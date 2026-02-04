冒牌水｜曾鈺成不認同不知者不罪：消防處長不知警鐘不響也非免責

物流署錯買冒牌水，時任署長陳嘉信最終勳銜被「搣柴」，「長俸」袋袋平安，局長強調「只是收回獎勵，不是懲罰」，脫罪理由是無接到下屬匯報，成為公眾關注焦點。立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成表示，部門出現嚴重問題，首長也要負責任，「唔能夠話下屬無同我報告，於是完全唔關我事」，舉例宏福苑大火特首都表明要追責高層及基層官員，「如果係咁，火警鐘唔響點會知呢，消防處長都唔知噃」。



2026年1月22日，曾鈺成在個人YouTube頻道節目《香港拗緊乜》與公共政策顧問林緻茵討論冒牌水事件。（《香港拗緊乜》片段）

曾鈺成：政府警覺性唔夠會造成公帑、公眾利益受損

曾鈺成日前在個人YouTube頻道節目《香港拗緊乜》中，與公共政策顧問林緻茵討論冒牌水事件懲處。曾鈺成表示，今次事件物流署物色一間不熟悉、甚至不在香港的本地供應商，其提供的證明亦不是來自本地，故事件不純粹警覺性不足、判斷力不足，關注需否明文規定採購人員採取額外步驟。

例如我自己買嘢自己用，警覺性唔夠、判斷力唔夠，政府提醒我小心被人呃呀咁啫，但你作為政府機構採購飲用水，合約錢唔少，騙徒有誘因呃你錢，如果你警覺性唔夠，會造成好多唔單止公帑，仲有公眾利益受損。 曾鈺成

曾鈺成相信，事件繼續引起不少討論，「報告出嚟未能令大家恍然大悟，『喔原來係咁樣』」，料會引起更多爭議。

曾鈺成不認同不知者不罪：消防處長唔知警鐘唔響都唔免責

他表示，部門出現嚴重問題，首長也要負責任，「唔能夠話下屬無同我報告，於是完全唔關我事」，又以宏福苑大火為例。

如果係咁，你無㗎，宏福苑大火行政長官都話去到幾高都要追究，點會去到最高呢，火警鐘唔響點會知呢，消防處長都唔知噃，呢個唔係免責卸責理由，呢個嚴重程度大家可以判斷。 曾鈺成