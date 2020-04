劉鳴煒智庫發放黃藍對話訪問　比起繼續衝突　他們寧要新冠病毒

「大家都說廣東話,但大家好像聽不懂對方說的話」,去年6月9日爆發反修例示威衝突以來,黃、藍對立,社會嚴重撕裂,這句出自中年僱主的話,正是兩邊的寫照。由青年發展委員會副主席劉鳴煒牽頭成立的民間智庫「MWYO青年辦公室」,周五(17日)播放新一輯《「傾」城》,首集由立場對立的和理非青年「阿瘦」及傳統僱主Kris「坦誠相見」,各述其對疫情及社會運動看法。 兩人互不相識,但不約而同對政府抗疫工作感非常失望;但對於法治,則迥然不同,阿瘦相信法治已死,「721我個人認為是一個法治比較崩壞的日子」,認為警方不受制約,使用不對等武力;惟Kris則認為本港非常之有法治,又直言支持警方執法,「如果唔係有差人,我真係已經執包袱走咗」。 展望未來十年,Kris認為中國最好盡快收回香港,阿瘦則指出靠攏大陸無好處,揚言倘如對方所言「我會灰到極點」。反修例反將一周年,未來情況未明,藍的僱主說,要在衝突與新冠病毒之間選擇,她的選擇竟與黃的青年是一致,都是寧願疫情持續,惟原因不同。

和理非青年阿瘦及傳統僱主Kris「坦誠相見」,就疫情及社會運動進行真情交流。( MWYO青年辦公室提供)

首集對話人物:回港60後VS留學港青

「MWYO青年辦公室」籌備的《「傾」城:疫情下的光與影》,共有三集,邀請了6位不同身份和政治光譜的「素人」,包括:和理非青年、傳統僱主、前線抗爭者、愛國青年、警務人員、資深老師,進行對話。

首場對話嘉賓是阿瘦和Kris。Kris生於60年代,曾移民外國,20多年前回流香港,經營家族生意,曾揚言不會聘請參與抗爭的年輕人,最終因為應徵者的實力而妥協。年輕人阿瘦,也曾到外國留學,對香港的政制絕望,大部分遊行集會均會出席,曾經考慮由後援站上較前線,但未能突破心理關口;所有支援示威者的活動都會參與,就算家人反對都堅持「接放學」。

二人都是用假名,聲音經過變聲。歷時半小時的對話內,兩人各持己見,火花四濺。,

精彩對話節錄

【疫情誰做得比較好?港人/政府?】



傳統僱主​Kris:「依家(出街購防疫用品)擔心就算比貴價,可能都會買到伏嘢,其實點解唔由政府於市面搜購,再交去化驗,賣合乎規格的用品畀市民?」



和理非青年阿瘦:「香港人真係好自律,我唔知政府做過甚麼,口罩買唔到,消毒用品又買唔到。」

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐,剛過去的太子站831七個月紀念日,有區議員及市民無懼「限聚令」下,參與示威活動。(資料圖片)

【疫情下市民出席每月的社運紀念活動】



Kris:「明天要拜山,我地都唔去啦。好老實,其實咁樣不是很負責任。可唔可以理性些,停一停諗一諗?」



阿瘦:「疫情下某些日子,仍有人走出來。其實不是失去理性,而是覺得某些事比一直認知的核心價值更重要,例如法治,721是法治比較崩壞日子,最失望不是被襲擊,而是應該保護市民性命財產的警察,過了39分鐘才出現。拉得太少人,工作效率低。」

阿瘦認為,警方不受制約,使用不對等武力。(短片截圖)

【怎樣看法治和警察?】



傳統僱主Kris:「社會事件以來,看過很多剪輯片段。初初好激動,後尾睇睇下就無咩感覺,大家都砌自己故事。」



談及721元朗事件,警察離場:「他們蠢,其實應即時處理,不應走回頭call人。處理得不好,自己在該情況下只手持槍仔,我諗我都係會走為上着。好難評論,兩邊都有唔啱。」



