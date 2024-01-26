中大醫院｜推出３項新服務 馮康：改善醫療體系需靠預防性醫療

香港中文大學醫院（中大醫院）開業已兩年多，作為香港中文大學（中大）全資擁有的私營教學醫院，中大醫院以先行者的角色，以自願醫保為基礎，制訂定價收費，並與保險業界合作，期望協助保險業界設計合適的醫療保險計劃，讓更多中產人士能負擔私家醫療服務，長遠紓緩本港醫療體制的問題。此外，中大醫院近日推出了三項新服務，以更為完善醫院提供的服務。



致力改善醫療體制 進行多方面嘗試

中大醫院是一所非牟利、私營教學醫院，以為病人提供優質、具透明度及可負擔的醫療服務為己任。

中大醫院自成立以來，一直以成為公營和私營醫療之間的橋樑為己任，為改善香港醫療體制而作出貢獻。中大醫院行政總裁馮康醫生表示，「香港的醫療體制一直存在『公立醫院輪候時間長、私營醫療收費不確定』的問題，近年加上醫護人手流失的問題，更進一步增加了醫療壓力。」有見社會對各方面的醫療需求都日益增加，中大醫院在過去兩年來不斷擴充服務範疇，以滿足不同人士的醫療需要。近日，中大醫院針對生育、認知及老年疾病等方面，推出了三項全新服務。

中大醫院推出３項新服務 以滿足社會需求

中大醫院推出３項醫療服務，其中包括：

1. 輔助生育中心開展全面服務



胚胎學專家透過人工智能技術監察胚胎發育情況，從而篩選出最好的胚胎，再植入母體。

近年來，遲婚的情況越來越普遍，香港的生育率不斷下降，因此，社會對輔助生育服務的需求愈來愈大。

馮康醫生表示，輔助生育中心是中大醫院最後一個全面投入服務的醫療中心，該中心設有先進設備，服務團隊更是由中大婦產科教授及實驗室的專家所組成，值得信賴。

他又指，透過先進儀器，醫療團隊能全程監察胚胎發育情況，從而篩選出最好的胚胎，再植入媽媽體內。利用輔助生育治療，懷孕的成功率大約有３至５成。中大醫院亦提供卵巢組織冷凍技術，此技術能針對卵巢功能顯示減退的婦女或患有腫瘤、需要治療的年青婦女，以保存她們的卵巢組織和生殖能力。馮醫生亦透露，未來中大醫院會按備孕夫婦的需要，透過中西醫結合醫學門診提供配套服務，以中醫藥調理身體，改善體質。

2. 新增臨床神經科學中心



中大醫院臨床神經科學中心引入多種先進儀器為病人提供治療，其中可以透過腦磁激治療，幫助患者的神經功能康復。

臨床神經科學中心結合跨專科服務，為病人提供一站式的腦神經科和神經外科門診和住院服務。社會上對治療腦退化疾病，尤其是認知問題的需求不斷增加，有見及此，中大醫院新增臨床神經科學中心。

臨床神經科學中心具有兩大功能：

一，利用先進的科技，及早檢測出病人患上認知障礙症的風險。最新的研究指出，認知障礙症並非高齡人士才會患上，但發病初期徵狀不明顯，患者往往未能及時發現，以致錯過了治療的黃金時間。而中大醫院的臨床神經科學中心，擁有前沿的設備，能通過靈敏度高的「單分子陣列技術」（Single Molecule Array），從血液的蛋白中偵測出特定的生物標記，藉此找出早期出現認知障礙症的人士。馮康醫生指，約６成認知障礙症患者屬於阿茲海默症，而現時已有研究證實約４成認知障礙症個案能透過早期介入，達致預防及延遲發病，只要跟隨醫生指引，就能最大程度的減少認知障礙症對日常生活的影響。此外，透過AccuBrain（AI腦影像分析）的輔助，利用人工智能分析磁力共振影像（MRI），能盡早確診認知障礙症患者。

二，利用先進儀器為腦神經退化疾病（包括柏金遜症和中風）的患者進行康復治療。臨床神經科學中心配備多項先進設備，例如腦磁激治療（Transcranial Magnetic Stimulation, TMS）、機器人（Robotic）、外骨骼（Exoskeleton）和虛擬實境（VR）的應用，透過這些先進設備，協助患者進行康復運動及訓練。

同時，配合中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科與高錕慈善基金早前推出「腦智同護」，為香港市民提供的免費阿茲海默症篩查評估服務，中大醫院臨床神經科學中心將協同建立「神經認知資料庫」，藉此推動對認知障礙及阿茲海默症的研究。高錕中大「腦智同護」服務採用人工智能輔助的全自動視網膜圖像分析，能找出早期阿茲海默症患者，並為他們提供度身訂造的預防建議。

3. 長者門診



隨著年齡增長、肌肉流失，許多長者都出現吞嚥困難的問題。馮康醫生指，這類長者雖然未必需要入院，但長遠有機會影響營養吸收，若長者不小心將食物吸入肺部，更有機會引致肺炎，死亡率很高。

而中大醫院的長者門診提供跨專科老人科服務，由老人科專科醫生主理，團隊包括言語治療師、營養師及老人科護士，會為有吞嚥困難及飲食問題的長者提供全面性評估及個人化治療。

定價收費醫保雙配合 積極發展預防性醫療體系

中大醫院行政總裁馮康醫生解釋推廣基層醫療的必要性。

馮康醫生指要改善香港醫療體制並不能只靠醫院的努力，雖然長遠來說，中大醫院推行的定價收費能在一定程度上減輕市民的醫療負擔，但他指，營運一間私家醫院的成本高，無論是聘請醫生或購入藥物都比公立醫院貴很多，這些都是無法避免的成本。

馮康醫生表示，若市民想擁有基本的私家醫療保障就需要提高負擔能力，在這方面而言，購買醫療保險就能減輕市民的醫療開支。他解釋，「定價收費對於保險公司有很大的吸引力，因為保險公司都面對私家醫院『海鮮價』收費的問題，定價收費讓保險公司更容易設計醫療產品。」在兩者互相配合下，他期望市民能獲得更有效的保障。目前中大醫院的網頁列出三百多項定價收費的手術程序，未來將會推出更多定價收費項目。

馮康醫生認為，香港的醫療水平很高，但人口老化及慢性疾病，導致公營醫療壓力增加。要改善這種情況，唯有做好基層醫療，從預防患病方面著手。他指，隨著醫學的發展，現時有很多慢性疾病都能及早預防，現時世界各地都開始將醫療體系從治療性，走向預防性，而強化基層醫療就是成功轉型的唯一出路。