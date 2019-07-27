【元朗遊行・全日總覽】催淚彈海綿彈再現　速龍警曾入西鐵站圍捕

7.27元朗遊行下午3點起步，下午5點後，示威者開始於警方對峙，警方在5點多開始釋放催淚彈，驅散人群，有催淚彈射中老人院簷篷。示威者與警方曾經在南邊圍村外、西邊圍村外衝突，南邊圍村外的示威者在6點左右開始撤退；而西邊圍村外的示威者與警方對峙，到8點開始不斷後退。 到晚上10點，示威者已撤離至西鐵站，準備離開，但突然有速龍小隊警員攻入西鐵站內，有人頭部流血。《香港01》正全程直播。

2019年7月28日 星期日

警察公共關係科高級警司余鎧均見記者，回應7月21日元朗遊行。（陳永武攝）

【01:27】

記者：警員用錫紙遮蓋頭盔，遮蔽視線，又射向記者和人群。

警方：我不清楚現場的情況。

記者：警方用催淚彈後，又不推進？

警方：我們有評估。

記者追問：為何要入西鐵站？

余鎧均無回應。

（傳媒簡報完）

【01:25】

記者：為何速龍小隊警員要進入西鐵站，之後又撤離，是否無差別攻擊？是否很危險？

警方：有示威者投擲滅火筒，要控制場面，當時無通知港鐵。

記者：有防爆警察，叫速龍警員離開才離開。速龍發射胡椒球，並無警告。

警方：當時場面混亂，並無掌握具體情況。

記者：警方指催淚彈並無射向老人院，但當地有大量民居，是否合適？

警方：我們明白接近民居，我們馬上澄清並非老人院。即時提醒22間院舍緊閉窗戶。所有院舍無受催淚煙影響。

記者：住宅區投擲催淚彈，現場看到很危險。是否會檢討？大家擔心日後會在彌敦道放催淚彈。

警方：示威者使用的武力相當厲害，要制止當時的情形。

【01:15】警察公共關係科高級警司余鎧均見記者，回應7月21日元朗遊行。

余鎧均：雖然警方已經明確反對元朗的遊行集會，也明確表示參與相關行動是違法。但仍有群眾參與，作出一系列行為，罔顧公眾安全，警方譴責。

下午3點，示威者霸佔馬路，亦有示威者在南邊圍附近襲擊警察，手持鐵枝、自製盾牌。

下午5點，有警察被包圍，車內警員受威脅，要驅散後才能帶離警車，警員無受傷。

下午5點，警方開始驅散行動。有示威者投擲煙霧病、帶有腐蝕性液體的玻璃樽。警方因此以催淚煙、海綿彈、橡膠子彈驅散。

警方有呼籲現場人士離開，並提供離開路線。

對於網上有片段顯示，催淚煙射向民居簷篷，警方證實該處並非老人院。警方聯絡過老人院，並無人吸入催淚煙不適。

【00:31】政府回應元朗遊行

政府發言人就昨天（7月27日）元朗的遊行和集會作以下回應：政府對於在警方發出禁止公眾集會及反對公眾遊行通知的情況下，有市民仍在元朗遊行和集會深表遺憾。雖然遊行及集會屬違法，為確保安全，政府昨日已經作出一切可行部署，包括特別交通安排。遊行後部分激進示威者暴力衝擊警方防線、破壞警車及堵塞街道。政府對於示威者蓄意破壞社會安寧，挑戰法律，予以強烈讉責。警方會嚴肅跟進參與暴力行動的示威者。

【00:16】

一名戴頭盔的男子，拒絕出示身份證，被警方帶上警車。

【00:02】

警方在西鐵站外搜查市民身份證和背囊，搜出遊戲機手掣、頭盔。該名男子表示自己在地盤工作，並能出示工作證。

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2019年7月27日 星期六

【23:58】

西鐵線列車，恢復朗屏站上落客，全線服務恢復正常。

【23:52】

有元朗居民到西鐵站，他表示今日有參與遊行，之後回家。但看直播見到，速龍小隊警員衝入西鐵站打示威者，心情很沉重，畫面與7月21日白衣人無差別攻擊很相似。他表示，若非林鄭月娥不肯成立獨立調查委員會，若非警隊濫權，就不會每個周末都有遊行和警民衝突。他表示確實害怕，但也會想到現場看看發生什麼事，「冇嘢好得過自己雙眼睇」。

