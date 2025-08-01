「高危」議員獲邀上京閱兵　受「祝福」連任還看這線索｜政圈風聲

9月3日是「抗日戰爭勝利紀念日」80周年，北京天安門廣場將舉行閱兵儀式，不少本港政界代表獲邀出席。《香港01》獲悉，閱兵團將提前9月2日出發，9月4日回港，前後三日。十年前閱兵，大家焦點或許只是閱兵；十年後今天，適逢12月立法會選舉將至，受邀上京的名單，惹政圈聯想是獲「祝福」的認證。



不少議員收到獲邀通知時，不約而同指有關方面未有提到獲邀原因。綜合建制圈內消息，今次有份上京的議員，本身身兼其他身份，包括行會成員、全國政協、北京市政協等，粗略估計至少有58名議員。早前政圈耳語的連任「高危」人士，部分亦獲邀赴京，包括曾被特首李家超指控挑撥矛盾的謝偉俊。



政圈估計，謝偉俊本身是立法會議事規則委員會主席，可能是獲邀原因。多個消息來源透露，立法會主要事務委員會正、副主席皆獲邀。上京等如有「祝福」？似乎言之尚早。



立法會。（直播截圖）

夏寶龍「有能者做議員」成最新標準

中央對立法會議員的要求提高，港澳辦主任夏寶龍早在3月已經提點出「要由有能力的人擔當立法會議員」，可見愛國者治港下，僅為「愛國者」並不足夠，「有能者」成為最新的底線。

政圈盛傳「高危名單」 立法會換走三分一人

政圈早於今年初已盛傳立法會要換走三分一人，即是30名議員，外界紛紛「評核」誰人屬於「有能者」可以連任。多個政界消息透露，特首李家超以至局長亦有份為現任議員評分，倘若有理有據對議員作出「差評」，亦可向北京提議篩走部分人選。不過，有關方面是否視為決定性的意見，則眾說紛紜，畢竟外界期望議員能監察政府。

立法會。（黃浩謙攝）

半年間，政圈不時傳出「高危」議員名字，惟定義較模糊。有人估計言論太出位，影響整體團結性的人；有人解讀為仍抱著「無錯便是功」而毫無建樹的人；也有人指牽涉私德問題的人也勢危，甚至曾在議會內外「甩轆」的議員有較高風險。

不少受邀上京議員 身兼人大、政協或行會身份

隨著立法會選舉趨近，大家衡量是否「高危」的指標，也擴展至下月的「抗戰勝利」80周年北京閱兵儀式受邀名單。《香港01》四出打聽，不少議員表達含糊，指事件保密，若有人順藤摸瓜，引起外界過分揣測，或令有關方面不高興，唯有選擇不作評論。最終，打聽到收到通知上京的立法會議員當中，不少人本身有其他重要身份，包括行會成員、港區全國人大代表、港區全國政協、北京市政協。

2025年立法會事務委員會正副主席名單。

「高危」議員也受邀？ 至少58人上京看出一線索

不過，日前有不少未有身兼以上身份的議員，亦收到上京通知，當中包括無政黨背景的「單頭」議員，亦有部分被視為連任「高危」的議員，包括曾被李家超指控挑撥矛盾的謝偉俊。乍看令人摸不著頭腦，名單究竟如何釐定？

有受邀議員看到「線索」，估計是邀請立法會事務委員會的正、副主席，以及主要幾個委員會正、副主席。政圈粗略估計，至少58名議員因不同身份獲邀，最終名單有待拍板確認。政界估計，謝偉俊本身是立法會議事規則委員會主席，可能是獲邀原因。以非建制自居的新思維立法會議員狄志遠回覆《香港01》查詢時說未有收到上京邀請。另有議員看法不同，認為是有關方面「個別發出」邀請，與身份無關。

立法會。（直播截圖）

「高危」議員獲邀等同看高一線連任？資深政界解讀

連任「高危」的議員如獲邀上京出席閱兵，是否則代表「冰釋前嫌」，甚至連任被看高一線？或不盡如此。有資深議員則認為，受邀與是否得到中央「認證」並無關係，如所謂連任「高危」議員在受邀名單，亦只是巧合，更指此時此刻離選舉日有一段距離，「祝福唔會咁早到」，一是避免影響團結性，二是避免現任議員無收到「祝福」就變相偷懶。

立法會主席梁君彥。（直播截圖）

消息：9月3日立法會大會取消 法案押後下個大會處理

除了是否獲祝福，另一個關注點是立法會任期將屆滿，大批身兼多項要職的議員要上京，對立法會會議的影響。《香港01》獲悉，閱兵團將提前9月2日出發，9月4日回港，前後三日。

立法會已經暫時「唞暑」休會，待9月3日復會。如今大主席梁君彥要上京，其他暫代人物如內委會正、副主席李慧琼、陳健波，由於身兼全國人大常委，及行會成員身份，三人均要上京參與閱兵儀式，變相立法會會議無人主持。

立法會。

消息指，9月3日立法會大會將會取消，順延至9月10日，相關政府法案已安排押後處理。有資深議員表示，考慮到換屆選舉提名期將在10月份展開，立法會應暫時無加會的安排，笑言：「同事們勤力啲就得啦，唔一定需要加會嘅」。