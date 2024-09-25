國慶戲院10.1優惠｜半價睇好戲9.25開售+購票須知+戲院名單

國慶戲院優惠懶人包｜十一國慶全港戲院半價睇好戲！為慶祝10月1日國慶，香港戲院商會將推出「10.1 半價睇好戲」活動，大抽獎更會送出超過2000份豐富禮物！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合半價睇戲的優惠詳情，包括發售日期及參與戲院的清單，即看內文了解！



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國慶日全港59間戲院半價 戲飛9.25公開發售

為了迎接10月1日的國慶假期，香港戲院商會今年再度聯同所有會員舉辦「10.1 半價睇好戲」活動！

活動將涵蓋全港59間商業戲院、超過80套電影，在國慶日當日全日的所有場次，不論任何放映格式和影院的戲票均一律半價，熱門電影如《我談的那場戀愛》、《望月》、《破浪男女》等都有得半價睇！

10月1日的半價戲票將於9月25日中午12時起陸續發售（資料圖片）

長者首場優惠、小童、學生、長者票價均提供半價優惠，而票價折實後如有小數點位一律進位以一元計算。所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。

半價睇好戲｜9月25日開售

10月1日的放映戲票將於9月25日中午12時起，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票數量以各大院線的購票限制為準。

半價睇好戲｜參與戲院名單

【1】百老匯院線

【2】英皇院線

【3】MCL 院線

【4】嘉禾院線

【5】高先電影院

【6】華懋電影院線

【7】影藝院線

【8】新寶院線

【9】Cinema City 院線

【10】ACX Cinemas@北角匯（9月25日下午2時起預售）

【11】CGV D2 Place

【12】Lumen Cinema

【13】寶石戲院（9月30日起預售）

【14】新光戲院



商會推抽獎活動 超過2000份禮品

當日入場的觀眾除了可以用半價睇戲外，更可以憑戲飛參加「全城好戲 FUN 大抽獎」贏超過2000份禮物！

凡購買10月1日戲票，每張戲票可獲得刮刮卡1張，於參與戲院購買電影戲票，可即時獲得刮刮卡；透過網上購票，可於放映當日憑列印戲票的戲院換領刮刮卡；部分戲院亦會在放映當日入場位置向入場觀眾派發。

每張戲票可獲得刮刮卡1張。（資料圖片）

刮刮卡有機會贏到包括免費戲票、戲院小食部現金禮券、爆谷和汽水等即時獎賞！大獎有多達75張戲飛，最小的獎勵也有汽水1份，絕對要試試運氣！就算未能抽中獎品也沒關係，因為刮刮卡上會印有不同電影對白，當作紀念亦不錯！

獎品包括：

大獎：75張2D戲票禮券（名額：10個）

二獎：10張2D戲票禮券（名額：30個）

三獎：小食部禮券價值$50（名額：200個）

四獎：爆谷一份（名額：600個）

五獎：小食部禮券價值$30（名額：300個）

六獎：汽水一份（名額：1000個）



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