【23:45】

南邊圍村外，有大量警員戒備。目前氣氛平和。

【23:34】

醫管局：截至晚上11點，元朗衝突中有17人受傷，其中十人仍然留醫，二人情況嚴重，八人穩定。

【23:24】

大部份示威者已經撤離，西鐵站月台，只有零星人士，以及採訪的記者。元朗站內廣播，西鐵不停朗屏站，會有特別車輛到朗屏站接載乘客。

【23:21】

警方表示，由於今日的行動沒有獲發不反對通知書，故此不會公布參與人數。

【23:17】

元朗站外，有大量警車。路面有警員開始清理馬路上的雜物。另外有大批防暴警察在南邊圍村外戒備。

【23:05】

有示威者在西鐵站內清理垃圾，準備離開。

【23:02】

現場有人用擴音器呼籲「一齊走，聽日見，一個都不能少」。

【23:00】

現場有示威者呼籲，晚上11點一齊撤離。

【22:37】

有一名中年男子被速龍小隊人員打中，頭頂有兩吋長裂傷，眼部亦中胡椒噴霧，由急救人員替其包紥，大批救護員進入西鐵站內，包括一名頭部受傷的傷者被送上擔架床，再經職員通道離開。

【22:33】

許智峯與絕食的陳伯與警方交涉，警方希望示威者不要再用激光射向警方，亦引述警方指，若示威者撤離就不入車站。

許智峯和陳伯希望大家安全撤離，希望在場的年輕人自己判斷。守護孩子行動與陳伯承諾，會等到大家一起走。

【22:26】

有家庭在西鐵站內覓去路，另一出口有防暴警察戒備。

【22:20】

曾多日絕食的陳伯到達元朗站，他持咪與防暴警對話，「希望你們可以冷靜，不要使用武力」，指年輕人會自行離去，大家都不想有傷亡。

7.27元朗遊行：示威者已撤離至西鐵站內，但突然有速龍小隊警員攻入西鐵站內，有人受傷流血，現場地下有一灘血。（高仲明攝）

【22:15】

月台中有示威者以雨傘等物品阻擋車門關閉，希望可以讓更多人上車離開。

7.27元朗遊行：示威者正在撤離，警方一度攻入西鐵站內，有示威者用滅火筒阻擋。（羅國輝攝）

【22:10】

元朗站內地下遺下一灘血漬，有示威者的頭部受傷，由救護員移到一邊治理。另亦有示威者倒下受傷，多名救護員協助。有示威者手拖手策成人鏈分隔傷者與其他人士。

7.27元朗遊行：西鐵站內有人頭部流血受傷。（羅國輝攝）

【22:06】

示威者正用滅火筒噴向天橋位置，阻擋警方進入。

【22:04】

西鐵元朗站朗日路出口，防暴警用擴音器大與許智峯對罵，警方指示威者意圖襲警，喝止現場人士停止擲物，並指人士剛才以強光照射他們同事，是構成阻差辦公，要求地鐵站內人士立即離開，不斷重覆是已構成阻差辦公。

YOHO Mall內開廣播：元朗西鐵站內出現警民對峙，請商場內人士保持鎮定，迅速離開。

【22:00】

示威者正撤離，速龍小隊警員攻上西鐵站內圍捕。現場有人頭部流血。

7.27元朗遊行，晚上約9:45，示威者已撤離至西鐵站，準備離開。（曾梓洋攝）

【21:53】

元朗站南邊圍出口的示威者已全部散去，數百防暴警察仍戒備。

警方原本在朗日路（天橋下的左右兩邊）佈防，每邊數十名防暴警察駐紮。另一邊，在往大馬路方向的路口，逾百名警員駐紮。約夜晚9點半，南邊圍村遵循幼稚園附近突然升起白煙，是警方向示威者發射催淚彈。警方甚至向A出口地面方向發射，有攝影記者險中彈受傷，左肩的背囊布帶留下白色粉末。

本來在朗日路口的示威者本來正向元朗站後退，聽到催淚彈聲後加速後退，多人急速走上元朗站的扶手電梯，情況混亂。警方現在於近A出口朗日路，以及遵循幼稚園外駐紮，未再推進。現場暫時平靜。

