宋芝齡偕地區團體製AI故事書　向小學生宣揚國家安全｜政壇諸事町

本身是灣仔青年聯會主席的自由黨宋芝齡聯同灣仔區各界協會，與國安教育導師合作以AI製作故事書教材，向170多名小三至小六學生，推廣宣傳國家安全。



4月3日，宋芝齡聯同兩個地區團體合辦「AI 超前教育普及計劃」，在保良局金文業貿易場張凝文學校舉行啟動禮。（大會提供）

出席啟動禮的包括民政事務助理專員張皓壹、保良局教育總主任劉志聰、保良局金文業貿易場張凝文學校校長劉彩玉、灣仔區議員劉珮珊、莫繡安，灣仔警區警民關係主任蔡棟雄、助理警民關係主任林信諾 、灣仔青年聯會執行主席周振傑、中國移動香港副總監李佩詩等。（大會提供）

宋芝齡聯同兩個地區團體合辦「AI 超前教育普及計劃」，今天（3日）在保良局金文業貿易場張凝文學校舉行啟動禮，希望透過AI與傳統教育結合激發小朋友的想像力、創作靈感。其中一個計劃是「小小大文豪」，透過為期半年的AI創作教育工作坊，教200名小三至小六學生利用AI輸入創作靈感，迅速生成故事角色與情節框架，協助學生創作中文和英文小說，並設計故事書封面和插圖，並將作品打印成書。

4月3日，宋芝齡聯同兩個地區團體合辦「AI 超前教育普及計劃」，在保良局金文業貿易場張凝文學校舉行啟動禮。（大會提供）

4月3日，宋芝齡聯同兩個地區團體合辦「AI 超前教育普及計劃」，在保良局金文業貿易場張凝文學校舉行啟動禮。（大會提供）

4月3日，宋芝齡聯同兩個地區團體合辦「AI 超前教育普及計劃」，在保良局金文業貿易場張凝文學校舉行啟動禮。（大會提供）

另一個計劃名為「國安小種子」，宋芝齡表示希望以AI製作不同故事書，向現場170多名小三至小六學生推廣國家安全，將國安意識的種子散播紮根在青年心中。宋芝齡形容當今是世界百年未有之大變局，科技發展如駒似箭，AI如革新鑰匙，在教育領域開啟嶄新大門，鼓勵同學積極探索AI技術，努力學習國家安全知識。