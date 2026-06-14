李家超回應會否爭取連任：一年可以發生很多事　時機到就會知道

現屆政府任期只剩一年，行政長官李家超被問到會否爭取連任，他表示從政治角度來看，一年是一段很長的時間，期間可以發生很多事，現時並非要考慮是否連任的問題，形容時機到的時候就會知道。



2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

李家超回應爭取連任：一年可發生很多事 時機到就會知道

李家超接受《南華早報》專訪時指，會專注在本屆政府任期最後一年完成更多工作，形容擔任行政長官是具挑戰性但有意義的工作，並感到自豪。他早前以「使命、擔當、憂患意識」總結過去四年的體會，談及首個特首任期踏入最後一年，李家超表示，一年可以做很多事，將致力「用最短的時間做最多的事」。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

李家超去年指全力以赴完成使命和目標

翻查去年，李家超同樣在七一前接受傳媒專訪，被問到會否考慮爭取競逐連任，他當時也未有正面回應，僅指政府所有人都應專注當下，形容世界變幻莫測，會全力以赴完成使命和目標。