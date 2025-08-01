專訪｜吳秋北：僱主掌控議價造成不公　工資壓到咁張生仲唔滿意？

營造和諧勞資關係是維護社會穩定發展的重要基礎，歷屆特區政府無不強調保障勞工權益，但香港的經濟民生政策卻長年被詬病過度向資本傾斜，箇中張力最近又再呈現於社會大眾面前。身兼行政會議成員的自由黨黨魁張宇人將食肆倒閉潮歸咎於未有及早輸入外勞，引起非議。同為行會成員的工聯會會長吳秋北接受《香港01》專訪時直指張宇人及其代表的商界只從壓低成本角度思考問題，功利主義掛帥，並未更好地思考長遠發展。

作為本港最大勞工組織，工聯會在四年前提出「新時代新工運」綱領，表明香港需要改革資本主義社會結構中的種種弊端，促進社會公平正義。吳秋北指出，若從市場方法解決勞動力不足，理應拉高工人薪金，惟現實並非如此，商界聲稱香港缺勞工，但又見不到勞工薪金有提高，在僱主強烈主導性下反而被壓低。他直言，這就是不公平的地方，反問「已經係咁嘅情況底下，張生（張宇人）都仲係不滿意？」



吳秋北指張宇人在輸入外勞上的說法變來變去。（黃寶瑩攝）

再批張宇人「無及早輸入外勞」說法無的放矢

張宇人上周三（7月23日）以飲食界立法會議員身份，聯同多名飲食業界代表召開記者會，指若本港及早落實輸入外勞的話，或可避免飲食業界最近的倒閉潮。吳秋北當日已反駁指張宇人的說法過於片面，本周三接受《香港01》專訪時，他再重申，張宇人所謂沒有及早輸入，是「倒打一耙」，無的放矢。

身兼行政會議成員的自由黨黨魁張宇人將食肆倒閉潮歸咎於未有及早輸入外勞，引起非議。（資料圖片/梁鵬威攝）

2023年中，政府推出「補充勞工優化計劃」，暫停執行26個職位不得輸入外勞的規定，為期兩年。吳秋北表示，當時香港經濟處於疫後恢復階段，商界表示人手不足，政府衡量各種因素後允許上述26個工種輸入外勞，「張宇人應該很清楚」。

吳秋北：商界輸入外勞的動機就是壓低成本

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張宇人聲稱，飲食業「成日唔夠人手，啲員工就做到皺晒眉頭......如果（外勞）早嚟呢，咁個服務就一定做得好。」事實是，自「補充勞工優化計劃」推出以來，餐飲服務業的失業率有增無減。統計處本月中公布的最新數據顯示，4至6月餐飲業失業率達6.0%，遠高於整體失業率。失業率高與外勞有多大關係有待驗證，但卻可證明「唔夠人手」的說法確實片面。

香港勞動力結構深受老化及少子化衝擊，輸入適當勞動力以解燃眉之急在所難免，但外勞政策若缺乏有效調節與監督，卻會影響本地勞工利益。過往香港長年奉行自由放任經濟原則，迷信「涓滴效應」，在政府放任資本主導的勞資關係裏，打工仔敢怒不敢言，部分僱主則欺善怕惡，將壓力轉嫁到無權無勢的勞工身上。外勞政策屢受質疑，與此不無關係。

吳秋北在訪問中指出，商界想將勞動力支出壓低，輸入外勞的動機就是壓低成本。政府強調本地就業優先，要求外勞薪金不得低於本地工人工資中位數，令企業無法壓低外勞薪金，則是一種保障本地工人的舉措。

吳秋北認為，商界是就壓低成本角度思考問題。（黃寶瑩攝）

缺乏勞工惟薪金無提高 吳秋北直言不公平

吳秋北不諱言，張宇人甚至其業界的立場是功利主義，是從壓低成本角度思考問題，並非為業界長遠發展思考。吳秋北分析，當勞動力不足，從市場角度理應拉高工人薪金，這與商界一直強調的理念——市場定價一致，惟現時並非如此。

香港「打工仔」議價能力不高，吳秋北認為這是因為薪金並非按照市場供需機制調整，而是被僱主掌握議價能力，用強烈主導性去壓低工資，「已經係咁嘅情況底下，張生（張宇人）都仲係不滿意。」吳秋北表示，張宇人的講法有悖於商界市場定價的理念，「缺勞工、但見不到勞工價錢提高，這就是不公平的地方」。

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吳秋北在2021年提出新時代工運宣言。（黃寶瑩攝）

工資增長與經濟增長不匹配 打工仔見不到「水漲船高」

工聯會在2021年提出「新時代工運」，提及香港作為資本主義社會，一次分配的經濟成果更多被資本家擠佔，缺乏實力的無產勞工階層，唯一依靠就是工資及其增長。四年後的今天，吳秋北仍慨歎，勞動力需求增加，但工資增長處於平緩情況，經濟增長幅度與工資增長幅度不匹配，打工仔見不到「水漲船高」的情況。他呼籲政府制定政策時要作出平衡，不能聽商界一面之詞。

吳秋北提醒，政府要做好平衡，若在商界與勞工界之間失衡，將不利社會發展。（黃寶瑩攝）

吳秋北：政府之所以係政府 就要有平衡角色

那麼，政府是否過於聽商界意見而少聽勞工及基層意見？吳秋北答道，勞工界一向覺得政府「多聽商界重」。他指出，香港是資本主義主導的社會，政府關注經濟運行，擔心本地經濟與競爭力會否受打擊，因此很多政策都先思考這方面的因素。

我哋觀感係政府多聽商界，因為香港始終工商主導、資本主義社會，一直是勞工界嘅一種觀感。 吳秋北

吳秋北認為，政府對商界利益已經照顧很多，而「政府之所以係政府，要有平衡角色」，若失衡會對社會不利。不過，他亦補充道，商界對政府政策有不滿時，也會指政府只是顧及保護勞工，不同人各自表述，關鍵是要客觀看待。

香港踏入由治及興新階段。（顏銘輝攝）

勞工權益是長期爭取的結果

香港踏上「由治及興」征程，現屆政府強調「有為政府」與「高效市場」結合，政策「落地」速度明顯加快，包括多項勞工政策。吳秋北表示，本屆政府落實最低工資一年一檢、取消強積金對沖等等，「好似有啲嘢做咗出嚟」，惟社會應明白這是長期爭取的結果，並非突然有革命性轉變。

他讚揚本屆政府從善如流，恢復勞工基本保障，但同時強調，勞工權益要持續爭取，「永遠在路上」。人坦言，勞資之間「膠着、爭持的狀態」不會撫平，而是永遠都在。

吳秋北指政策倡議要講道理，冀共享共贏。（黃寶瑩攝）

認同商界不是鐵板一塊 提倡勞資官三方共贏

商界與勞工界在勞工權益議題上的分歧與爭論多不勝數。吳秋北強調，落實政策需要講道理，最好是營造政府、打工仔、商界共贏的局面，從勞工界本身本說，如果只是按照維護工友利益討論如何制定政策，推展的過程會難很多。

至於商界，吳秋北相信它並非「鐵板一塊」，既有良心僱主，也有無良僱主。他重申，商界與勞工可以共贏，勞工是產業重要的部份，如果打工仔待遇不好，產業亦不會上升。

以服務業為例，吳秋北表示，若員工不開心、情緒就會反映在顧客面前，到頭來反而「趕客」。他認為，各方都應該擁抱共贏的意識，而不是任由極端、佔盡利益、將利潤最大化的思想膨脹，對員工構成壓榨；政府亦要明白，資本力量很強大，勞資關係需要政府從中要作出調適。