【21:51】

政府新聞處：警方呼籲元朗集結人士盡快離開

今日（七月二十七日）下午約五時開始，警方在元朗由西向東進行驅散行動，大部分人士已經離去。然而，在元朗西鐵站南邊一帶仍然有少量人士集結。 警方會在短時間內派員推進，呼籲集結人士盡快向北面、乘坐西鐵離開元朗區。 警方警告，如果仍然有集結人士拒絕離開，警方會作出拘捕。 警方重申，有關人士已經干犯香港法例《公安條例》中參與未經批准集結的罪行，最高刑罰是監禁五年。

【21:45】

警方在西鐵元朗站外施放多枚催淚彈驅散示威者，記者在現場地面發現，多枚催淚彈、海綿彈的彈殼。

大批示威者已到西鐵站。

【21:30】



南邊圍對出的元朗站，警方已施放多過5枚催淚彈。有示威者以大聲公向警方表示「示威者正在撤離，請警方停止暴力。」

【21:23】



防暴警向正往元朗西鐵站離開的大批示威者，連續發放數枚催淚彈。防暴若同時由十字路口推向元朗站，打算三面包抄示威者。

7.27元朗遊行，原遊行申請人鍾健平晚上見記者，稱推算今日有28.8萬人到元朗「行街」。（鄭秋玲攝）

【21:05】



7.27元朗遊行的不反對通知書申請人鍾健平表示，指按面積計在元朗「行街」的人數，估計有達28.8萬人「行街」。他堅稱今日活動是由市民按個人意願，入來元朗見朋友、買「老婆餅」等。



【20:50】

民主黨立法會議員尹兆堅表示，今日在現場仍然見到警員向市民開槍。對於近月來警民衝突的解決方法，他就指，要拆解一定要靠政府回應民間訴求，「要拆解一定是從政者、政治領袖去做」。他又希望示威市民發揮「be water」的精神，「不流血、不受傷、不被捕」，他指，眼見入夜後，已有約95%市民離開，他認為仍然留下的，是「最唔心息」的人，他希望留守的市民保重和不要受傷。

7.27遊行：示威者以鐵馬、木板、鐵皮等做防線，分開他們及防暴警察。（羅國輝攝）

【20:30】

有示威者在早前於南邊圍村發現的私家車車尾箱再發現多樣武器，包括日本武士刀、木棍、鐵通等。有示威者伸手觸碰武士刀，遭其他人士制止，「不要碰證物。」現場有一頂疑似軍帽，但無法確認真偽。

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【20:28】

示威者打開雨傘做防護後，慢慢數1、2，1、2地向後往YOHO Mall方向撤退。

【20:24】

警方將會發放新一輪的催淚彈。警員要求記者退到兩邊行人路，並向前推進。示威者打開雨傘應對。

【20:22】

警方與示威者在西邊圍村附近對峙，部份示威者正後撤，警方突然再放一枚催淚彈。

朗業街的示威者疑向警方投擲發出煙霧的物體，警方防線稍稍後退。

7.27遊行：警方與示威者在西邊圍村外對峙。（余俊亮攝）

【20:00】

港鐵表示，由於受警務行動影響，西鐵線列車將不停朗屏站，但會派出特別車到朗屏站接載有需要人士。

元朗站現場所有閘門開啟，市民不用持票進出。

【19:55】

示威者與防暴警在朗業街對峙。警方要求示威者不要再用雷射筆照射他們，又出示藍旗，要求他們離去，否則可能會使用武力。

【19:52】

南邊圍村對出的元朗站，示威者曾協商「要在20分鐘內撤離」，但現時仍至逾百名示威者聚集。

【19:43】



有防暴警以電筒的強光照射在場的記者，引起記者不滿斥「影響新聞自由」；警方則大叫「命令你們立即離開！」防暴警又質疑在場記者是為示威者做防線，反問「為何不拍攝示威者？」

