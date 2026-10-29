何永賢問責辭職　李家超率領官員鞠躬道歉｜宏福苑報告記者會總覽

去年11月26日發生、奪去168條人命的大埔宏福苑五級大火，其獨立委員會經過約9個月的運作及30場聽證會後，已於上周向行政長官李家超提交調查報告。李家超和多名官員今日（29日）在記者會向全港市民鞠躬道歉。

根據政府新聞處直播頁面， 出席官員原包括房屋局局長何永賢，但李家超道歉後宣布，房屋局局長何永賢昨日（28日）向他提出請辭表示承擔責任，李家超指已接受何永賢請辭，今日起停止何永賢職務，由財政司副司長黃偉綸兼任房屋局局長。宏福苑調查報告記者會重點總覽。



+ 4

行政長官李家超（右四）10月29日與政務司司長陳國基（左四）、財政司司長陳茂波（右三）、律政司司長林定國（左三）、保安局局長鄧炳強（左二）、勞工及福利局局長孫玉菡（左一）、發展局局長甯漢豪（右一）及財政司副司長黃偉綸（右二）鞠躬道歉。

政府公布宏福苑大火調查報告重點：

．李家超和多名官員向全港市民鞠躬道歉

．房屋局局長何永賢請辭承擔責任獲接納，今日起停止職務

．財政司副司長黃偉綸兼任房屋局局長

．房屋局ICU、屋宇署、消防處及勞工處在監督相關風險方面有缺失，李家超決定啟動部門首長責任制下，行政責任兩級調查機制，調3個月內完成

．修例將圍標刑事化，同時擬設樓宇維修支援及服務局，接管市建局樓宇復修資助計劃

．11月內成立公營房屋樓宇管制組取代房屋局ICU

．被問個人責任時，李家超稱最重要責任是帶領政府直視問題

．傳媒追問鄧炳強、甯漢豪和孫玉菡有否政治責任，三人未有回應，李家超指三人要推動改革、汲取教訓



行政長官李家超及相關官員10月29日公布大埔宏福苑火災獨立委員會報告相關事宜。（勞顯亮攝）

李家超在記者會開始時稱，為大火事件深感難過，率領官員包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪及財政司副司長黃偉綸向災民及廣大市民鞠躬道歉。

何永賢辭職承擔政治責任

李家超指，事件涉及房屋局，雖然不涉及局長何永賢本人，但何永賢承擔政治責任，昨日與何永賢會面時她提出請辭，今日起停止職務，由財政司副司長黃偉綸兼任房屋局長。他已報請中央人民政府。

行政問責方面，李家超宣布啟動部門首長責任制，調查房屋局ICU、屋宇署、消防處及勞工處，3個月內完成，研判特定人員有否失職。

在記者會，李家超被問個人須否問責時稱，火災發生帶來168人死亡，他深感傷痛難過。在自我檢討過程中，他指要帶領政府進行大量改革，作為第一責任人，其中一個責任就是帶領政府直視問題、解決問題，他亦以政府之首身份向災民道歉，履行責任解決問題，不容類似事情再發生。

李家超指，政府提出多項改革，包括立法禁維修工程圍標、設「聯合特遣隊」打擊。政府亦將成立樓宇維修支援及服務局，改革屋宇署結構等。

黃偉綸宣布11月內成立公營房屋樓宇管制組，取代房屋局ICU，黃指新成立管制組會有全新監管，管制組會成立項目專責團隊，安排一專員主動聯系法團，從居民角度出發，一站式溝通與服務，為居民提供協助。

律政司司長林定國指同意委員會建議，修例打擊圍標，重點包括修改競爭條例，將圍標刑事化，包括嚴重反競爭行為，如合謀定價，建議最高閃10年、1000萬元、收益3倍、本地營業額50%。

+ 1

▼▼▼直播連結▼▼▼

行政長官李家超及相關官員10月29日公布大埔宏福苑火災獨立委員會報告相關事宜。（勞顯亮攝）

2025年12月2日，行政長官李家超在宏福苑火災後見記者。（資料圖片/廖雁雄攝）

獨立委員會經過約9個月的運作及30場聽證會後，已於上周向行政長官李家超提交調查報告。(政府新聞處圖片）

宏福苑大火引起社會關注屋苑維修長年存在的圍標問題，政府正研究立法禁止樓宇維修工程圍標，並將其列為刑事罪行。競爭事務委員會早前曾建議引入最高7至10年的監禁式刑罰，以加強打擊集團式圍標及潛在的利益輸送，重塑公平的市場環境。

2025年11月26日，大埔宏福苑大火，蔓延多座樓宇，烈焰濃煙沖天。（資料圖片/林振華攝）

政務司長率督導委員會落實報告建議

行政長官李家超此前已多次重申，政府的既定目標是「問責到底、追責到底」，強調任何人無論是政府或非政府人員、高層或基層，只要經事實認定需要負責，定必公平追責懲處。

宏福苑火災後，李家超宣布成立委員會審視事故原因及相關問題，綜合最新消息，政府將成立由政務司司長陳領導的督導委員會，統籌三方面工作，包括檢視獨立委員會各項建議，推動落實相關建議，以及監督改革措施執行。