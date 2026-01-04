李慧琼撼陳振英爭立會主席　否認｢民建聯獨大｣：曾鈺成沒導致獨大

新一屆立法會主席選舉周四（8日）舉行，兩名爭奪主席「寶座」的候選人分別是全國人大常委、民建聯九龍中議員李慧琼，以及港區全國人大代表、金融界議員陳振英。早前表示暫未能回應個別傳媒查詢的李慧琼，近日接受《文匯報》訪問，被問到外界擔憂李慧琼當選會導致民建聯「獨大」，她說若當選，絕不參與民建聯的黨團會議，會定期與跨政團議員溝通。



第八屆立法會主席之位由陳振英、李慧琼競逐。（資料圖片）

稱曾鈺成、梁君彥都有政團：「從未獨大」

議會經驗達17年的李慧琼，自2016年開始擔任立法會內務委員會主席，她接受訪問時大談主持會議之道，指是嚴格遵守議事規則而非個人偏好。她稱會公平公正，確保不同黨派議員有公平機會表達意見和獻策。

李慧琼所屬政黨為民建聯，有意見認為若她當選，會產生民建聯「獨大」的觀感。她回應指是誤會，稱政黨背景只是個人經歷，又舉例前「大主席」曾鈺成、梁君彥都有政團聯繫，但從未導致「獨大」。又指立法會各委員會的正副主席等，都是透過集體協調機制產生，按議會比例分配。

前立法會主席曾鈺成和梁君彥都有政團聯繫，從未導致「獨大」。 李慧琼

李慧琼在2025立法會換屆選舉中，成功連任九龍中立法會議員。（梁鵬威攝）

如果我當選，定會定期與跨政團黨派議員溝通，有商有量，並承諾不會參與民建聯的黨團會議，真正以議會為先。 李慧琼

早前稱積極備選 暫不回應個別傳媒

早前李慧琼被傳媒問及參選事宜時，透過助理回覆稱感謝關注，以及多位來自不同界別議員提名她參選大主席，指正積極準備相關工作，故暫時未能回應個別傳媒查詢。

李慧琼的提名人則為自由黨主席邵家輝，附議議員包括「C15＋」林筱魯、新社聯譚鎮國，三名民建聯黨友陳博智、陳恒鑌及郭芙蓉，以及無黨派管浩鳴、陳文宜、吳錦華與陳祖光。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為陳振英。（夏家朗攝）

陳振英：持平主持會議 給足夠發問和討論機會

另一名候選人陳振英表示，自己累積豐富主持會議經驗，曾任財務委員會正、副主席7年，亦曾出任政府帳目委員會主席及多條法案和附屬法案的相關委員會主席。

陳振英表示，一直秉持持平開放的態度主持會議，給予議員足夠的發問和討論機會，若當選「大主席」，會延續相同的主持風格，希望大會成為議員理性、務實、具建設性議政的平台，切實回應市民大眾對議會的期望。

我的參選初心是希望可以把過往在金融界積累一定的溝通管理能力，以及過往服務議會的經驗發揮在立法會的不同崗位上。

他說，若當選，會致力提升議會議事效率，加強行政立法良性互動，進一步運用溝通平台，盡快形成共識，讓審議法例、議案和辯論更順暢。

陳振英。（何夏怡攝）

陳振英獲經民聯黨魁吳永嘉提名，附議議員包括經民聯梁美芬，三名G19成員簡慧敏、李惟宏與鍾奇峰、C15＋成員楊永杰，新民黨陳家珮、工聯會黃國，以及陳宗彝與陳凱欣。