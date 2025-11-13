曾鈺成憶與李柱銘論壇較量被逼出一句回應　「沒想過會應驗」

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉的候選人論壇正如火如荼進行，候選人表現受到輿論關注。立法會前主席曾鈺成今日（11月13日）在報章發表的專欄文章，亦提到自己過往出席論壇如家常便飯，而且經常要「以一敵眾」。



他憶述與老對手、民主黨創黨主席李柱銘交鋒經歷，稱曾經試過在發言時因全場掌聲「受寵若驚」，結果卻發現觀眾原來是歡迎李柱銘到場。不過他亦指出，密集的鍛煉與挑戰令他悟出論壇取勝之道，更曾抓住李柱銘經常重複諷刺說話的特點作出反擊，結果一語成讖。



九龍東選舉論壇（羅國輝攝）

曾鈺成在《明報》開設「崢嶸歲月」專欄，記錄自己長達半世紀的從政生涯，今日寫到他自1992年成立民建聯到香港回歸的幾年裏，經常要出席以回歸為主題的論壇。

長年以一敵眾 誤出兩條致勝之道

港澳辦日前發表「港澳平」署名文章，提出希望立法會選舉候選人及其團隊共同建立良好選舉文化，「切不可像過往反中亂港分子那樣散播謠言、爆料抹黑、攻擊中傷、撕裂社群」。曾鈺成在文章中便提到，當年他出席論壇，往往是唯一的「親中」代表，通常要以一敵眾，既要應對論壇對手的謾罵，亦要承受現場觀眾喝倒彩，密集的鍛煉令他悟出論壇取勝之道：一要「熟書」，，二要專注。

2024年春節，立法會前主席曾鈺成向《香港01》讀者拜年。（文睿攝）

曾鈺成形容，在論壇上面對黑壓壓人群，而且「個個摩拳擦掌，一片戰鬥氣氛」，經驗不足者難免先怯了三分。他提到，曾因指「屠城」是誇張失實而引來震耳欲聾的喝倒彩與叫罵聲，又曾試過與前立法會議員黃毓民辯論時，黃怒吼「垃圾」並把《基本法》扔到地上，他則即時離座把本子拾起整理，放回桌面，令令全場鴉雀無聲。

發言時聞掌聲「受寵若驚」 結果發現是歡迎李柱銘到場

令曾鈺成最難忘的，也許是與李柱銘的較量。他寫到，兩人經常出席論壇，結束後李柱銘都會被「粉絲」圍攏，他卻只能悄悄離場。他又曾經試過在發言說到一半時，全場忽然響起熱烈的掌聲，令他「受寵若驚」，但隨即發現，大家原來是在歡迎遲到的李柱銘。

民主黨創黨主席李柱銘。(凌子淇攝/資料圖片)

曾鈺成自言很樂意各李柱銘同台辯論，形容後者說話不慍不火，會拋出「啜核」妙語令對手笑着認輸，例如曾指民建聯的英文簡稱DAB 是Democracy According to Beijing，（「北京說的民主」）。

曾鈺成稱，面對這種情況，他自覺愈辯愈糟，只能一笑掩窘，但李柱銘經常重複發表諷刺說話的做法，亦令他想到怎樣回應。例如，李柱銘很喜歡說，民建聯的支持者都是老人，年輕人都支持民主黨，曾鈺成便回應「所以民主黨的支持者最後都轉過來支持民建聯」。他自言，說這話時「並沒有想到它會應驗」。