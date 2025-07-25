李家超與瓦努阿圖副總理兼財長會面 望增進兩地商貿往來
撰文：馮子健
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行政長官李家超今日（25日）與南太平洋島國瓦努阿圖的副總理兼財政部長約翰尼．科納坡（Johnny Koanapo）會面。李家超指，香港正積極深化國際交往合作，會進一步開拓「一帶一路」國家等新興市場，與全球南方國家，包括瓦努阿圖建立更廣闊的經貿網絡，歡迎瓦努阿圖企業開拓海外和內地市場，增進兩地貿易和商業往來。
香港進一步開拓「一帶一路」市場 與全球南方國家建立廣闊網絡
李家超表示，香港在「一國兩制」下有內聯外通的優勢，正積極深化國際交往合作，鞏固傳統市場的同時會進一步開拓「一帶一路」國家等新興市場，與全球南方國家包括瓦努阿圖建立更廣闊的經貿網絡。
李家超又指出，香港作為「一帶一路」的功能平台，擁有高度國際化、市場化和便利的營商環境，是企業拓展全球業務的理想地方。他歡迎瓦努阿圖企業善用香港的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，開拓海外和內地市場，增進兩地貿易和商業往來。署理商務及經濟發展局局長陳百里博士亦有出席會面。
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