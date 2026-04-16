來稿｜支持立法落實「部門首長責任制」：告別權責模糊的灰色地帶

來稿作者：高松傑



公務員事務局於4月14日向立法會提交文件，建議透過立法方式落實「部門首長責任制」，是特區政府推動治理體系改革進程中一項極具針對性的制度優化工程。根據《2025年世界競爭力年報》，香港在「政府效率」排名全球第二，這項殊榮足證17萬公務員團隊的質素與效能已達國際領先水平。然而，任何制度在長期運作過程中均難免浮現權責不清、監督盲點等結構性缺失。是次立法建議並非否定公務員團隊的卓越表現，而是以積極建設的態度，精準識別並填補現行制度中的縫隙，使香港的公共治理框架更趨嚴謹周全。



填補權責鏈條的制度缺口

現行公務員管理制度中一個值得正視的缺失，在於部門首長的領導責任未有充分制度化。過往當政策執行出現偏差或公共服務發生失誤時，責任歸屬的界線時有模糊之處，問責鏈條未能完全貫穿「政策制訂」與「政策執行」兩端，形成制度上的縫隙。

行政長官早於去年六月已明確表示，希望強化高級公務員的行政領導角色，使之與政治任命官員的政治問責更好銜接。《2025年施政報告》公布的「部門首長責任制」，正是針對這一制度缺口而設的補足措施。「責任制」以立法方式明確要求部門首長須對部門工作負起全盤責任，必須親自深入了解基本服務與關鍵職務的運作，並在不同層級建立合適的授權、監督和管理機制。這意味着部門首長不再僅是行政指令的傳遞者，而是必須成為主動的管理者與監督者。此舉將有效填補「誰來為執行成效承擔監督責任」的制度空白，使行政問責與政治問責形成完整閉環，進一步提升整體治理水平，讓公務員的質素與效率得以更充分發揮，將政策落實得更到位，令市民切實受惠。

補足獨立調查的制度短板

「責任制」的另一關鍵制度優化，在於將調查機制制度化和常設化，尤其是引入「公務員敍用委員會」進行第二級調查。過往當部門出現嚴重問題時，調查安排往往屬臨時性質，或由涉事部門自行處理。這種安排難免令公眾產生「自己人查自己人」的觀感疑慮，正是制度設計上一個需要填補的缺失。

「公務員敍用委員會」獨立於任何政府部門，其專業性與中立性早已獲得廣泛認可。立法建議設計了兩級調查機制：第一級由部門首長負責處理單一、操作性問題，強化了首長的日常監督職能；第二級則在出現嚴重系統性問題或可能涉及部門首長時，交由「公務員敍用委員會」轄下獨立小組進行調查。這種分級安排既能保留部門內部快速處理小瑕疵的靈活性，又能確保重大事件的調查客觀公正。更值得肯定的是，建議中明確規定調查小組成員在後續紀律審視時必須避席。這種自我約束的制度設計，正是為了徹底杜絕任何程序不公的潛在風險，補足了過往調查機制中獨立性不足的短板，讓公眾相信當問題出現時，會有一個公平、專業的機制查找真相、釐清責任。

堵截被動管理的預警缺失

現行制度中另一個需要完善之處，在於缺乏機制推動部門首長在日常運作中主動查找問題。這導致部分系統性缺失往往要累積至「爆發」階段才被發現和補救，既增加了處理成本，亦影響市民對公共服務的觀感。

「責任制」的設立，正是針對這一管理流程中的預警缺口進行制度性堵截。在制度要求下，擔任部門首長的高級公務員日後必定會更積極深入前線視察，定期審視內部操作規程與準則，力求在問題萌芽階段便予以解決。這種從被動應對轉向主動策劃的制度設計，體現了「防微杜漸」的管理智慧，有助減少問題積累的空間，讓政府部門的內在缺失得以及早發現和迅速修正，而非待事態擴大後才倉促補救。

避免制度設計的單一偏頗

是次制度優化的周全之處，在於政府並未將「責任制」設計成單純的懲罰工具，而是同步規劃了能力建設的配套措施。責任制度的成功，不能只靠調查與懲罰，更需配合能力建設與文化轉變。公務員學院將於2026年年中設立「部門首長／副首長主動領導培訓計劃」，涵蓋公共領導、問責承擔、業務實況掌握及監察回饋系統等內容。

這正是為了避免制度設計走向「重懲罰、輕賦能」的偏頗。單靠硬性的調查與問責機制，或令官員因畏懼承擔而趨於保守；但配以針對性的培訓與能力提升，則能賦予他們主動作為、勇於承擔的底氣。這套軟硬兼施的組合，與政府早前更新的《公務員守則》及全政府動員機制互相呼應，疊加結合，形成一幅心態、技能與制度同步優化的完整藍圖，充分體現政府矢志不移全面強化管治的決心。

總而言之，「部門首長責任制」的立法建議，是特區政府以法律為依據，填補現行制度缺失的重要一步。它建立了一套公開、透明、獨立、高效的問責體系，既讓部門首長清楚知道責任所在，也讓公眾相信有公平專業的機制查找真相、釐清責任。社會各界應支持這項制度優化工程，讓公務員團隊在更完善的框架下，繼續秉持以民為本、盡忠職守、與時並進、勇於承擔的精神，為市民提供更優質的公共服務，鞏固香港公共治理的卓越表現。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

