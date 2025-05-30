國際調解院為何落戶香港？ 李浩然：「一國兩制」正是調解典範

成立國際調解院的公約簽署儀式今日（5月30日）舉行，外交部長王毅親臨香港見證。國際調解院是全球首個專注以調解解決國際爭端的跨政府組織，也是首個以香港為總部的跨政府組織。香港基本法委員會委員、立法會議員李浩然接受《香港01》專訪時指出，此舉不僅突顯香港在國際法治領域的獨特地位，更體現「一國兩制」作為和平解決爭端的典範價值。



國際調解院由中國牽頭於2022年發起聯合聲明，致力於為國際爭端提供友好、靈活、經濟和便捷的調解方案。籌備辦公室於2023年2月16日在香港成立。辦公室主任孫勁當年曾撰文指出，國際調解院不僅是對現有國際爭端解決機制的補充，更是推動多邊主義和國際法治的重要舉措，將為和平解決國際爭端提供新的平台，促進國際和平與安全，推動國際秩序穩定，並對構建人類命運共同體具有深遠意義。

圖為2025年5月29日下午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在香港期間，與亞洲和平和解理事會主席、泰國前副總理素拉傑會面。（中國外交部圖片）

李浩然：香港是國際調解院最佳落戶地

擁有清華大學法學博士學位的李浩然分析，國際調解院選擇落戶香港，具有多重考量和意義。首先是香港的司法與法治在國際獲得廣泛認同， 無論是和普通法世界還是成文法地區都有很多聯繫 在商業上又和世界上很多普通法案例互通，「在香港做直接讓調解院有合適的土壤，彰顯法治精神，特別是國際法治精神」。

開了調解院會不會直接帶來很多經濟效益呢? 我覺得就未必，但如果通過這個窗口讓大家對香港法治很有信心的話，其實一定是對香港在經濟上有幫助。 立法會議員李浩然

其次，從商業的角度，法治或公平的法庭是任何公司都很重視的，「開了調解院會不會直接帶來很多經濟效益呢? 我覺得就未必，因為這個畢竟是一個國際組織，非盈利的，而且它主要是在法治、司法、法律方面的。但是如果通過這個窗口讓大家對香港法治很有信心的話，其實一定是對香港在經濟上有幫助。」

舊灣仔警署改建成國際調解院構想圖。（報告截圖）

一國兩制和平解決領土爭議 「在人類歷史上屬首次」

香港作為國際金融和商業中心，匯聚了大量跨國企業和法律專業人才，可為國際調解院提供豐富資源和活躍的調解市場。除此以外，李浩然指出，相較於內地仍在建設法治的挑戰，香港的法律環境更為成熟且具國際信任度，有利於吸引多方參與和信賴，減少外界疑慮。「如果中國要去做這件事，一定是在香港，因為香港的法治是最好的。內地仍然是努力在法治的進程當中 未必有很完善的土壤。用內地做還可能會令一些國家比較擔憂，就是中國影響力會不會太大，在香港就會相對比較獨立一些，對各方來講都是一個比較容易支持的方案。」

如果中國要去做這件事，一定是在香港，因為香港的法治是最好的。用內地做還可能會令一些國家比較擔憂，在香港就會相對比較獨立一些，對各方來講都是一個比較容易支持的方案。 立法會議員

孫勁在解說發起國際調解院原因的文章中指出，國際調解院將秉持「以和為貴」和互利共贏的古老智慧，通過對話協商推動國際和平與合作。李浩然認為，在香港實施的「一國兩制」本身就是國際調解的成功範例。他指出，歷史上解決領土爭端多依靠武力，但「一國兩制」和平解決了領土爭議，這在人類歷史上尚屬首次。

5月29日，選委界立法會議員李浩然在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（鄭子峰攝）

解決國際爭端為香港增添「國際性」

李浩然進一步分析，國際調解院的成立不僅提升香港在國際法律和司法治理中的地位，也將帶動本地法律人才培育，增加國際法律事務，強化香港作為國際調解和仲裁中心的功能。他說：「這將賦予香港另一層國際性，香港已經是商業中心、金融中心了，這次是賦予我們通過一個司法調解的模式，成為一個國際解決爭端爭議的中心。」

國際調解院自前成員主要為亞、非、拉美及東南歐發展中國家，有聲音質疑其缺乏歐美國家參與，代表性是否足夠。李浩然坦言，調解院現階段主要簽署國多為「一帶一路」等發展中國家，歐美傳統國家的接受度尚需時間改變。部分國家因意識形態或既有慣性，可能短期內不積極參與，但他相信，隨着調解機制成效顯現，公信力將逐步建立。