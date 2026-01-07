民政專員「音樂椅」再轉　有人升職有人「打回原形」｜政圈風聲

改制後的新一屆區議會，由地區民政專員兼任主席，同時又是關愛隊總指揮，「三駕馬車」掌管三項地區權力於一身，專員對外發揮空間大增，表現理想的固然有利仕途。《香港01》獲悉，民政專員「音樂椅」再轉，油尖旺民政專員余健強升職環境及生態局副秘書長，由財庫局李家維接手油尖旺。據了解，元朗民政專員亦「夠鐘」可能擬換人。至於大埔民政專員陳巧敏留任七年未調職，近期更有新助理專員上任，政圈預料可能要「坐多一會」帶新人。



不過，有人升職，亦有人「打回原形」。去年八月離開葵青民政專員崗位的鄧顯權，其名字一度消失於政府電話簿網站，最後確定調任環境及生態局助理秘書長，負責氣候變化工作。民政專員屬較高的首長級丙級政務官（D2），換言之鄧顯權「燉」回屬高級政務主任（SAO）的助理秘書長一職。



所有區議會的主席均由當區民政事務專員擔任，取代了過往由議員互選的制度，民政專員在地區事務的權力與責任增加。(民政事務總署)

地區「三駕馬車」 民政專員被看重

公務員一般三年一調，選舉改制前的民政專員任期亦不例外，不過改制後民政專員權力與責任提升。除了所有區議會的主席均由當區民政事務專員擔任，取代了過往由議員互選的制度，亦加上本屆政府新成立關愛隊，由當區民政專員出任總指揮。正如中聯辦主任周霽所言，區議會、地區三會、關愛隊是地區治理的「三駕馬車」，民政專員頗有機會發揮。

黃昕然。（鄭子峰攝）

表現理想的民政專員，仕途自然被看高一線，舉例深水埗民政專員黃昕然去年升職，成為民政及青年事務局副秘書長，主責民政事務。他獲讚創新貼地，曾於黃金商場外舉辦激光劍比賽，了解地區特色吸引動漫迷及家庭到帶動當區人流，亦為其中一個深水埗特色的「布藝市場」升格，成為文創中心，與本地設計師合作美化市場，為深水埗傳統老區增添色彩。

余健強出任油尖旺民政專員五年。（民政事務總署）

消息：油尖旺余健強升職環境局副秘 財庫局李家維接手

深水埗與油尖旺都是九龍西範圍，鄰區的油尖旺民政專員余健強，出任同一崗位五年也未調職。據《香港01》了解，可能與選舉部署有關。一般而言，立法會選舉的選舉主任，都會由所屬地區較資深的民政專員出任，該人需有豐富經驗，熟悉地區，沒可能由一個不熟地區的人主責選舉工作。

油尖旺民政事務專員兼區議會主席余健強。（羅國輝攝）

隨著立法會選舉結束，《香港01》獲悉，民政專員「音樂椅」再轉，油尖旺民政專員余健強升職環境及生態局副秘書長，由財經事務及庫務局首席助理秘書長(財經事務)李家維接手油尖旺。

余健強過往獲好評，他所屬的油尖旺位處旅遊區，是外界看重的地區。余健強曾率地區起動「尖咀夜繽紛」，在栢麗購物大道將設霓虹燈牌打卡點吸引旅客；當時又研究五一黃金周舉辦維港水上煙火匯演。

元朗或「夠鐘」換民政專員

《香港01》曾統計，改制後民政專員一般留任兩年至七年不等，平均計留任四年多，較一般三年一調的公務員長。據了解，出任元朗民政專員近五年的胡天祐，亦「夠鐘」可能換人，出任黃大仙民政專員兩年多的胡鉅華亦可能有調動，一待有待拍板。

1月6日，大埔區議會開會，議程包括討論宏福苑災民安置。兼任區議會主席的大埔民政專員陳巧敏主持會議。（梁鵬威攝）

大埔民政專員陳巧敏留任七年 新助理專員剛上任

不過，有民政專員留任長達五至七年仍未調職，包括出任七年的大埔民政專員陳巧敏，以及出任五年多離島民政專員的楊蕙心。 不過，大埔民政處最近有新助理專員曾學柔，政界相信陳巧敏可能要「坐多一會」帶新人。

1月6日，大埔區議會開會。坐在民建聯大埔區議員黃碧嬌旁邊的是候任大埔民政助理專員曾學柔（口罩者）。（梁鵬威攝）

葵青原民政事務專員鄧顯權。

民政專員「音樂椅」 有人「打回原形」

調職的民政專員亦非人人升職或平調，有人「打回原形」。去年八月離開葵青民政專員崗位的鄧顯權，《香港01》翻查資料，他已調任環境及生態局助理秘書長。民政專員屬首長級丙級政務官（D2），換言之鄧顯權「燉」回屬高級政務主任的助理秘書長一職。