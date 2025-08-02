以走鋼線形容政治　林定國：要有勇氣耐性　行走時不能傾斜太厲害

由民主思路及香港大學專業進修學院主辦的資深行政人員文憑（政治領袖）課程今日（2日）舉行畢業禮。律政司司長林定國致辭時表示，人們常說「政治是妥協的藝術」，然而他更傾向說「政治是平衡的藝術」，形容「像走鋼線」，要有勇氣、有耐性，行走時不能傾斜得太厲害，否則可能失去恢復平衡的機會。



林定國指在香港有志從政者，首要全面透徹理解「一國兩制」的根本原則。（廖雁雄攝）

林定國：在港從政者要理解「一國兩制」根本原則

林定國致辭時指出，香港有志從政者首要全面透徹理解「一國兩制」的根本原則。他引述國家主席習近平去年在澳門指，「一國兩制」蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。他認為對香港具現實意義，正正制定公共政策時要彰顯並堅守這四項核心價值。

對於香港未來發展，林定國坦言沒有水晶球，但深信關鍵在香港自己手中。他表示，核心問題是能否善用「一國兩制」的各種制度優勢，先要準確辨識兩制差異，進而清晰向外界呈現。然而現實挑戰在於這些差異常因各種因素被模糊化，導致公眾既難看清制度區別，更遑論理解如何藉此優勢服務香港、國家乃至國際社會的共同利益。

林定國。（廖雁雄攝）

林定國：政治是平衡的藝術

林定國亦談及自己對政治的看法，指人們常說「政治是妥協的藝術」，然而妥協有時會被誤解為軟弱或優柔寡斷。他更傾向說「政治是平衡的藝術」、就像走鋼線，首先必須有勇氣，因為每一步都有失足的可能，後果可能不堪設想；其次必須有耐性，一步一步走；當風勢過大，可能需要放慢腳步，甚至停下。最重要的是，行進之間，難免會出現搖晃，關鍵在於不能傾斜得太厲害，以致可能失去恢復平衡。