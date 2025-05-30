國際調解院為何落戶香港？ 李浩然：「一國兩制」正是調解典範
成立國際調解院的公約簽署儀式今日（5月30日）舉行，外交部長王毅親臨香港見證。國際調解院是全球首個專注以調解解決國際爭端的跨政府組織，也是首個以香港為總部的跨政府組織。香港基本法委員會委員、立法會議員李浩然接受《香港01》專訪時指出，此舉不僅突顯香港在國際法治領域的獨特地位，更體現「一國兩制」作為和平解決爭端的典範價值。
國際調解院由中國牽頭於2022年發起聯合聲明，致力於為國際爭端提供友好、靈活、經濟和便捷的調解方案。籌備辦公室於2023年2月16日在香港成立。辦公室主任孫勁當年曾撰文指出，國際調解院不僅是對現有國際爭端解決機制的補充，更是推動多邊主義和國際法治的重要舉措，將為和平解決國際爭端提供新的平台，促進國際和平與安全，推動國際秩序穩定，並對構建人類命運共同體具有深遠意義。
李浩然：香港是國際調解院最佳落戶地
擁有清華大學法學博士學位的李浩然分析，國際調解院選擇落戶香港，具有多重考量和意義。首先是香港的司法與法治在國際獲得廣泛認同， 無論是和普通法世界還是成文法地區都有很多聯繫 在商業上又和世界上很多普通法案例互通，「在香港做直接讓調解院有合適的土壤，彰顯法治精神，特別是國際法治精神」。
開了調解院會不會直接帶來很多經濟效益呢? 我覺得就未必，但如果通過這個窗口讓大家對香港法治很有信心的話，其實一定是對香港在經濟上有幫助。
其次，從商業的角度，法治或公平的法庭是任何公司都很重視的，「開了調解院會不會直接帶來很多經濟效益呢? 我覺得就未必，因為這個畢竟是一個國際組織，非盈利的，而且它主要是在法治、司法、法律方面的。但是如果通過這個窗口讓大家對香港法治很有信心的話，其實一定是對香港在經濟上有幫助。」
一國兩制和平解決領土爭議 「在人類歷史上屬首次」
香港作為國際金融和商業中心，匯聚了大量跨國企業和法律專業人才，可為國際調解院提供豐富資源和活躍的調解市場。除此以外，李浩然指出，相較於內地仍在建設法治的挑戰，香港的法律環境更為成熟且具國際信任度，有利於吸引多方參與和信賴，減少外界疑慮。「如果中國要去做這件事，一定是在香港，因為香港的法治是最好的。內地仍然是努力在法治的進程當中 未必有很完善的土壤。用內地做還可能會令一些國家比較擔憂，就是中國影響力會不會太大，在香港就會相對比較獨立一些，對各方來講都是一個比較容易支持的方案。」
如果中國要去做這件事，一定是在香港，因為香港的法治是最好的。用內地做還可能會令一些國家比較擔憂，在香港就會相對比較獨立一些，對各方來講都是一個比較容易支持的方案。
孫勁在解說發起國際調解院原因的文章中指出，國際調解院將秉持「以和為貴」和互利共贏的古老智慧，通過對話協商推動國際和平與合作。李浩然認為，在香港實施的「一國兩制」本身就是國際調解的成功範例。他指出，歷史上解決領土爭端多依靠武力，但「一國兩制」和平解決了領土爭議，這在人類歷史上尚屬首次。
解決國際爭端為香港增添「國際性」
李浩然進一步分析，國際調解院的成立不僅提升香港在國際法律和司法治理中的地位，也將帶動本地法律人才培育，增加國際法律事務，強化香港作為國際調解和仲裁中心的功能。他說：「這將賦予香港另一層國際性，香港已經是商業中心、金融中心了，這次是賦予我們通過一個司法調解的模式，成為一個國際解決爭端爭議的中心。」
國際調解院自前成員主要為亞、非、拉美及東南歐發展中國家，有聲音質疑其缺乏歐美國家參與，代表性是否足夠。李浩然坦言，調解院現階段主要簽署國多為「一帶一路」等發展中國家，歐美傳統國家的接受度尚需時間改變。部分國家因意識形態或既有慣性，可能短期內不積極參與，但他相信，隨着調解機制成效顯現，公信力將逐步建立。