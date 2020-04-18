劉鳴煒智庫發放黃藍對話訪問　比起繼續衝突　他們寧要新冠病毒

「大家都說廣東話，但大家好像聽不懂對方說的話」，去年6月9日爆發反修例示威衝突以來，黃、藍對立，社會嚴重撕裂，這句出自中年僱主的話，正是兩邊的寫照。由青年發展委員會副主席劉鳴煒牽頭成立的民間智庫「MWYO青年辦公室」，周五（17日）播放新一輯《「傾」城》，首集由立場對立的和理非青年「阿瘦」及傳統僱主Kris「坦誠相見」，各述其對疫情及社會運動看法。 兩人互不相識，但不約而同對政府抗疫工作感非常失望；但對於法治，則迥然不同，阿瘦相信法治已死，「721我個人認為是一個法治比較崩壞的日子」，認為警方不受制約，使用不對等武力；惟Kris則認為本港非常之有法治，又直言支持警方執法，「如果唔係有差人，我真係已經執包袱走咗」。 展望未來十年，Kris認為中國最好盡快收回香港，阿瘦則指出靠攏大陸無好處，揚言倘如對方所言「我會灰到極點」。反修例反將一周年，未來情況未明，藍的僱主說，要在衝突與新冠病毒之間選擇，她的選擇竟與黃的青年是一致，都是寧願疫情持續，惟原因不同。

和理非青年阿瘦及傳統僱主Kris「坦誠相見」，就疫情及社會運動進行真情交流。( MWYO青年辦公室提供)

首集對話人物：回港60後VS留學港青

「MWYO青年辦公室」籌備的《「傾」城：疫情下的光與影》，共有三集，邀請了6位不同身份和政治光譜的「素人」，包括：和理非青年、傳統僱主、前線抗爭者、愛國青年、警務人員、資深老師，進行對話。

首場對話嘉賓是阿瘦和Kris。Kris生於60年代，曾移民外國，20多年前回流香港，經營家族生意，曾揚言不會聘請參與抗爭的年輕人，最終因為應徵者的實力而妥協。年輕人阿瘦，也曾到外國留學，對香港的政制絕望，大部分遊行集會均會出席，曾經考慮由後援站上較前線，但未能突破心理關口；所有支援示威者的活動都會參與，就算家人反對都堅持「接放學」。

二人都是用假名，聲音經過變聲。歷時半小時的對話內，兩人各持己見，火花四濺。,

精彩對話節錄

【疫情誰做得比較好？港人/政府？】



傳統僱主​Kris：「依家（出街購防疫用品）擔心就算比貴價，可能都會買到伏嘢，其實點解唔由政府於市面搜購，再交去化驗，賣合乎規格的用品畀市民？」



和理非青年阿瘦：「香港人真係好自律，我唔知政府做過甚麼，口罩買唔到，消毒用品又買唔到。」

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，剛過去的太子站831七個月紀念日，有區議員及市民無懼「限聚令」下，參與示威活動。(資料圖片)

【疫情下市民出席每月的社運紀念活動】



Kris：「明天要拜山，我地都唔去啦。好老實，其實咁樣不是很負責任。可唔可以理性些，停一停諗一諗？」



阿瘦：「疫情下某些日子，仍有人走出來。其實不是失去理性，而是覺得某些事比一直認知的核心價值更重要，例如法治，721是法治比較崩壞日子，最失望不是被襲擊，而是應該保護市民性命財產的警察，過了39分鐘才出現。拉得太少人，工作效率低。」

阿瘦認為，警方不受制約，使用不對等武力。(短片截圖)

【怎樣看法治和警察？】



傳統僱主Kris：「社會事件以來，看過很多剪輯片段。初初好激動，後尾睇睇下就無咩感覺，大家都砌自己故事。」



談及721元朗事件，警察離場：「他們蠢，其實應即時處理，不應走回頭call人。處理得不好，自己在該情況下只手持槍仔，我諗我都係會走為上着。好難評論，兩邊都有唔啱。」



