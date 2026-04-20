宏福苑｜黎棟國批「事後反應式治理」缺前瞻　救災應變停留上世紀

宏福苑火災獨立委員會揭示多個政府部門有缺失，保安局前局長、新民黨常務副主席黎棟國今天（20日）表示勞工處、消防處、屋宇署至民政事務等不同工作環節的短板層層浮現，形容既暴露制度缺失，也揭示技術更新的嚴重滯後。他說當局一再強調香港的危機應變系統「行之有效」，但在火光與濃煙中，這句說話顯得蒼白無力。



他說，宏福苑火災是「事後反應式治理」的又一次警示，過往改革緩慢，流於形式，促請改革不能再等，政府必須明確訂立跨部門應急網絡標準，淘汰過時的通訊設備，增設具備人工智能篩查與即時分流功能的報警系統，大幅提升災難應變能力，防止「檢討歸檢討、問題仍舊有」的惡性循環。



大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓收拾，圖為4月20日上樓情況。（湯致遠攝）

黎棟國：部門缺乏前瞻性 應變機制停留八十年代

黎棟國在報章撰文指，最新披露的消息令人震驚，999報警和消防聯絡的電話線路處理能力不足，後備設施竟然仍是傳真機。

救災每一分每一秒都攸關生死，當前的應變機制卻還停留在上世紀八十年代，顯示部門缺乏前瞻性，對更換緊急資訊設備的重視和投資遠遠落後於社會的發展。 保安局前局長黎棟國

黎棟國：改革緩慢流於形式 「事後反應式治理」又一警示

他說，香港過去並非沒有類似大災難，如1996年的八仙嶺山火，造成三十多名師生傷亡，暴露了各拯救部門未能有效通訊的情況；2016年的嘉里大廈火警，揭示早期落成的商業樓宇消防設備要求嚴重不足。

每次火災過後，官方都會成立檢討委員會，提出改革建議。然而時間一久，記憶淡化，改革緩慢，流於形式，制度重回慣性。今日的宏福苑，正是對這種「事後反應式治理」的又一次警示。 保安局前局長黎棟國

大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓收拾，圖為4月20日上樓情況。（湯致遠攝）

黎棟國：揭示基層互助機制缺位

黎棟國指三十多年來香港公共服務的數碼化進度遠落後於城市發展速度，緊急應變系統應當建立在高效、互通、智能的資訊網絡上，而非各部門的獨立運作。999報案中心、消防通訊、應急力量調配與醫療急救等必須有暢通的、快速的、容量充足的統一平台，即時共享資訊，方能在災難現場做快速決策，提供適切的應對支援。

傳真機只是問題的表象，深層問題是機制斷層與居安思危意識淡薄。聽證會也揭示基層互助機制缺位。 保安局前局長黎棟國

大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓收拾，圖為4月20日上樓情況。（湯致遠攝）

黎棟國：防止「檢討歸檢討、問題仍舊有」惡性循環

他說災民反映起火初期無清晰疏散指示。當真有事發生時，居民能依據的仍只是零星公告與自救本能。特區政府要汲取教訓，大力加強社區防火教育與應對訓練，以減低災難時的生命和財產損失 。

改革不能再等。特區政府必須明確訂立跨部門應急網絡標準，淘汰過時的通訊設備，增設具備人工智能篩查與即時分流功能的報警系統，大幅提升災難應變能力，防止「檢討歸檢討、問題仍舊有」的惡性循環。

黎棟國指，在市民層面，則應啟動防災教育大行動，讓市民了解樓宇防火的理念、自救與通訊應變的基本程序。他說亡羊補牢，特區政府要下定決心，全面改善，在下次火災來臨前，做好超前準備。