【19:37】



速龍小隊到場支援。警方防線繼續向元朗市中心推進。疑中催淚彈的傷者，被其他示威者救上西邊圍天橋。

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【19:30】



再有防暴警從西邊圍村出來，防線繼續推前。



有示威者在谷亭街被驅趕後再回來堵警車去路，有黑衫人士更嘗試破壞警車窗戶的圍欄。約20名防暴警前來支援趕走大批黑衫人士。

【19:27】



在朗業街有一男一女示威者疑吸入催淚煙後不適，在地上休息。多名警員上前包圍兩人。

【19:20】



防暴警向西邊圍村推進，前後包炒示威者。在場的警員多達二百至三百名，並警告記者離開催淚煙的射程範圍。

【19:15】



在南邊圍村口對出的元朗西鐵站地面，示威者在一輛黑色私家車上發現多條藤條。示威者現時包圍車輛。

【19:08】

大棠路大馬路交界，警方多次舉出黑旗。

南邊圍村口的示威者繼續情緒激動，不斷指罵在場的防暴警察，高叫「光復香港 時代革命」。有警員將持長槍的警員拉至防線較後位置，相信是希望緩和氣氛。

【19:04】

政府新聞處：警方驅散行動仍然進行中

今日（七月二十七日）下午約五時開始，警方在元朗由西向東面進行驅散行動。行動仍然進行中，並且有使用催淚煙。現時元朗多個地方有暴力衝突場面，包括有人拆去路邊的鐵欄，利用鐵馬在馬路上設置路障，又向警方投擲磚頭及硬物。警方防線不斷被衝擊，為免情況進一步惡化，警方呼籲市民盡快往東面的西鐵元朗站方向離開。市民如非必要請不要前往元朗區。