談及831太子站「打死人」傳聞：「港鐵拎完片出來，之後就無人咁講，根本真係無。公司年輕人話係共產黨派員來香港燒屍，香港未至於囉，我哋又唔係非洲部落。 聽完其實感到害怕，為何接觸的年輕人，政治好似係有些人拎住少少政治主張，然後煲到好大。我自己收唔少（這些訊息），收到頂唔順，我瞓唔到覺。」



談及警察執法：「如果唔係有差人，我真係已經執包袱走咗，因為真係好恐怖，個幾個月無停過暴力，當然我都明白社會運動那班人，會話因為警察暴力。但得罪警察都要講，警察舒服了咁多年，我大膽講佢地都唔會想出來打人，唔會想背住四十多磅嘢嚟跑，仲要係炎夏，係迫不得已！」

▼7.21元朗黑夜▼

+ 11 + 10 + 9

和理非青年阿瘦：「開始對法治無信心，法治是否已死，不在乎有沒有人犯法，一直存在。崩壞係講緊有證據但得不到應有制裁，先係對法治失信心原因。」

談及831太子站「打死人」傳聞：「（港鐵公開當日月台片段）法庭發放予入稟人士，不可公開大眾使用，無片在手，未搵到證據，（依家無人講）合情合理。）」



談及警察執法：「如果一個人犯法被拘捕係應該，但問題係當你拘捕時用甚麼程度武力，係咪一個相應武力。」

▼8.31遊行衝突▼

+ 29 + 28 + 27

【抗疫後，怎樣處理過去十個月的傷口？】



Kris：「好老實，我寧願揀病毒，都唔想有暴動，寧願唔出街。依家係咪都唔會出街，但起碼暫時無人舖頭被人打爛，無人出街會驚俾人打，鐘意着到全身黑都唔驚。我其實本來只得黑色衫，依家搞到五顏六色。」



阿瘦：「一向受到暴力對待的絕大多數都是死物。但相反，反示威人士，即簡稱藍絲，不嬲攻擊對象都係人命。但如果二選一，我都寧願揀武漢肺炎，因為始終不涉及香港人價值觀分歧，呢一個損傷程度係相對容易修復到。」

僱主Kris說，可以選擇，她不想再見衝突，寧願要新冠病毒。（影片截圖）

↓↓人與死物同樣未能倖免↓↓

+ 35 + 34 + 33

【香港青年優勢及劣勢】



Kris：「其實我覺得依家年輕人真係好可惜，我哋只不過差半步踏入中國，當我身邊咁多外國人士，周圍地方很想踏入中國，好想分一杯 ，但係點解香港年青一輩不好好珍惜呢？點解香港細路仔不可開放(open) 少少，畀個機會自己？無了國家觀念，外國長大，民族觀念仲重過你哋，you are so close yet you are so far，好可惜。」

談及年輕人置業：「好多事源頭係買唔到樓開始。」

阿瘦：「我覺得他們優勢是由現在的社會運動，其實由2014年『雨傘革命』到今日社會運動和疫情，令青少年急速成長，抗壓抗疫，劣勢就是好多時受政府政策拖累，例如教育慢慢被普通話教書，近期因社會運動引伸出來的。」

談及年輕人追求自由和民主：「年紀大小小的人好着眼經濟，好着眼生意，可唔可以搵到食；對於年輕人，買唔到樓唔係呢一年半載事，其實都發生了十多年。出來遊行示威，就覺得係因為買唔到樓，呢個諗法是好離地。佢哋明知出來可能要揹暴動罪，但都出來，係因為他們覺得不是物質上，現在已步入後物質年代，追求自由和民主。」

談及身分認同：「身份認同唔係靠教育教出來，唔係你企係度叫佢背一百次我係中國人，就一定對身份有認同。」

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

+ 10 + 9 + 8

【二十年的香港】



Kris：「愈大愈睇到國家興盛，你問我未來十年最想的是甚麼，快點收回香港，如果不是便無機會。」

阿瘦：「對香港憧憬係乜？現在呢一刻來說，我看到只有灰暗一片，特別係如同Kris所講，被大陸收返，我更加是灰到極點。」

