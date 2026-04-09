黃碧嬌工作報告提宏福苑火災：第一時間到場助疏散　收集分發物資

選舉改制後的區議會，要求區議員每年向身兼區議會主席的民政專員提交工作報告。其中，民建聯大埔南區議員黃碧嬌申報的工作，包括去年11月26日的宏福苑火災，她提及自己第一時間趕到現場協助疏散及分流，其後協助大埔民政事務處的緊急工作，於廣福平台協助安排膳食、收集和分發物資，及安排臨時住宿等。



至於獲民建聯主席陳克勤不點名提到火災發生一刻「攞住大聲公呼籲撤離同疏散」的黃碧嬌地區拍檔、區議員梅少峰，則提到自己在火災後多日為居民提供情緒安撫、物資等。



黃碧嬌區議員工作報告。

黃碧嬌。（資料圖片）

黃碧嬌一年有五個月派傳單宣傳政策

區議會改制後肩負社會對完善地區治理的期望，其中一個衡量表現的標準，就是區議員遞交的工作報告。黃碧嬌列出自己去年有份參與的工作，其中在協助宣傳政策方面，提到自己一月派發了「不要餵飼野鴿」傳單、五月分別派發「防鼠工作」傳單（食環署）及「社區牙科支援計劃」傳單、七月派發「預防基孔肯雅熱」傳單、九月派發流感疫苗傳單、十月派發「杜絕蚊患」傳單。

黃碧嬌曾協助宏福苑大維修事宜。（黃碧嬌facebook）

主動提宏福苑火災：第一時間到場疏散居民 收集物資

參加活動方面，黃碧嬌提及參加大埔及北區「殘疾人士院舍服務質素小組」第三階段探訪、兩次探訪廣福邨新搬入單位、派發國企提供的愛心飯盒、探訪大埔墟劏房單位、出席大埔青年協會主辦大埔區傑出學生選舉、探訪受車禍影響的家庭等。

黃碧嬌。(資料圖片)

她主動申報自己在去年11月26日的宏福苑火災後，第一時間趕到現場協助疏散及分流，其後協助大埔民政事務處的緊急工作，於廣福平台協助安排膳食、收集和分發物資，及安排臨時住宿等。

黃碧嬌工作報告提宏福苑火災。

1月6日，大埔區議會開會，議程包括討論宏福苑災民安置。圖為民建聯大埔區議員梅少峰。（梁鵬威攝）

黃碧嬌拍檔梅少峰：多日為居民提供情緒安撫、物資

至於民建聯主席陳克勤去年12月立法會選舉前夕發布的告急片段中，不點名提到火災發生一刻「攞住大聲公，不斷咁呼籲居民撤離同疏散」的地區委員會界別區議員梅少峰，即與黃碧嬌同樣在廣福邨開辦事處的拍檔黨友，則在工作報告提到宏福苑大火趕抵現場呼籲居民撤離及協助疏散。

陳克勤指，火災時民建聯區議員用大聲公呼籲居民撤離。（民建聯Facebook）

他又指，11月26日至12月31日連續多日親身及組織義工於臨時庇護中心協調支援，為受影響居民提供緊急安置、情緒安撫及基本物資供應。

經民聯大埔南區議員羅曉楓是大埔區議會「大廈管理工作小組」主席。（何夏怡攝）

羅曉楓：就宏福苑事件提供適切協助

黃碧嬌競選區議會時的對手、火災後多次接受傳媒訪問反映居民訴求的經民聯大埔南區議員羅曉楓，則在工作報告中提到在11月26日起就宏福苑事件提供適切協助，並向大埔民政事務處匯報區內最新情況。