江旻憓棄加籍選立法會　陳婉嫻：能力開會見真章　倡全禁持外國籍

「空降」參選立法會旅遊界的奧運劍擊金牌得主江旻憓，早前宣布放棄加拿大居留權。本身是工聯會元老的立法會前議員陳婉嫻認為，「空降」並非罕見，惟有沒有能力，「開會即見真章。」不過，她較關注的是擁有外國國籍的問題。目前有12個功能界別可持外國居留權，陳婉嫻認為回歸28年，加上實施愛國者治港，建議政府為下屆選舉準備，要求參選者不得擁有外國國籍，避免存在效忠的問題。



11月3日，奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名參選第八屆立法會，競逐功能界別旅遊界議席。（廖雁雄攝）

陳婉嫻：「空降」時有發生 有否能力開會見真章

陳婉嫻撰文表示，以往有泛民的年代，「空降」到功能界別參選的例子也有出現過，印象中旅遊界也出現過。她認為如果肯努力「溫書」， 多跟業界溝通，有能力的人在任何崗位都能勝任，大前提是得到業界的投票支持，那就已足夠，情況就有點像直選。

情況就有點像直選，跨區轉區的情況都時有發生，今屆也有這個情況。因此甚麼轉區，其實並非罕見，有沒有能力，開會即見真章。 陳婉嫻

工聯會會務顧問陳婉嫻。（何夏怡攝）

與「五眼」國家雙重表忠 必須小心處理

陳婉嫻表示，她個人比較關注的是國籍的問題，特別是「五眼」的國家就更值得留意，即美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭組成的「五眼聯盟」。她說如果將來有「五眼」國家跟香港的問題，就會出現雙重表忠，必須小心處理。今次，有參選人決定退去加籍，減少爭議，減少質疑，值得讚揚。

工聯會會務顧問陳婉嫻。（何夏怡攝）

陳婉嫻：凡成為立法會議員 就應退去外國護照

但她說，問題在於當年立基本法時，有感某些界別或許需要更廣的國際視野，當時在議會辯論一番，於是容許擁有外國護照。

回歸28年，實施了愛國者治港，這個國籍情況早就應該加以訂明，但凡成為立法會議員，就應該退去外國護照。 陳婉嫻

陳婉嫻說今屆去改選制，時間上是不行了，但政府確實要為下屆作好準備，要求參選者不得擁有外國國籍，以避免存在效忠的問題，認為這個邏輯，也應該套用在選委會選舉上。

觀塘區議員馬軼超。（左朗星攝）

參選立法會旅遊界的，除了江旻憓，還有經營旅行社的觀塘區議員馬軼超。