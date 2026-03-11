外匯基金撐北都財爺稱投資　曾鈺成嘆解釋惹議：食好啲都投資健康

新一份《財政預算案》中提出調撥外匯基金1500億元支持北部都會區及其他基建項目，財政司司長陳茂波當時解釋「投入北都亦是投資」，說法引起熱烈討論。立法會前主席曾鈺成認為，調撥外匯基金完全符合條例規定，陳茂波有權調撥，形容「完全無得好拗」。



不過，曾鈺成認為陳茂波的解釋引起爭議，「我買衫都係投資，儀容好啲，搵工又好啲，甚至食得好啲都係投資自己健康，界線咁劃落去好模糊，分唔到」，會予人感覺透露「玩概念」繞過財政紀律。



財政預算案｜財政司司長陳茂波（左二）2026年2月25日就預算案召開記者會。財經事務及庫務局常秘（庫務)黎志華（左一）、局長許正宇（右二）及政府經濟顧問范婉兒一同出席。（鄭子峰攝）

外匯基金「開倉」撐北都 陳茂波：投入北都也是投資

《財政預算案》建議動用外滙基金1500億元，在未來兩個財政年度（2026/27及2027/28）每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。

陳茂波當時在預算案記者會被問到今次會否開先例，日後政府可以用外匯基金應付財赤等，陳茂波表示，外匯基金過去一個財政年度的財政收益約3300億，今次政府分兩年將1500億調撥至帳目，只是將投資收益的一半調回來。

他強調，政府已充份考慮外匯基金維持香港穩定的重要作用，又重申外匯基金現時約有41000億，今次調撥1500億只是去年收益的一半，認為資金放在外匯基金是做投資，「投入北都亦是投資，只不是係一種投資轉去另一個投資方式。」

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日就預算案召開記者會。他指新一份預算案主題是創科驅動金融，賦能多元發展、關愛惠民。（鄭子峰攝）

曾鈺成與林緻茵主持節目《香港拗緊乜》。（曾鈺成YouTube）

曾鈺成：財政司有權調撥「無得好拗」 惟解釋引起爭論

曾鈺成昨天（10日）在個人網台節目中表示，調撥外匯基金完全符合條例規定，財政司司長有權調撥，形容「完全無得好拗」，反而是官員解釋引起爭論，令人思考究竟是投資還是開支。

曾鈺成與林緻茵主持節目《香港拗緊乜》。（曾鈺成YouTube）

曾鈺成：交學費係投資？食好啲投資健康？說法界線模糊

他引述有網民指「咁你投資北都又係投資，投資教育又係咪投資呢，教育開支」，之後引伸到其他範疇，「消費券會唔會叫做投資呢，甚至派錢都係投資喺市民度，呢條界線咁落去，開支同投資嘅分別......」，形容此說法會予人一個觀感 —— 「你係玩概念繞過財政紀律」。

一個家庭如果攞收入食咗佢，或者走去旅行，或者買靚衫，咁呢個係開支，同細路交學費，咁呢個係開支定投資呢？如果呢個理論講得通，我買衫都係投資，儀容感好啲，搵工又好啲，交朋友又好啲，甚至食得好啲都係投資自己健康，界線咁劃落去好模糊分唔到。 曾鈺成

曾鈺成與林緻茵主持節目《香港拗緊乜》。（曾鈺成YouTube）

曾鈺成：財金官員要研究如何解釋清楚

曾鈺成認為，目前外匯基金總資產遠遠超出支持港元所需的上限，且今次調撥佔比很小，不影響對聯繫匯率的信心，「無得拗呢樣嘢」，只不過財金官員要研究如何解釋清楚，令公眾放心，尤其是以往外匯基金「守得咁緊」，亦不可以用作政府經常開支，「會唔會整下整下越攞越多，影響聯繫匯率。試一試呢步, 將來繼續咁行呢」，形容要就市民關注的事解釋。