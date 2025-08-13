政制局常秘低調退休懸空兩周　官場傳出兩個接任人選｜政圈風聲

繼去年有四名政策局常任秘書長退休，《香港01》早前報道今、明兩年再有五名常秘年屆60歲退休之齡，其中三人今年「夠鐘」，分別是政制局傅小慧、教育局李美嫦、以及公務員事務局梁卓文。政圈料「常秘荒」繼續出現，下月60歲的傅小慧已展開退休前休假，《香港01》獲悉常秘一職已懸空兩周，罕有未有公布繼任人。



對上一次常秘退休，要數到教育局李美嫦，六月中政府已公布由陳穎韶接任，提前兩個多星期。運流局常秘亦曾懸空四個月，但是因為陳美寶突獲中央任命為局長，與可預見的退休懸空有所分別。官場盛傳兩個接任人選，分別是粵港澳大灣區發展專員陳潔玲，2021年改制後立法會選舉正是她有份負責；另一人是早前傳會升職保安局常秘的新聞處處長廖李可期。不過終歸也是傳聞，有待當局揭盅。



政制及內地事務局常秘傅小慧，今年9月17日將滿60歲「夠鐘」退休。（政制局片段截圖）

五名常秘今明兩年「夠鐘」退休

應對「常秘荒」的計策之一就是加快官場「音樂椅」轉動。早陣子的例子包括特首李家超「割愛」，讓原特首辦常秘蔡傑銘四年內「三連升」，出任運輸及物流局常秘。按慣例，常秘人才來自現時已「坐正」D6（首長級第六級）的資深政務官。

17名D6級政務官之中，不少人剛「坐正」或仍是署任，然而「常秘荒」迫在眉睫，繼去年有四名常任秘書長退休，《香港01》早前報道18名常秘當中，有5人今、明兩年年屆60歲退休之齡。

公務員事務局常任秘書長梁卓文今年12月29日滿60歲「夠鐘」退休。（張浩維攝）

教育局常任秘書長李美嫦今年11月5日滿60歲「夠鐘」退休。（廖雁雄攝）

傅小慧、李美嫦、梁卓文今年退休

其中三名常秘今年「夠鐘」，《香港01》根據內部資料，政制及內地事務局常秘傅小慧，今年9月17日將滿60歲，之後是11月5日滿60歲的教育局常秘李美嫦，以及12月29日滿60歲的公務員事務局常秘梁卓文。一般而言，常秘退休前都會展開休假，換言之要更早找人接棒。

找人接棒也頗有挑戰，翻查資料2023/24年度有5700名公務員退休，首長級公務員退休人數佔比達11.6%，是十年來第二高。近年，D2級政務官（首長級丙級）的平均年資已下降，由2020年的15年跌至2024年的12年。

53歲的勞工處處長陳穎韶加入政府近31年。（資料圖片）

常秘退休一般提前公布接任人

不論升任D8級常秘，抑或「坐正」D6，均須經公務員事務局的晉升選拔委員會評核。當局會定期開會挑選提拔候選人，考慮其品格、才幹、表現、經驗及潛能等。政府今年六月中已公布，原勞工處處長陳穎韶七月初升任教育局常任秘書長，提前兩個星期預告。不過，政制局常任秘書長退休，則罕有未公布接任人。

傅小慧（左）；曾國衞（右）。（夏家朗攝）

政制局常秘低調退休懸空兩周 未來三個月政制局角色重

《香港01》獲悉，傅小慧已展開退休前休假，常秘一職懸空兩周。政制局今年角色甚重，同性伴侶關係登記條例最快下月將在立法會恢復二讀，法案在立法會分歧甚大。同月，要舉行選委會補選，十二月到立法會換屆選舉。

傅小慧已展開退休前休假，政制局常秘一職懸空。

運流局常秘今年亦曾懸空四個月，但是基於去年12月突換問責局長，原常秘陳美寶獲中央任命為運流局局長，這與可預見的退休懸空有所分別。

粵港澳大灣區發展專員陳潔玲。（資料圖片）

大灣區專員陳潔玲傳升任政制局常秘 曾負責立法會選舉

官場早前盛傳可升任政制局常秘人選之一，包括D6級政務官的粵港澳大灣區發展專員陳潔玲。專員隸屬政制及內地事務局，除了不時要與局長曾國衞「拍住上」，亦需要與不少廣東省部委、各灣區城市的市領導聯繫傾談合作，近年中央要求香港積極融入國家發展大局，陳潔玲角色甚重。

政制及內地事務局局長曾國衞（左）及粵港澳大灣區發展專員陳潔玲（右）。（資料圖片）

陳潔玲上一個崗位是政制局副秘書長，出任長達五年。2021年選舉改制後首場立法會換屆選舉，就是陳潔玲負責的重點工作之一，當時上立法會接受議員查詢選舉開支、宣傳計劃等。她此前曾任食物環境衞生署副署長、廣深港高速鐵路香港段獨立專家小組秘書長，她在保安局、發展局及公務員事務局等多個部門亦有工作經驗。

廖李可期與基本法23條立法專責小組獲行政長官頒授「行政長官表揚榜」獎狀。（政府影片截圖）

近期傳廖李可期是升職政制局常秘人選之一

至近期，官場又傳出升職政制局常秘的另一人選，是已「坐正」D6級政務官的新聞處處長廖李可期。56歲的廖李可期升任政府新聞處處長一年，上一個崗位是保安局副秘書長，23條立法期間她曾獲上司保安局局長鄧炳強讚揚是23條立法「幕後功臣」，早前盛傳她重返保安局升任常秘。

常秘音樂椅今年繼續轉動，無論廖李可期還是陳潔玲升任，說到底也只是傳聞，至今未見公布接任人選，有待當局揭盅。