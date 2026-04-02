立法會辯論保護兒童　何君堯倡豁免體罰：唔打我點做到內會副主席

立法會今日（2日）表決通過「全面檢討及完善保護兒童的相關法例」議員法案。立法會內務委員會副主席、選委界議員何君堯發言時稱，他並不認為不打不罵對兒童就是好，直言「如果唔係咁打我出嚟，我點會做到內副（內會副主席）」。他建議政府，就父母和老師在個別情況施行體罰提供豁免。



法律界立法會議員陳曉峰。（直播截圖）

陳曉峰提案 促全面檢討各項保護兒童法例

議案是自由黨法律界議員陳曉峰提出，他指出，本港現行多項法例保護兒童免受不同種類的傷害，然而，過去數年疏忽照顧及虐待兒童個案數目不斷上升，令人關注相關法例的成效及加強阻嚇力的需要。

此外，精神、心理和情感虐待對兒童所造成的創傷難以被人察覺和檢控入罪，再加上隨着手機普及、網上色情資訊泛濫和人工智能深度偽造技術被濫用，兒童接觸淫褻資訊的機會大增，因此，政府應進一步加強保護兒童的工作，全面檢討及完善各項保護兒童的相關法例。

何君堯認同法例須完善 並指過分溺愛造成兒童創傷

何君堯在會上發言時表示，過分溺愛會造成兒童創傷，「你以為唔打唔罵，就一定係好咩？」，強調要小心不要過猶不及，「我愛我爸爸有教我，我更愛我媽媽有打我」。他建議政府應提供豁免，說明父母和老師在那種情況施行體罰是好的，「如果唔係咁打我出嚟，我點會做到內副（內會副主席）」，「你淨係畀糖佢食係冇用㗎，係要軟硬兼施」。

選委界立法會議員何君堯。（直播截圖）

何君堯指，保護兒童相關法例要完善，執行和實施的力度亦必須要到位，否則有法不依，不去做沒有意思。他又關注，網上欺凌會否成國安問題，「我哋成日話兒童青年為國之棟樑」，認為要處理好網上欺凌問題。

陳凱欣倡拓社區客廳功能 引專業人員為家長作指導

選委界議員陳凱欣指，近年本港虐待兒童和持續疏忽照顧個案持續上升，情況不能忽視。她認為虐兒問題不止身體傷害，精神及情感上的冷暴力，對兒童影響更深遠，甚至可能影響一生，電影「年少日記」正為例子之一，有時候家長可能未必有意傷害子女，但可能傷害自己都不知道，因此家庭教育十分重要。

選委界立法會議員陳凱欣。（直播截圖）

她認為未來社區客廳的角色可以不只是協助劏房戶的角色，更可作透過提供短暫的托兒平台，讓有需要的家長有喘息的空間，並引入專業人員為家長提供指導。

孫玉菡：強制舉報虐兒罪構築一張廣闊的保護網

勞福局局長孫玉菡指，強制舉報虐兒罪立法後構築一張廣闊的保護網，有法定的強制舉報要求為專業人員劃定紅線，若然見到超越紅線的事情發生會作出強制舉報。

勞工及福利局局長孫玉菡。（直播截圖）

對於坊間有指「做父母都要考牌」，孫玉菡認為有關說法雖然比較誇張，但確實每人做父母的過程都是邊學邊做，當局認為可採取措施協助不同的父母，故當局推出社區親子中心，透過遊戲為本促進親子關係。