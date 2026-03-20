宏福苑聽證會揭駭人情節　政界相對平靜所為何事？｜政圈觀察

大埔宏福苑大獨立委員會昨（19日）舉行首場聽證會，委員會代表資深大律師杜淦堃作開案陳詞時，詳細說明了過去多個月針對火災成因的調查所得，除了揭示屋苑維修承建商諸多涉嫌違規違法行徑外，亦指出多個政府部門在工程監察、消防安全等不同範疇亂象叢生。



杜淦堃直言，宏福苑的消防設施因人為因素徹底失效，變相證實這場造成168人死亡的大火是不折不扣的「人禍」。社會輿論一片嘩然，有報章社評形容聽證會披露的證據觸目驚心。與此同時，一眾立法會議員相對平靜，原因何在？



聽證會揭露部門亂象

首日聽證會上揭露，政府部門亂象叢生。房屋局專責監督出售資助房屋維修的獨立審查組（簡稱ICU），竟然在進行棚網阻燃測試檢查前一日，向維修工程顧問公司「鴻毅」負責人「通水」，令其有時間作準備；勞工處多次接獲工人在棚架吸煙，卻未有正視，沒有深入調查蒐證，即使有權發出「禁止地盤吸煙」書面命令也不作為，反而將居民投訴轉交消防處；消防處則稱工地禁煙不屬其職權範圍。

政圈中人：未有「温提」

宏福苑火災造成168人死亡，行政長官李家超多次表明要追責到底，並且與新一屆立法會緊密合作，推動系統性改革，避免災難重涳。今年1月本屆立法會首次大會上，一眾議員就火災相關事宜進行馬拉松式討論，歷時逾9小時。之後，各個黨派更就宏福苑安置、大廈管理、消防問題等提出種種建議，足見立法會對此的高度重視。

然而，獨立委員會首次聽證會即揭露多個嚴重問題，相比起社會的群情凶湧，立法會內卻相對平靜。有政圈中人解釋，這段時間沒有發生任何特別事，有關方面亦無「温馨提示」，勸籲議員勿就宏福苑事宜發聲。該人士估計，只是由於現時每天都有聽證會，每天都有新的問題揭露出來，若每天都發聲回應未必適合。

況且，宏福苑一事牽連甚廣，涉多個政府部門，議員們若發聲回應，需要小心拿捏「火侯」，一旦用火過猛，恐令輿情一發不可收拾。現時政府已設獨立會委員會調查事件，估計議員都是小心為上，先觀望好形勢，再思考應對方法，免得「跟車太貼」。

自由黨主席邵家輝接受《香港01》訪問時表示，獨立委員會正進行調查，其間有不同人作供，現階段要先了解詳細情況。他強調自己每天都會留意新聞報道，待調查完結後，會再在立法會上作出跟進。他又指，即使在調查期間，政府亦有就不同的問題採取行動，例如因應事件，推動地盤禁煙。

工聯會會長吳秋北則指出，獨立委員會正在工作，他沒有參與委員會工作，現階段不宜評論。不過他強調，立法會議員十分關心宏福苑事件，但具體如何跟進事件，仍要待委員會工作完成，才可探討。他又提到，大火後特首已重申會就事件追究到底，警方和廉政公署已採取行動，同時政府亦有在樓宇維修管理方面推進多項工作。

政府代表：現階段作結論並不恰當

聽證會舉行第二日，代表政府的資深大律師孫靖乾指，留意到傳媒就獨立委員會代表大律師的開案陳詞作出廣泛報道，擔心令公眾之間產生錯誤印象，以為獨立委員會已就火警起因及導致重大傷亡原因作出結論。他表示，政府必須澄清，現階段實屬言之尚早，因為獨立委員會尚未有機會正式聆聽任何涉事方的證據、陳述及證供。政府及各涉事方未傳召證人和提交適當陳詞，在如此早階段作出判斷，並不恰當。

委員會主席陸啟康今日亦在聽證會上表示，理解社會對大火有情緒，但除了對死難者公平，亦要對受查者公平，希望大眾客觀看待調查，不應太快作出結論。

誠然，由於獨立委員會聆訊尚未完結，社會現階段確實不宜就事件過早下判斷。而且，所謂「星星之火，可以燎原」，擔心輿情難以控制，亦無可厚非。只不過，代議士畢竟被視為民意代表，社會確會希望他們對事件有個說法。問題是，如何在確保聆訊公平，以及在控制好「火侯」下，恰如其份地應對，就相對考驗議員們的政治智慧。