說：「我感覺到佢索晒我啲油！」邱達根搞笑回應：「索咗咪好囉，索咗你可以就咁飲囉。」梁毓偉亦附和：「佢係一枝健康嘅羹。」而邱達根的紙匙羹則沒有此問題，陳凱欣指出兩者分別，表示索油那隻匙羹較厚。

紙飲管外表相近 較厚一款不易溶解

吃完早餐，三人喝凍飲。梁毓偉和陳凱欣的紙飲管外表相似，但梁毓偉的飲管已開始溶解，要較用力才飲到，而陳凱欣的飲管還在正常狀態，「揸上手已經覺得佢嘅質感係厚硬啲。」

食到後期，梁毓偉手上各項餐具表現較差，紙叉和紙羹已經變形，弧度消失，成為一枝「平叉」和「平羹」，不辨別前後。面對各種問題，他說不是要大家適應木餐具，而是希望大家自備餐具。