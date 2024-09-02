運動員薪酬｜壁球總會主席邱達根：人工不敢說很差　不應打工心態

巴黎奧運後，港隊運動員津貼待遇備受關注，體育學院料本月檢討資助。本身是壁球總會主席的科技創新界立法會議員邱達根（今日）指，運動員其實福利好，人工亦「不敢講很差」，認為運動員不應只是打工心態，功利地向企業看齊，相比起人工，他呼籲各界應關注運動員退役出路。



零售業水深火熱，政府早前（30日）公布7月零售業銷貨額連跌5個月，至2022年9月以來最低水平。邱達根建議透過小眾運動帶動零售新思路，雖難以產業化，或可轉思路發展運動旅遊業，辦國際賽事吸引選手、遊客到港消費。



9月2日，本身是壁球總會主席的科技創新界立法會議員邱達根（右），與選委界立法會議員梁毓偉舉行傳媒茶聚。（何夏怡攝）

壁球總會主席邱達根：人工不敢講很差 不應打工心態

體育學院每4年檢討一次精英運動員直接資助機制，本月將開會討論，最快明年4月實施新安排。翻查體院資料，精英訓練資助中，奧運獎牌得主「精英甲+」級別月薪可獲44,500元，較最低級別「成年隊」7,130元多5.2倍，即使是與「精英甲+」一同出賽、取得奧運資格的「精英丙」級別運動員，薪酬也只有11,520元，相差近2.9倍。

邱達根及選委界立法會議員梁毓偉今日（2日）舉辦傳媒茶聚，邱達根被問到運動員津貼情況，他說「不敢講很差」，以往帶運動員外出比賽，甚至被外國運動員羨慕，「說香港運動員福利好」。他進一步指，運動員不應只是打工心態，功利地向企業看齊，「運動員獲得的認可，和其他行業不一樣」。

他又稱，運動員退役後出路較薪酬更值得關注，舉例小眾運動如壁球，內地方面對教練有需求，香港或可「出口教練」；又說政府會歡迎退役運動員加入警隊及海關，「升遷亦有空間」。

9月2日，本身是壁球總會主席的科技創新界立法會議員邱達根（左），與選委界立法會議員梁毓偉（右）舉行傳媒茶聚。（何夏怡攝）

邱達根倡小眾運動旅遊業 效果可能較美斯來港好

對於小眾運動較難產業化，邱達根認為不同運動應有不一樣的商業出路，本身是壁球總會主席的邱表示，「譬如壁球和劍擊的商業價值不同，好難產業化」。他指可轉思路發展運動旅遊業，如在港舉辦壁球國際賽事，相信可帶動零售業消費，促進旅遊經濟。「譬如搞一星期的比賽，一次過選手及家人、教練幾百人來，又住酒店又消費，效果可能比只請美斯來一日好。」

9月2日，本身是壁球總會主席的科技創新界立法會議員邱達根（左），與選委界立法會議員梁毓偉（右）舉行傳媒茶聚。（何夏怡攝）

出口「軟基建」產品到東南亞 香港有競爭力

另外，邱達根提及八月與政府訪問東盟三國，發現現時東南亞國家科技產品行業實力提升，但缺乏研發能力，香港出口產品會有競爭力，「如內地經香港包裝安防、網路安全產品後，出口到一帶一路國家」。他指，未來十年的一帶一路計劃，將由硬基建轉向軟基建合作，香港會有參與機會。

9月2日，選委界立法會議員梁毓偉舉行傳媒茶聚。（何夏怡攝）

梁毓偉參與青年實習團 讚學大熊貓保育有深度

立法會「唞暑」期間，梁毓偉選擇參加青年活動。他透露，7月參與一帶一路青年實習計劃，帶學生到杜拜和曼谷的中資機構實習，「同學透過參與一帶一路沿線國家的項目，看到我們國家在做的事情，雖然內地都可感受，但在外觀察是不同感覺」。

他又分享青年發展委員會與大熊貓國家公園四川省管理局合辦的「大熊貓國家公園卧龍片區青年實習計劃」情況，大讚實習同學「很認真很厲害」，透過微小特徵辨認不同的熊貓，還上山尋找小熊貓，實地學習野生動物保育知識，反映「實習團有深度」。