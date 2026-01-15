宏福苑原址重建政府料需十年　陳婉嫻：不負責任　跟不上國家步伐

大埔宏福苑奪命大火災發生近兩個月，當局提出多個安置方案，惟一日後指原址重建「不實際」，之後再解說較其它選項耗時「相當漫長」，料要十年，因需處理業權和法律問題、清拆、建屋等。



工聯會會務顧問、立法會前議員陳婉嫻質疑官員提出一個認為不可行的選項，是不負責任的表現。她說，如果真的判斷要等十年，說明不是好選項，批評香港的建築工程進度「跟不上國家步伐」，重提彩虹邨預計耗時15年重建，「這是一個天大的笑話」。



財政司副司長黃偉綸指，原址重建預計耗時「相當漫長」，或達十年。（鄭子峰攝）

假設建屋需要四至五年，清拆要一年半，其實即是說我們需要能夠在三數年內，妥善處理到大量單位的相關業權及法律問題，這個挑戰其實相當大。 2026年1月15日 財政司副司長黃偉綸

陳婉嫻批香港建築工程慢 跟不上國家步伐

新一屆立法會昨日（14日）首個大會上，討論火災後宏福苑的重建支援工作，當中財政司副司長黃偉綸談及「原址重建」這一安置選項時，預計耗時「相當漫長」，或達十年。

陳婉嫻今日（15日）以《危機中看能力》為題撰文，形容如果要十年才可以安居樂業，根本不是好選項，雖然居民在情感上希望回到原本居所居住，但要明白：

香港在建築工程進度，跟不上國家步伐，當深圳只用了4年多時間，由草稿開始，建成了全球最大的室內滑雪場、用三數年時間起了一條機場跑道，但香港呢？ 陳婉嫻

彩虹邨重建11幢樓共7,400個單位分三期重建，第一期最快2028年遷出，重建料2049年全部落成。（梁鵬威攝）

陳婉嫻形容彩虹邨重建需時15年：「天大笑話」

陳婉嫻稱，最喜歡舉彩虹邨重建項目的例子，房屋局預計要15年才完成，「即是三個『五年計劃』的時間」。翻查資料，港府計劃分三階段清拆及重建，第一期計劃最快於2028年展開，預料需時約15年，惟預計2049年完成整個重建項目。

這是一個天大的笑話，如果給任何一個內地市級官員聽到，確是情何以堪！ 陳婉嫻

陳婉嫻（何夏怡攝）

如果真的判斷原址重建要用上十年時間，那根本就不應該提出來。而有理有利有節地提出這決定，正是官員能力的表現！ 陳婉嫻

陳婉嫻：如果真的要用十年 根本不應提出來

陳婉嫻說，既然不可行，提出來作為選項，根本不是負責任的表現，續指判斷原址重建要用上十年時間，那根本就不應該提出來；有理有利有節地提出這決定，正是官員能力的表現。