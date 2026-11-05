黃之鋒被控串謀勾結外國勢力案　今早判刑

前香港眾志秘書長黃之鋒被指於2020年7月至11月間，串謀已流亡英國的羅冠聰等人勾結外國勢力。黃早前承認一項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪(HCCC 181/2026)，案情指黃偕羅冠聰在《國安法》前後執行「國際戰線」，包括遊說多國制裁中港，並在外媒發文倡議。



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黃就初選案原定明年1月獲釋

被告黃之鋒，30歲，被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，指他於2020年7月1日至11月23日期間，在香港與羅冠聰及其他身份不詳的人士，串謀請求外國或境外機構、組織或人員，對特區政府或中華人民共和國實施制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。庭上早前透露，黃獲懲教署告知，他在初選案中不獲行為良好減刑，原定在明年1月獲釋。

黃之鋒自2020年11月因包圍警總案等入獄及還押，截至目前已失去自由逾2,170天（接近6年）。(資料圖片)

黃之鋒早前求情稱，他相信終有一天會獲釋。（資料圖片）

求情指案件不及黎智英案嚴重

代表黃的資深大律師陳政龍早前求情指，本案不屬於罪行重大類別，並指黎智英一案遠比本案嚴重，在該案中沒作供的認罪被告被判15年起刑點，黎則因主腦身份起刑點提高至18年。勾結罪若不屬罪行重大，判監3至10年，陳邀法庭採納上限10年作起刑點。此外，本案發生在47人案的案發背景相若，政治動機如出一轍，分別只在於手法。陳指，黃即將完成初選案服刑，本案刑期將無法同期執行。

黃相信有天能夠獲釋

陳又引述部份黃之鋒所撰寫的求情信，黃稱他近6年光陰在獄中度過，反思了過往的行為，所選擇的路及隨之而來的後果。黃稱，他囚禁期間閱讀逾百本書，思想變得成熟，他仍保持樂觀，相信有天能夠獲釋，照顧年邁父母，他亦接受仍有好一段日子在獄中。

案情指黃之鋒與羅冠聰在成立香港眾志時，已主張民主自決。（資料圖片）

黃之鋒曾與美國眾議院議長佩洛西（中）見面，並推動美國通過《香港人權與民主法案》。（佩洛西facebook直播截圖）

黃之鋒等人與眾議院議長佩洛西及跨黨派議員召開記者會。（黃之鋒fb）

黃及羅採取國際遊說策略尋求外國關注

案情指，已解散的香港眾志（下稱眾志）是民主派政治組織，它在2016年成立，其中一個政治目的是香港「民主自決」。為了實踐此目的，黃和羅等人採取國際遊說策略，尋求外國關注和支持。羅冠聰和黃之鋒分別是眾志的創黨主席和秘書長。

向美國推動香港人權與民主法案

《香港國安法》實施前，黃和羅執行「國際戰線」。2016年11月，黃、羅和眾志推動在美國通過《香港人權與民主法案》，美國總統可對那些被指任意拘留和嚴重侵犯人權的人實施制裁，例如拒絕簽證及凍結他們在美資產。

2019年到美出席聽證會

及至2019年中，香港爆發反修例示威潮。當年9月，黃之鋒和羅冠聰在美國國會聽證會上就倡議人權法案作證。2019年至2020年，黃之鋒分別到德國、意大利和美國等國遊說，呼籲對方禁售武器和人群管制設備予香港警方。與此同時，黃接受不同國家的媒體訪問，並在報章撰寫文章，呼籲外國制裁中國和香港。

國安法後繼續爭取國際關注

在《國安法》生效後，黃和羅仍在不同場合討論延續「國際戰線」。黃在7月10日的本港電台節目上表示，他會繼續爭取國際關注，他與羅仍有保持聯絡。他又稱，海外需要有人繼續在國際層面談論香港的示威活動，以喚起國際社會的關注，支援本地運動。

黃留在香港繼續工作

羅冠聰同月在BBC新聞的訪問中表示，他和黃之鋒在《國安法》實施後討論過他們在運動中的角色，黃和其他人會繼續在港的工作，羅則以公眾人物的身份替國際戰線繼續發聲。此外，香港警方用作數碼法理鑑證的以色列公司Cellebrite，在羅發起網上聯署要求終止與港警合作後，在2020年10月宣布停止向中港客戶提供產品。

還押前仍稱會繼續從事國際遊說工作

2020年11月23日，黃因另一案被還押，他在還押前夕於Facebook和Patreon發表「判刑前工作報告」，提及他會在《國安法》頒布後繼續從事國際遊說工作，包括在各媒體及公開活動繼續倡議。