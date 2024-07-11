訪京晤港澳辦副主任王靈桂　楊何蓓茵：中央承諾支持公務員培訓

公務員事務局局長楊何蓓茵早前率團訪問北京，並拜會國務院港澳辦副主任王靈桂。她接受報章訪問時指，港澳辦對特區政府公務員的最新情況和工作進展表示肯定，鼓勵要繼續努力，做好各項工作，又承諾如果在公務員培訓方面有需求，中央會提供必要的支持與協助。



楊何蓓茵指中央承諾支持公務員培訓（楊何蓓茵FB圖片）

楊何蓓茵接受《大公報》訪問指，特區政府去年起，容許大學三年級學生提早投考公務員職位，現時已有30個職系或職級，招聘時會考慮下一屆畢業的大學生或研究生，又指措施反應熱烈，今年6月報考綜合招聘考試及「基本法及香港國安法測試」的大學生，由去年6月上一輪的2500人，大幅增加超過8成，至4600人，當中約35%為下一屆畢業的大學生。

楊何蓓茵訪京期間（右五）曾參觀快手位於北京的總部園區（楊何蓓茵Fb）

報考政務主任、行政主任和相關職系聯合招聘的人數，亦增加約38%，當中約600名報考人是大學三年級學生。 她透露，訪京期間參觀短片直播平台快手位於北京的總部園區，對快手「快聘」就業平台留下深刻的印象，認為平台透過直播提供真實職位配對，宣傳手法創新。她指，招聘公務員是以公開、公平競爭為原則，仍然以實體面試、筆試為主，但認為在招聘臨時合約的職位，快手「快聘」有值得參考的地方。