7.27元朗遊行：警方與示威者在西邊圍附近對峙。（曾梓洋攝）

【19:03】

西邊圍附近，現場有示威者表示：「7點半一齊走」。

朗業街有示威者暈倒，多位手持雨傘的示威者上前協助，並合力將他抬離現場。

【19:00】

南邊圍村對出的防警暴用電筒，不斷照射示威者，

朗業街示威者情緒激動，多人大叫「黑警」。立法會議員許智峯希望示威者冷靜，其後示威者靜下來。

【18:56】

在西邊圍外，警方與示威者對峙，警方一度發射海綿彈，記者拍攝到路面上有海綿彈的彈殼。

【18:52】

大棠路站對出警察脫下防毒面具。

【18:43】

朗業街有示威者的自製木盾疑被催淚彈打中，留下一個洞。有示威者用網球拍擊回催淚彈，亦有人用手執起催淚彈擲回警方防線。

有催淚彈射上到架空橋上的西鐵路線上。 （攝：Tam Ming Keung@USP United Social Press 社媒）

【18:34】

朗業街的示威者，以雨傘策起防護牆。防暴警舉起長槍。

早前警方釋放催淚彈，一度射上西鐵路軌方向。港鐵經檢查後，確認不影響列車服務。

7.27元朗遊行：警方多次施放催淚彈。（賴雯心攝）

【18:34】

大馬路的防暴警暫時未有向前推進，防線維持在近元朗廣場。警方傳媒聯線隊由防線走向記者，要求在場記者由馬路退上兩邊行人路。

元朗交通廣場對出天橋位置，有示威者在地下掘出一些磚頭。

7.27元朗遊行：示威者與警方對峙，警方多次向示威者施放催淚彈。（羅國輝攝）

【18:29】

警方在西邊圍村外，再多次放催淚彈。

【18:25】

西邊圍村的示威者重新布防，他們推來鐵馬堵塞村口位置。

【18:25】

示威者在大馬路往元朗西鐵站方向，以鐵欄築起防線，有逾一千到二千示威者在大馬路與警方對峙，大部分有防護裝備，包括頭盔、口罩。

在鳳翔路、交通廣場對出，有數十名防暴戒備。

【18:20】

麗新元朗中心，示威者再次推向警方防線。警方釋放多枚催淚彈，其中有催淚彈向記者方向發放，大批記者馬上躲避。

7.27元朗遊行：警方一度在泰祥街釋放催淚彈，並射中老人院的簷篷。（曾梓洋攝）

【18:10】

防暴警在大馬路的防線設於近元朗廣場，並與示威者對峙。警方多次警告示威者是非法集會，但在場的示威者反駁是「正在行街」。

【18:07】

元朗南邊圍村外的示威者，正往西鐵站方向後撤。

【18:04】

西鐵元朗站YOHO Mall（形點商場）表示，網上謠傳後樓梯有保安阻截通道，形點特此澄清並無此事，各出入口保持開放。

【18:03】

南邊圍村外的示威者慢慢後退，打算退至元朗站。他們以大聲公呼籲天橋上的市民向後退，留空間給他們離開，否則會令他們處於危險。

【18:00】

南邊圍村外示威者商討撤退策略，呼籲西鐵元朗站聚集的市民先離開，讓路給示威者撤退。

【17:57】

南邊圍村外，警方呼籲示威者要在6時前離開，現場示威者則以擴音器向其他人表示：「一到6點，就慢慢向後退」。

【17:55】

安樂路，示威者向前推進，防暴警察後退，並施放多枚催淚彈。

南邊圍村外的示威者將防線退後。

【17:50】

港鐵澄清，西鐵線服務維持正常，沒有不停站安排。

7.27元朗遊行：示威者與警方多次衝突，警方施放催淚彈。（梁鵬威攝）

【17:50】



仍然在南邊圍村外的示威者開始高叫要物資，包括眼罩、口罩等。示威者從後慢慢傳遞有關物資至前線。

至於防暴警則已經除下面罩，但防暴警最後方的速龍小隊仍然戒備。



【17:44】

示威者與警方在元朗大馬路對峙。元朗大馬路現場，有撐拐杖、白色頭髮的婆婆，不停勸諭年輕人離開，注意安全。

南邊圍村外有消防車經過，示威者馬上讓路，並鼓掌。

【17:40】

曾被催淚彈驅散後的示威者，再次在大馬路輕鐵站聚集。在場防暴警多次呼籲示威者離開，有示威者正退至朗屏站。

7.27元朗遊行：警方施放多枚催淚彈，驅散示威者。（余俊亮攝）

【17:36】

示威者原本想在泰祥街設置防線，警方一度釋放催淚彈，更射中老人院簷篷。民主黨立法會議員鄺俊宇在現場調停，提醒示威者附近有老人院，有示威者表示明白，並轉移地點。

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【17:32】

南邊圍村的示威者打開雨傘作防禦工具，部分人情緒激動，不斷高叫「警察包庇黑社會。」所有防暴警已經戴上面罩。

綠色制服防暴警察後，已經有速龍小隊警員到場支援。

示威者與警方在泰祥街對峙，警方釋放催淚彈。（余俊亮攝）

【17:26】

示威者在泰祥街向警方推進。警方在泰祥街發射多枚催淚彈，其一枚落在老人院的簷篷上。

【17:23】

示威者向警方投擲雜物，警方以催淚彈驅趕。

【17:22】

速龍小龍到南邊圍村，大批示威者起哄。防暴警成功營救西鐵元朗站外的警車。

【17:18】

警方在元朗大馬路，施放催淚彈。

7.27元朗遊行：警方在元朗大馬路，釋放催淚彈。（香港01直播畫面）

【17:13】警方將於短時間內展開驅散行動

現時（七月二十七日）元朗南邊圍一帶有人聚集及起哄，他們手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄。另外，現場有人包圍及破壞警車，車上警務人員的生命安全受到威脅。

鑑於現場情況持續惡化，警方將於短時間內展開驅散行動，防線會由西向東面推進，請市民向西鐵元朗站方向離去。市民如非必要請不要前往元朗區，並小心注意自身安全。

【17:12】

南邊圍村口舉起黑旗，警告會使用催淚煙。南邊圍示威者無嘗試衝擊。

示威者與防暴警在泰祥街衝突，有人投擲漆彈。

【17:10】

有大量防暴警由輕鐵站，從大馬路推進至南邊圍村。

【17:05】

有部分示威者由南邊圍村沿大馬路，走回到水邊圍邨。

而南邊圍村的示威者向防暴警投擲白色的潻彈，有警員腳部中招。

【16:55】

警方舉紅旗，要求示威者停止衝擊。

【16:53】警方勸喻市民盡快離開元朗區



警方留意到有不少人在元朗南邊圍一帶聚集及起哄，有人手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄。警方擔心短時間內場面會惡化，勸喻市民保持冷靜，盡快離開元朗區。

【16:52】

有市民包圍西鐵元朗站外的警車，並噴上三合會名稱的字句。

南邊圍村對出，元朗站下的馬路聚集的市民愈來愈多。他們不時指罵周圍的警察，「張建宗不要你們了！」有人從元朗站開始搬出水馬，意圖分開市民及警察。

在場的警察用大聲公向聚集的市民表示「前面的市民，你們是非法集會！」

【16:45】

近百名防暴警察南邊圍村口手持長盾、圓盾等做布防，南邊圍村內停泊十多輛警車。而現場已有逾百名黑衣的市民聚集，他們戴上頭盔，及口罩，又向防暴警高叫口號。南邊圍村內的防暴警配有長槍。

