江旻憓棄加籍選立法會　曾鈺成：旅遊界容許持外國護照｢有啲牽強｣

「空降」參選立法會旅遊界的奧運劍擊金牌得主江旻憓，早前宣布放棄加拿大居留權。目前有12個功能界別可持外國居留權，工聯會元老陳婉嫻倡議席全禁持外國居留權。



民建聯元老、立法會前主席曾鈺成認為，容許持外國居留權的議席是否有很大需要保留，是值得討論，當年納入旅遊界是有指業界多外國人，方便打交道，不過他覺得「個解釋無論點，都係有啲牽強」。他理解選舉改制後第二場選舉，要減少不明朗因素或減少爭拗，但如果有當選的立法會議員自願放棄外國護照，相信大家會欣賞。



11月3日，奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名參選第八屆立法會，競逐功能界別旅遊界議席。（廖雁雄攝）

11月12日，曾鈺成與林緻茵主持節目《香港拗緊乜》。（曾鈺成YouTube）

曾鈺成：旅遊界容許持外國護照「有啲牽強」

目前立法會容許12個功能界別的議員擁有外國居留權，包括法律界、會計界、工程界、建測規園界、地產及建造界、旅遊界、商界一、工業界一、金融界、金融服務界、進出口界及保險界。

點解旅遊界係其中之一呢？坦白講個解釋無論點，都係有啲牽強。旅遊界當時都有講法要同外國打交道，方便工作有時都要嘅。 立法會前主席曾鈺成

曾鈺成昨天（12日）在個人網台節目中，重提12個功能界別可持外國居留權的歷史。他說，當時基本法規定容許持外國居留權的議席，不得多於總議席數目的20%，根據當時解釋，揀選該12個功能界別容許持外國居留權，是因為業界很多外國人，「旅遊界當時都有講法要同外國打交道，方便工作有時都要嘅」，不過個人看來「有啲牽強」。

10月23日，立法會會期最後一天。全體議員合照。（廖雁雄攝）

曾鈺成：持外國居留權議席保留否值得討論

2012年立法會由60席增至70席，當時已有討論應否增加容許持外國居留權的議席，最終決定維持12席。曾鈺成解釋，相關議席數目根據基本法規定是最多20%，「加兩個，好艱難，加兩個加喺邊呢」，少於20%是沒問題，故維持不變。

11月12日，曾鈺成主持節目《香港拗緊乜》。（曾鈺成YouTube）

曾鈺成說，全球多地議會都不會容許非公民的人士，進入議會，但當時自己比較傾向保留容許持外國居留權的議席，「特區無理由比基本法收得更加緊，基本法話明可以，唔能夠設計個制度出來係根本無可能」，基於技術問題，應用於功能界別也是合適，惟沒有很科學的說法去解釋，只是若直選議席容許持外國居留權，「如果有持外國護照嘅人參選，無法子確保唔超過嗰個百分比」。

香港特區立法會由在外國無居留權的香港特區永久性居民中的中國公民組成。但非中國籍的香港特區永久性居民和在外國有居留權的香港特區永久性居民也可以當選為香港特區立法會議員，其所佔比例不得超過立法會全體議員的百分之二十。 《基本法》第67條

去到今日，而家咁嘅環境，係咪真係咁大需要保留一部分立法會議席，畀外國護照嘅人去參選呢，呢個係值得討論嘅問題。 立法會前主席曾鈺成

曾鈺成欣賞放棄外國護照的立法會議員

回歸28年，曾鈺成如今認為，持外國居留權議席保留與否值得討論。不過，他認同新選舉制度才第二屆實施，「如果能夠原有規定盡量保留，減少不明朗嘅嘢或者減少爭拗，都唔係無道理」，況且聽不到很好大反對意見。

如果有當選立法會議員放棄外國護照，個人咁選擇，相信大家會欣賞嘅。 立法會前主席曾鈺成

曾鈺成說，主權國家一般要求進入立法機關的人士，一定是公民，否則排除在外，只不過香港實行一國兩制很特別，永久居民代替公民身份，與此同時重要崗位者，如特首不可持外國護照。