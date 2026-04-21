部門首長責任制不涵常秘是漏洞？李家超反對搞針對　司局長會問責

「部門首長責任制」立法建議日前出爐，表明制度不涵蓋常任秘書長，引起政界關注是否漏洞。行政長官李家超今日（21日）表示，責任制是針對為市民提供服務的部門首長，目的是確保政府在服務市民方面要做到位，希望有制度令部門自我求進，強調責任制「唔係搞個人針對」。



至於會否考慮將常秘納入規管，他重申不論在哪一個制度，任何人都要對自己行為負責任，假若有人不在責任制調查出現問題，相信司局長都會處理。



常任秘書長。（楊何蓓茵FB）

「部門首長責任制」刑不上常秘？

「部門首長責任制」擬賦權公務員敍用委員會調查嚴重、廣泛或重複性和涉及部門首長的問題，將規管超過60名本身是高級公務員的部門首長，但除了身兼房屋署署長的房屋局常秘，以及教育局常秘外，同樣身為公務員系統最高職級的其他常任秘書長，並不涵蓋。

公務員事務局解釋管理責任在於部門首長，而常秘主要是負責輔助局長制定及推行政策，不參與前線執行工作。如果有問題發生，調查過程中發現牽涉常秘，公務員敍用委員會一樣會對他們調查。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

常秘納入首長責任制？ 李家超：針對提供服務的部門首長

李家超出席行會前會見記者時，被問及部門首長責任制，未涵蓋常秘，有政界中人形容屬漏洞，當局會否考慮把常秘納入在制度中，以及會否列出部門首長責任制，涵蓋的職位名單。

李家超回應表示，提出部門首長責任制目的，是要確保政府在服務市民方面要做到位，政府是透過部門向市民提供服務，如果部門做得好， 執行好當局的政策，政府對市民的服務會更到位。他重申，一般而言公務員投入工作及專業，責任制最重要的是從制度上，容許發揮其力量，令其資源到位，公務員工作達到要求。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超：反對故意搞針對 司局長會處理不在責任制公僕

李家超強調，責任制「唔係搞個人針對」 ，而是希望有制度令部門自我求進，要達此目的一定是部門中最高級的人負責。他續指，公務員首長問責制的設計，是將政治問責與公務員問責涵接起來，強調任何人都要對自己行為負責任，不論在那一個制度。假若有人不在責任制調查出現問題，相信司局長都會問責。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超其後再表明「反對任何故意搞針對，因為搞針對是不公平」，稱問責制是希望針對有問題出錯的情況時，有制度處理。他指，一旦啟動責任制第二級調查後，所有公務員不論其階級「高與低」，如果在調查內發現問題，一定會按公務員條例處理，強調「所有人（公務員）都在調查網內」，但任何事必須有開啟點，而是次的開啟點為部門首長責任制。