談及831太子站「打死人」傳聞:「港鐵拎完片出來,之後就無人咁講,根本真係無。公司年輕人話係共產黨派員來香港燒屍,香港未至於囉,我哋又唔係非洲部落。 聽完其實感到害怕,為何接觸的年輕人,政治好似係有些人拎住少少政治主張,然後煲到好大。我自己收唔少(這些訊息),收到頂唔順,我瞓唔到覺。」



談及警察執法:「如果唔係有差人,我真係已經執包袱走咗,因為真係好恐怖,個幾個月無停過暴力,當然我都明白社會運動那班人,會話因為警察暴力。但得罪警察都要講,警察舒服了咁多年,我大膽講佢地都唔會想出來打人,唔會想背住四十多磅嘢嚟跑,仲要係炎夏,係迫不得已!」

▼7.21元朗黑夜▼

+ 11 + 10 + 9

和理非青年阿瘦:「開始對法治無信心,法治是否已死,不在乎有沒有人犯法,一直存在。崩壞係講緊有證據但得不到應有制裁,先係對法治失信心原因。」

談及831太子站「打死人」傳聞:「(港鐵公開當日月台片段)法庭發放予入稟人士,不可公開大眾使用,無片在手,未搵到證據,(依家無人講)合情合理。)」



談及警察執法:「如果一個人犯法被拘捕係應該,但問題係當你拘捕時用甚麼程度武力,係咪一個相應武力。」

▼8.31遊行衝突▼

+ 29 + 28 + 27

【抗疫後,怎樣處理過去十個月的傷口?】



Kris:「好老實,我寧願揀病毒,都唔想有暴動,寧願唔出街。依家係咪都唔會出街,但起碼暫時無人舖頭被人打爛,無人出街會驚俾人打,鐘意着到全身黑都唔驚。我其實本來只得黑色衫,依家搞到五顏六色。」



阿瘦:「一向受到暴力對待的絕大多數都是死物。但相反,反示威人士,即簡稱藍絲,不嬲攻擊對象都係人命。但如果二選一,我都寧願揀武漢肺炎,因為始終不涉及香港人價值觀分歧,呢一個損傷程度係相對容易修復到。」

僱主Kris說,可以選擇,她不想再見衝突,寧願要新冠病毒。(影片截圖)

↓↓人與死物同樣未能倖免↓↓

+ 35 + 34 + 33

【香港青年優勢及劣勢】



Kris:「其實我覺得依家年輕人真係好可惜,我哋只不過差半步踏入中國,當我身邊咁多外國人士,周圍地方很想踏入中國,好想分一杯 ,但係點解香港年青一輩不好好珍惜呢?點解香港細路仔不可開放(open) 少少,畀個機會自己?無了國家觀念,外國長大,民族觀念仲重過你哋,you are so close yet you are so far,好可惜。」

談及年輕人置業:「好多事源頭係買唔到樓開始。」

阿瘦:「我覺得他們優勢是由現在的社會運動,其實由2014年『雨傘革命』到今日社會運動和疫情,令青少年急速成長,抗壓抗疫,劣勢就是好多時受政府政策拖累,例如教育慢慢被普通話教書,近期因社會運動引伸出來的。」

談及年輕人追求自由和民主:「年紀大小小的人好着眼經濟,好着眼生意,可唔可以搵到食;對於年輕人,買唔到樓唔係呢一年半載事,其實都發生了十多年。出來遊行示威,就覺得係因為買唔到樓,呢個諗法是好離地。佢哋明知出來可能要揹暴動罪,但都出來,係因為他們覺得不是物質上,現在已步入後物質年代,追求自由和民主。」

談及身分認同:「身份認同唔係靠教育教出來,唔係你企係度叫佢背一百次我係中國人,就一定對身份有認同。」

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

+ 10 + 9 + 8

【二十年的香港】



Kris:「愈大愈睇到國家興盛,你問我未來十年最想的是甚麼,快點收回香港,如果不是便無機會。」

阿瘦:「對香港憧憬係乜?現在呢一刻來說,我看到只有灰暗一片,特別係如同Kris所講,被大陸收返,我更加是灰到極點。」