【16:37】

遊行隊伍到達終點後，有示威者在南邊圍村外聚集，他們戴頭盔、手持自製盾牌。村口有大批防暴警察戒備。

【16:34】

嶺大校長鄭國漢：很清楚聽到校友、同學的聲音，同意召開校董會處理。被問及會否號召其他大學校長到現場，他說今日不是遊行示威，今日到場是視察，其他校長應該自己決定。

7.27光復元朗遊行：西鐵元朗站附近，有大批警察戒備。（余俊亮攝）

【16:27】

有港台攝影師疑中暑突然在西鐵朗屏站跌倒。

【16:24】

嶺大校友、香港眾志羅冠聰，呼籲除了嶺大校長鄭國漢外，希望其他大學校長都到現場。

【16:20】

大批防暴警察在南邊圍村附近戒備。

元朗警署外的市民正傳遞紙杯，紙杯有黑色液體。

【16:11】

隊頭到達西鐵元朗站YOHO Mall（形點商場），有市民進入商場，亦有人進入西鐵站。YOHO Mall其中一個出入輕鐵站的門口已經封閉。另一邊廂，仍有市民湧向起點西邊村遊樂場。

【16:10】

嶺大校長鄭國漢步行至元朗大馬路，期間有市民向他遞上飲料，又為他開路稱「保護鄭國漢、保護校長」。鄭國漢對此表示感謝，又認為沿路一切和平，清楚聽到學生的訴求，更一度形容他們「對訴求表現非常執著」。

7.27光復元朗遊行：下午約4點，大批市民從西鐵元朗站等待出發。（余俊亮攝）

【16:10】

有市民向元朗警署內投擲溪錢。

【16:06】

嶺大校長鄭國漢到大馬路後一度轉左，被在場市民大叫「不要走」，「嶺南大學、齊上齊落」。鄭國漢其後表示，很高興今日到元朗與學生一共前行，但自己將會離開。鄭國漢呼籲現場的市民要注意安全，保持和平。有學生向其呼叫「驅逐何君堯」的口號，不滿身為校董的何君堯。

【15:54】

香港眾志前主席、嶺大校友羅冠聰表示，鄭國漢相對其他大學校長負責任，「保護學生應該到現場，若有任何暴力應該盡其力制止事件。」他期望，曾簽署《十一大校長聯合聲明》的其他校長可以到現場親身視察，了解是否有暴力發生。

【15:50】

遊行起步約50分鐘，已從水邊村遊樂場出發的市民，沿大馬路走向元朗站方向。但另一邊仍有大量市民，沿大馬路的另一條行車線，走向起點。

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【15:44】



嶺大校長鄭國漢在離開朗屏站出發，除本身的一同前的嶺大學生外，也吸引大批黑衣的市民尾隨。他們在鄭國漢的身後高叫「嶺南第一、保護校長」的口號，沿途的市民見到鄭國漢時不時拍手，支持他前來現場。

對於親身前往元朗巡視環境，鄭國漢強調並不是參與任何遊行示威，但關注到大批嶺大學生及校友的安全遂決定前來，重申自己一人之力不能保護學生，亦不需在場學生保護自己，呼籲大家要保持和平、理性表達訴求。

目前現場並無任何衝突。

【15:34】

嶺南大學校長鄭國漢在下午3點25分抵達朗屏站，今次是以觀察員身份前來，強調並非遊行示威。鄭國漢身邊還有副校長莫家豪及協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬在場，他表示「支持和平、理性的示威，反對任何形式的暴力」，其底線是希望學生、校友不要受傷，見到有危險便要離開，「遇到不可預見的險景，你們要抽身，注意自己安全。」

