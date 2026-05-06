宏福苑火災｜道歉不需要排期　別讓市民等太久

5月4日，湖南省長沙市瀏陽有煙花廠爆炸，導致26人遇難、61人受傷。翌日，市長陳博彰代表中共長沙市委、長沙市政府向遇難者致哀，並向家屬、傷者和全社會誠懇道歉：「我們感到極為痛心，無比自責。」——這份「痛感」，對於經歷168人喪生的宏福苑火災的香港市民而言，並不陌生，甚至可以說更為深刻。



儘管宏福苑火災已經過去大半年，但在最近上樓執拾舊物的過程中，仍有不少讓我們心痛的畫面。居民黃先生帶着鮮花重回故地，大火把父親的生日變成了死忌，他再也沒有機會親口說出「生日快樂」。何小姐雖有很多心事要向罹難的母親訴說，但她始終無法克服心理關口上樓，因為她親眼目睹烈焰如何吞噬家園，而宏福苑聽證會所披露的內幕，更讓他們一家感到痛苦，「相信全港市民如是。」

這種「痛苦」，是任何技術調查報告都無法呈現的真實。對於官僚系統而言，這或許只是一宗已經盡力的「五級火警」，是一組多於過往的傷亡數據，是一些等待簽署的安置文件；但對於居民來說，那是畢生積蓄的化為烏有，是與至親至愛的天人永隔，是孩子內心安全堡壘的徹底崩塌。當居民控訴「好似畀錢人哋燒自己間屋」時，他們所需要的，絕不僅僅是臨時金錢援助、長遠安置方案、特別事故調查，更是特區政府能夠直視這份痛苦。

長沙市長能夠迅速道歉，正是因為它把「人」放在了「官」的前面，所以他們能夠感到「痛心」和「自責」——知道自己沒能好好守護市民安全、承認自己工作出現嚴重紕漏。他不但打破了官民之間那道無形的心理高牆，而且為後續的「穿透式調查」工作立下了「軍令狀」——也正是因為懂得「痛」，所以更加自覺擔起「責」，也就能夠當眾承諾將會「較真硬碰原則」、「完整還原事故」、「絕不模糊事實」、「絕不迴避問題」。

在香港的我們，也迫切需要看見那種「痛」的流露和「責」的承擔。在這座極度講求專業、法律和程序的小島上，官僚體系早就被過度規範得像是一台毫無感情的打工機器。很多時候，不管遇到什麼問題、政策出了什麼差錯、監管存在什麼漏洞——法律顧問總會提醒「不能隨便道歉，將會成為證供」，公關專家也會建議「說得越含糊，就會越安全」——於是，官員們總能在規章制度上做到滿分，但在撫慰人心上仍需努力。

香港市民向來通情達理，自然明白火災背後牽涉整個樓宇維修工程業界的系統性貪污腐敗和監管疏漏，以及官僚體系累積多年的制度性權責不清和懶政怠政，一時之間確實難以釐清不同層級官員的責任誰屬；然而，大家的善解人意，不是為了讓官員毫無愧疚，而是只能相信特首李家超的莊嚴承諾——待獨立委員會完成調查，將會追求責任到底、破除藩籬改革。但願，在真相大白之前，主事官員們的一句真誠道歉，不會讓市民等太久。