宋芝齡偕地區團體製AI故事書 向小學生宣揚國家安全｜政壇諸事町
撰文：文維廣
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本身是灣仔青年聯會主席的自由黨宋芝齡聯同灣仔區各界協會，與國安教育導師合作以AI製作故事書教材，向170多名小三至小六學生，推廣宣傳國家安全。
宋芝齡聯同兩個地區團體合辦「AI 超前教育普及計劃」，今天（3日）在保良局金文業貿易場張凝文學校舉行啟動禮，希望透過AI與傳統教育結合激發小朋友的想像力、創作靈感。其中一個計劃是「小小大文豪」，透過為期半年的AI創作教育工作坊，教200名小三至小六學生利用AI輸入創作靈感，迅速生成故事角色與情節框架，協助學生創作中文和英文小說，並設計故事書封面和插圖，並將作品打印成書。
另一個計劃名為「國安小種子」，宋芝齡表示希望以AI製作不同故事書，向現場170多名小三至小六學生推廣國家安全，將國安意識的種子散播紮根在青年心中。宋芝齡形容當今是世界百年未有之大變局，科技發展如駒似箭，AI如革新鑰匙，在教育領域開啟嶄新大門，鼓勵同學積極探索AI技術，努力學習國家安全知識。
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