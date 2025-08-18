院士頭銜｜廣邀政商名人　曾鈺成不知有行政費　盛智文斥利用名氣

《香港01》發現，向多位政商界人士頒授院士榮銜的「社會企業研究院」，需部份人支付「行政費」，收費由5.8萬至19.8萬元不等。「資深院士」立法會議員邱達根、東西區區議員陳建強否認有付款；「榮譽院長」、立法會前主席曾鈺成說完全不知道有行政費，是受多年老友邀請而出席活動，亦說一直有疑問該機構做過什麼研究；「榮譽院士」、蘭桂坊之父盛智文亦不知有行政費，更認為被利用名氣。

教育局前局長吳克儉有出席過「亞洲知識管理學院」和「社會企業研究院」的活動，是後者的榮譽院長，他接受電話訪問時表示，沒有聽過前者。



榮譽院長曾鈺成：完全不知要付錢

立法會前主席曾鈺成是社會企業研究院的榮譽院長，他說是受認識多年的老朋友邀請而出席活動：「當中有些（院士）是我認識的，但我不是很記得，覺得他們是熱心社會服務的人，頒給他我覺得是值得的。我以為是這樣，我不知道（他們）要付錢，這是我完全不知道的。」

「退一步講，即使真的（要付費），如果對方完全了解、你情我願，都不一定有問題。在我的個案，肯定無對我說這些事情（收費），對我來講。」曾鈺成說，關鍵是有否真的付款就可以獲得院士頭銜。

立法會前主席曾鈺成，是社會企業研究院的「榮譽院長」。

不知做過什麼研究 問不出名堂

曾鈺成說並無收取過社會企業研究院的任何利益，希望記者可以查清楚事件，「就有你所講的問題，如果其中一些獲頒授的是社會名人，那些不用付費，之後他們（機構）說『哪些人人都接受了』，去令其他人覺得，一起上台很光榮，這樣就有問題了。」

他說不清楚該機構具體的營運，「我一直有一個疑問，但沒有認真去追查。就是他們名字叫『社企研究』，做過些什麼研究呢？我問不到什麼名堂出來。」

「蘭桂芳之父」盛智文，2023年獲頒社會企業研究院「榮譽院士」。

榮譽院士盛智文：被利用名氣 以為幫香港做研究

「蘭桂芳之父」盛智文在2023年獲頒「榮譽院士」，記者告訴他不同院士的行政費，他笑了出來：「沒有，他們從來都沒有叫我支付任何金錢⋯⋯我真的笑了，因為我很有名，我從來都不需要付費才獲得獎項。」

盛智文形容，這樣的頒授儀式是利用其名氣去令機構出名，他完全不需要他們的頒授的東西。他笑說，可能他已經丟棄了那認可，因為他認為沒有用。

為何答應出席活動？盛智文說因為以為是幫助香港做研究的機構，出席過一次院士頒授儀式後，就推卻其他活動邀約。

吳克儉出席兩院活動 「無聽過亞洲知識管理學院」

吳克儉在任教育局局長的時候就出席過「亞洲知識管理學院」的活動，現在是「社會企業研究院」的榮譽院長。他已做了榮譽院長多年，形容「社會企業研究院」是一群有心推廣社會責任，志同道合的人走在一起，不知道「社會企業研究院」，與「亞洲知識管理學院」有關連。他說，他沒聽過亞洲知識管理學院，與其他組織沒有聯繫。

林筱魯：義務做院長 沒任何收益

選委界立法會議員林筱魯，同樣也是榮譽院長。他說，做榮譽院長前出席過兩次活動，因關心環境、社會及企業管治的理念，盼向社會推廣，故接受「榮譽院長」的銜頭。他不知道社會企業企業院的營運及收入狀況，做榮譽院長也是義務，從中沒任何收益。

他認為，最關鍵是頒授院士的準則，「正式的教學機構都會有收益，頒授過程是否合理？接受院士身份的人本身的社會地位、在行業當中有何相關貢獻，這是應該考慮。」他認為，如果只是參與的過程要付費、但學院有服務、能讓人相互學習，「有合理收費是無可厚非，正式學院都會收費。」但若果只是「付費買院士」，當然不理想。

資深院士邱達根否認付款 曾要求撤下宣傳

立法會議員邱達根在2023年獲頒資深院士，他說並無付款，只參與過一次活動，也沒有參與機構運作。他說以為資深院士的資格只維持一年，曾要求撤下宣傳，「廣告好似還有我，我提出了這件事（撤下宣傳），之後就沒有再與他們聯絡。」

邱達根的片段及照片，現時仍在社會企業研究院的網站及社交媒體當中。

中西區區議員、牙醫陳建強，於2024年獲頒授社會企業研究院「資深院士」。

資深院士陳建強：我不需要買

中西區區議員、牙醫陳建強，於2024年獲頒授「資深院士」，他反問記者「要付費的嗎？」。

他表示，如有付款會記得，不需要買：「如果你看看我的（職銜），我是香港專業人士協會會長，我是傑青，我在社會上有不同公職。我這麼多年工作也是默默耕耘，有人給我榮譽，我欣然接受而已。」

2019年7月29日，江旻憓獲頒社會企業研究院資深院士。她當日見記者時十字韌帶受傷完全撕裂，談及香港的情況不禁落淚。（資料圖片 / 趙子晉攝）

江旻憓任資深院士兼發言人 無回應查詢

奧運劍擊金牌得主江旻憓，2019年獲頒資深院士，社會企業研究院網站列出她是「發言人」。記者透過她工作的馬會聯絡過她，無收到她本人回應，馬會稱不回應她的私人事務。

香港大學校長張翔獲社會企業研究院頒授「榮譽院士」。

張翔獲榮譽院士 港大：無回應

香港大學校長張翔在2023年獲頒榮譽院士，港大公關口頭表示沒有回應。

東華學院校長陳慧慈2024年獲頒之聲院士，東華學院網站亦有此介紹，學院表示是陳以個人名義申請及獲得，校方不便作任何回覆。

《香港01》查詢後，社會企業研究院發出嚴正聲明。（社會企業研究院網站）

