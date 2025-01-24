2元乘車優惠特首發落?　公共財政VS政治抉擇｜政圈觀察

【預算案2025/預算案/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】距新一份《財政預算案》的公布還有大約一個月，調整2元乘車優惠的討論可謂愈演愈烈，支持的認為在龐大財赤下應嚴控開支增長；反對的則認為不應向長者「開刀」。同一時間，輿論也在熱議問責官員、公務員「不能置身事外」，倡議他們凍薪或減薪，為滅赤出一分力。令情況更複進的今年踏入立法會換屆的選舉年，絕大部分主要政團不想流失支持，一個公共財政管理問題正演變成政治上的取捨。有官場中人坦言，政治問題，可能不能單純用「數字」作理據。



坊間就如何調整兩元乘車優惠提出不同建議。（張浩維攝）

憂與公務員薪酬相提並論 引發更大爭議

陳茂波仍在陸續約見立法會各大板塊及社會各界聽取意見，縱觀已就《財政預算案》提交建議的主要政團，最果斷的屬自由黨，該黨黨魁兼行會成員張宇人直言，應將合資格人士年齡限制回復至65歲或以上；經民聯倡2元乘車加至3元、4元。反而曾撰文探討2元乘車優惠計劃的新民黨主席葉劉淑儀不願表態，指應交予陳茂波處理。

有官場中人認為，人口老化，政府對2元乘車優惠補貼愈來愈多，千億赤字的預算案即將公佈，無論在財政抑或政治層面，確是調整計劃的最佳時機。

公務員應否減薪或凍薪，為滅赤出一分力，也備受關注（林靄怡攝）

不過，也有意見認為，令情況變得複雜的是社會上同時熱議公務員和問責官員的薪酬問題。有官場中人坦言，無人希望凍薪、減薪，不少議員也表達了不支持公務員減薪的倡議，擔心進一步打擊零售市道，同時引發漣漪效應。但假設當政府最高層決定調整2元乘車優惠計劃，又除非調整方案不是引入任何新限制，否則必然被視為向長者「開刀」，若然公務員和問責官員薪酬維持不變，屆時政府首先要回答一個疑問：為何滅赤大前題下，長者首當其衡？

民建聯尚未向陳茂波提《財政預算案》建議。（資料圖片）

民建聯、工聯會仍未見財爺 黃國：不少長者視作德政

事實上，2元乘車優惠的檢討雖已完成，並已提交陳茂波，可能要由特首李家超作終極決定，現階段仍存在很大變數。有份向上屆政府成功爭取2元乘車計劃受惠年齡由65歲或以上，降至60歲-64歲的民建聯及工聯會，尚未向陳茂波提《財政預算案》建議。作為議會中的最大政黨，民建聯福利事務發言人李世榮早前表示，此時此刻民建聯認為計劃不應有變動，主席陳克勤也在立法會議案辯論中表明「財赤不應影響長者福利」。

同樣未與陳茂波見面的還有工聯會。該會理事長、立法會議員黃國指，最近落區不難發現老人家對計劃討論熱烈，不少長者認為2元優惠是德政，無形間令長者生活質素得到提升，甚至吸引長者外出工作。他希望優先處理有普遍共識的部分，例如解決長車短搭，其餘爭論點應待政府日後再研究，認為現階段對計劃毋須「大刀闊斧」處理，政府節流方面可考慮其他方向，例如工務工程優化以節省開支等。

現時社會拋出的方案，不外乎限制金額、限制車程、將合資格受惠年齡重返65歲等，均會影響不同群組市民。正值選舉年，以「基層」及「工友」票源為主而立足政壇的他們，合共在20席直選議席中佔13席，平日頻繁落區接觸市民時必然聽取了不少民意，若果政府的最終決定「違背民意」，他們也難向支持者交代，選舉年的影響更顯而易見。

最終，如何兌現數年內回復政府財政收支平衡的承諾，與獲政民意支持、令市民有幸福感和獲得感，相信陳茂波和李家超對如何抉擇，也費煞思量。