有學生稱會保護校長，鄭國漢則指要他會保護自己，希望他們可以做今日來到元朗要做的事。

校董何君堯的言論會否影響校譽？鄭國漢稱，沒掌握完全的資訊，再次重申反對任何形式的暴力。

【15:20】

元朗大棠路有唐樓的窗跌落街，無人受傷。

7.27光復元朗遊行：嶺大校長鄭國漢，現身朗屏西鐵站。（高仲明攝）

【15:20】

遊行的市民步出元朗大馬路。仍然有大批市民搭西鐵線到朗屏站，參與元朗遊行。

【15:17】

嶺大校長鄭國漢、副校長莫家豪及協理副校長劉智鵬現身西鐵朗屏站。大批市民見到嶺大校長鄭國漢，隨即高呼「鄭國漢、香港蔡元培」，並予以歡呼及掌聲。

【15:15】

元朗警署內，原本未穿戴裝備的警員，戴上頭盔戒備。門外市民高叫口號。

7.27光復元朗遊行：約2點20分，元朗大棠路有唐樓的窗跌落街，無人受傷。（陳芷昕攝）

【15:08】

輕鐵現時不停元朗市中心：610、614、615不停元朗站至塘坊村站；761P不停坑尾村至元朗站。

【15:00】

遊行起步，水邊村遊樂場市民，慢慢走出馬路。身穿背心的便衣警員，在附近高位手持盾牌戒備，市民經過時高叫「香港警察、知法犯法」。

過去周日（21日）晚有大批白衣人聚集南邊圍村，有警員戒備，有村民戴口罩，坐在村口的帳篷下乘涼。

【14:57】

元朗朗和路，香港眾志被扣查，警察要求立即拖走整架車。

7.27光復元朗遊行：市民高舉官商鄉黑警勾結的標語，有警員戒備。（李澤彤攝）

【14:55】

做完開腦手術、正在接受電療的立法會議員陳淑莊，現身元朗。她表示今日來旅遊，婉拒接受訪問。

7.27光復元朗遊行：陳淑莊現身，表示到元朗旅遊。（陳蕾蕾攝）

【14:45】

位於大馬路的恆香老餅家大排長龍，逾百人排隊購買老婆餅，需輪候10至15分鐘才完成購買過程，現場所見不少顧客為年輕人。

【14:40】

大批身穿黑衣的巿民於下午2點半起，從元朗西鐵站方向前往大馬路。

727光復元朗遊行：元朗恒香老餅家，有大批市民排隊買老婆餅。（吳倬安攝）

【14:15】一批嶺大學生及校友今日在校內集會，校長鄭國漢及副校長莫家豪承諾今日會與學生前往元朗視察環境，並保護學生，學生隨即為他們遞上頭盔保護自身安全，鄭國漢說：「唔會畀人打嘅，如果打，戴頭盔都無用。」

【元朗遊行】嶺大校長鄭國漢承諾與學生同行 前往元朗視察環境

在美孚站，往西鐵線方向通道開姑出現黑衣人潮。

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（左起）嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬、副校長莫家豪及嶺南大學校長鄭國漢承諾與學生一起到元朗巡視環境。（陳晶琦攝）

【14:10】在元朗大馬路，巴士、小巴、輕鐵等公共交通工具如常行走，巿面普遍店舖落閘，食肆、便利店、恆香老餅家等店舖則如常營業。十多名戴上頭盔、口罩和穿上黑衣的年輕人沿大馬路行走。在交通廣場天橋上，有年輕人準備文宣物品，提醒在元朗聚集的巿民不要入村。

下午一時多，元朗廣場對開天橋位置，一名中年男子持刀企圖傷人，警員到場將男子拘捕，男子被警員押上警車。

【光復元朗】防暴警西鐵站、圍村外列陣 元朗廣場外持刀大叔被捕

【13:00】下午1時許，最接近遊行起點的西鐵朗屏站大堂有三十餘人正在等待朋友，當中部分人穿黑衣，戴上口罩，另有人手持長傘、行山杖。

【12:30】民建聯發出緊急呼籲，指公眾集會及遊行上訴委員會已駁回今天在元朗舉行遊行的申請上訴，這表示有關遊行會被視為不合法，參與者有可能面對法律風險。

聲明又指，根據各方面的消息，相信亦有為數不少的市民會以各種方式前往元朗表達意見，社會高度關注今日元朗可能出現的各種情況，而區內的街坊對可能出現的衝突混亂場面表示非常的憂慮。就此，民建聯呼籲為保障自身安全及避免個人出現法律風險，區外的市民盡量不要前往元朗；若認為需要前往表達意見的人士，也應維持和平理性的方式。民建聯又呼籲各方保持克制，不要作出挑釁行為。

【12:00】記者今早11時到YOHO MALL一、二期視察，發現商場淪為「死城」，大部分商店都有貼出告示指今日暫停營業，YOHO MALL內不足三成店舖營業，而大部分均為食肆，亦有金舖仍營業。

元朗廣場對開天橋位置，一名中年男子持刀企圖傷人，警員到場將男子拘捕。（羅君豪攝）

▼▼13:30 元朗站附近警力情況▼▼

+ 3 + 2

原遊行路線及時間

起步時間：下午3點

起點：水邊村遊樂場

終點：元朗西鐵站

▼7.21元朗黑夜▼