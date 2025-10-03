蔡傑銘再做「救火隊」　調任創科局常秘推北都產業大計｜政圈風聲

新一份《施政報告》提出加快北部都會區發展，《香港01》獲悉，半年前才履新的運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘，即將調任創新科技及工業局常秘，落實北都發展，尤其是處理年底前開始營運的河套深港科技創新合作區香港園區及人工智能等創科產業落地等重點事務。



蔡傑銘曾任特首辦常任秘書長，今年4月調至運輸及物流局推動網約車立法，短短半年又再獲委重任，證明其能力深得認可。特首李家超曾形容對北都發展「心急如焚」，有政圈中人形容，蔡傑銘有如消防員，處理完網約車這個燙手山芋又去救另一場火。



河套合作區香港園區 （高空圖）。

加速北都產業落地成今年施政報告重點

今年施政報告用一個專章講述加速北都大計，重點包括由特首親自領導「北都發展委員會」，統籌三個工作組，謀求在政策法規上拆牆鬆綁，推動產業落戶。北都產業佈局以創科為核心，其中河套香港園區歷經多年規劃與建設，隨着首批大樓落成，今年底前將正式啟用營運，而港深創新及科技園有限公司董事會主席正是由創科局常秘擔任。

北都今年內另一重點項目為佔地10公頃的沙嶺數據園招標。創科局長孫東早前表示，沙嶺數據園區規模預期顯著大於數碼港人工智能（AI）超算中心，對推進本港AI應用與產業發展，以至服務大灣區並輻射周邊國家與地區起關鍵作用。

圖為2024年11月11日，創新科技及工業局局長孫東（前排左五）在西安到訪西安交通大學中國西部科技創新港。旁為創新科技及工業局常任秘書長麥德偉（前排左二）和創新科技署署長李國彬（前排左一）。（政府新聞處圖片）

創科局現任常秘麥德偉未「夠鐘」已退休

創科局原任常秘麥德偉自9月26日起展開退休前休假，政府當日刊憲宣布其職務一分為三，分別由工業專員葛明及創科局兩名副秘書長鄭嘉慧、周可喬署理。麥德偉在1991年8月加入政務職系，屬「舊制」（2015年前受聘）公務員，退休年齡為60歲。翻查資料，他在1966年9月26日出生，現年59歲，即提前了足足一年離任。

蔡傑銘四年內三連升 網約車一役能力獲肯定

至於現年50歲的蔡傑銘，2022年升為D4（首長級第四級）政務官（首長級第四級），2023年出任行政長官私人秘書，一年多後升任屬D6級的特首辦常任秘書長，不足一年後即更上層樓，調任屬D8級的運流局常秘一職。此次人事調動發生於政府表明要提出網約車規管方案之際，政圈普遍相信蔡傑銘主要任務正是處理這項存在超過十一年的問題。

有資深議員私下盛讚，蔡傑銘能力高，在網約車立法一役中協助運流局長陳美寶及特區政府渡過重要一關。該議員形容，蔡傑銘為人坦誠，不打官腔，與議員關係良好。

圖為2025年4月14日，香港物流發展召開會議，就美國濫施關稅聽取物流業界意見。運輸及物流局局長兼香港物流發展局主席陳美寶（右二）、運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘（左二）、運輸及物流局副局長廖振新（左一），及運輸及物流局副秘書長陳婉雯（右一）出席。（ 政府新聞處圖片）

蔡傑銘連環調職「救火」，亦折射政府「常秘荒」現象持續。事實上，蔡傑銘調仕運流局常秘前，該職位因原本任職的陳美寶突獲任命為運流局長而懸空了四個月。此外，原政制及內地事務局常秘傅小慧今年7月底退休，職位懸空了約兩個月，政府才公布由大灣區專員陳潔玲兼任至12月8日，即立法會選舉翌日。今年「夠鐘」退休的還有公務員事務局常秘梁卓文。