23條｜信官員有氣量接受批評　林定國：你話我蠢過豬，唔通真係咩

23條立法後，社會有聲音關注批評政府也被視為煽動，曾發表「小紅書治港」言論的選委界立法會議員謝偉俊更一度將Facebook專頁下架。律政司司長林定國說，歡迎市民批評政府，才可令社會進步，「做人呢啲量度，我無咩所謂，你話我蠢過隻豬，唔通我真係蠢過隻豬咩，唔會㗎嘛」，稱絕對相信所有官員都有氣量，盡可能讓人有暢所欲言感覺，才是香港寶貴之處。



林定國今天（12日）在電台節目上說，法例並沒禁止市民批評政府或者官員，只是禁止煽動推翻特區政府政權，呼籲社會不要混為一談。（商台相片）

煽動意圖罪擴闊範圍 禁止引起「特區的人」憎恨

23條立法的煽動意圖罪訂明，將煽動對象由香港居民，擴展至「中國公民」、「特區的人」，並列出多項引起憎恨、藐視或離叛的制度或機構，當中包括國家根本制度、國家機構、中央駐港機構、特區憲制秩序、行政、立法、司法機關。條文表明，在法律程序中，「無需證明煽惑擾亂公共秩序或煽惑暴力的意圖」。

林定國說，網上有大量批評政府或者個人的訊息，不應該禁止，反而要歡迎聽取不同意見。（商台相片）

你話我蠢過隻豬，唔通我真係蠢過隻豬咩，唔會㗎嘛，對我嚟講無所謂喎，當然我唔希望人咁講啦係咪，唔會有（煽動）呢個問題。 律政司司長林定國

林定國：法例沒禁止批評政府 做人有量度歡迎不同意見

煽動罪一向被指定義不清，甚至有聲音關注不能批評政府。林定國今天（12日）在電台節目上說，法例並沒禁止市民批評政府或者官員，只是禁止煽動推翻特區政府政權，呼籲社會不要混為一談。他形容，網上有大量批評政府或者個人的訊息，不應該禁止，反而要歡迎聽取不同意見，「集思廣益真係需要喎，先可以令社會進步，你話個人有啲唔客氣說話，做人呢啲量度，我無咩所謂，你話我蠢過隻豬，唔通我真係蠢過隻豬咩，唔會㗎嘛。」

林定國說，是否涉及煽動屬客觀問題，並非主觀問題，形容用常理邏輯也會界定說話的目的是甚麼。（商台相片）

如果你嗰句說話真係推動犯法事情，唔會因為你話「其實我個心唔係咁諗」，咁又會信你咩？ 律政司司長林定國

評論文章附免責聲明 林定國：如涉犯法事 咁又會信你咩？

對於有報章會在評論文章附上免責聲明，稱「提出批評旨在指出錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動憎恨」。林定國說，是否涉及煽動屬客觀問題，並非主觀問題，形容用常理邏輯也會界定說話的目的是甚麼，「阿媽鬧個仔打個仔，佢唔係真係想虐待佢㗎嘛，鬧佢唔係真係想趕佢出街，有時候講『生嚿叉燒好過生你』，佢係好痛心，希望你做得好啲，無問題」

他又說，除非涉及極端言論，或利用《願榮光歸香港」，才令人質疑是否純粹批評政府，呼籲社會不要上綱上線。

林定國說，香港需要更多不同聲音，才能讓人有希望。（資料圖片/盧翊銘攝）

要了解敵人點講你，有啲可能有道理呢，有啲可能好唔順氣嘅，可能十句有九句都係錯，不過都有一句可能有啲道理，我哋自己都要反思下，做人一定要有反思能力，先會愈做愈好，呢個係自己氣量。 律政司司長林定國

林定國：絕對相信所有官員都有氣量

林定國說，香港需要更多不同聲音，「香港俾到人有希望，俾到人覺得係一個開心嘅地方，就係要盡可能俾人有暢所欲言嘅感覺，我諗呢個係香港好寶貴，亦都係我、包括特區政府都好，一個好堅持嘅原則」。他說，做人一定要有反思能力，接受別人意見，才會愈做愈好，形容這是他自己的氣量，和有自我進步的勇氣表現。

對於主持說希望每一個特區政府官員都有此氣量，林定國說：「我絕對相信所有同事都有能力同量度。」