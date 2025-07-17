法改會發表71份報告多項建議落實　林定國：為法治注入「新血」

法律改革委員會日前舉行年度晚宴，律政司司長林定國今天（17日）在社交平台表示，法改會自1980年成立以來，已發表71份報告，其中多項建議已通過立法或行政措施落實，例如將於明年初實施的《強制舉報虐待兒童條例》，與法改會早前發表的報告緊密相關。他說法律改革的最終目標是為社會整體謀福祉，每一步改革都是無私奉獻的法律專業人士的長年付出。



律政司司長林定國在社交平台表示，法改會自1980年成立以來，已發表71份報告，其中多項建議已通過立法或行政措施落實。（林定國Facebook）

他指去年11月獲通過的《維持生命治療的預作決定條例》，為推行「預設醫療指示」及「不作心肺復甦術命令」提供法律框架與保障，呼應法改會在《醫療上的代作決定及預設醫療指示》報告中的建議，在現行普通法框架下先推廣有關概念，待公眾認知逐步提升後，再考慮立法。

林定國指出在現行普通法框架下先推廣有關概念，待公眾認知逐步提升後，再考慮立法。（林定國Facebook）

另外，法委會《逆權管有》報告亦為《2025年業權及土地的註冊（雜項修訂）條例草案》中，為逆權管有並不適用於「新土地」政策提供了重要法理依據。

林定國稱，法委會《逆權管有》報告亦為《2025年業權及土地的註冊（雜項修訂）條例草案》中，為逆權管有並不適用於「新土地」政策提供了重要法理依據。（林定國Facebook）

學生徵文比賽探討「騷擾」議題 實習機會助學生累積經驗

今年法律改革學生徵文比賽以「騷擾」為主題，鼓勵參賽者分析現行法例與理想狀態的差距，並提出具體改革建議。現今的網絡社會日益發達，該議題更具現實意義。比賽共收到44份參賽作品，反映出年輕法律人對社會議題的熱切關注，並樂於運用其思辨能力審視現行法律是否足夠、應如何改革。

法律改革學生徵文比賽共收到44份參賽作品，反映出年輕法律人對社會議題的熱切關注，並樂於運用其思辨能力審視現行法律是否足夠、應如何改革。（林定國Facebook）

為鼓勵優秀法律人才，林定國表示會為得獎者安排暑期實習，實習機構包括頂尖律師行、大律師事務所、商業機構及律政司法律草擬科，強調此舉有助培育法律新血，並讓他們親身體驗專業法律界的工作環境，為未來職業發展奠定基礎。