瑪麗壞𨋢監管不力遲公開　林超英：專業崩潰是大事讓民眾知有何怕

瑪麗醫院新臨床大樓28部升降機屢故障及急墜，甚至興建時井道傾斜。政府調查報告批評建築署監管、警覺性不足。發展局早於今年3月知悉，一直沒通報，半年後被傳媒揭發後才公開。當局解釋「沒完全掌握具體情況和解決方案之際，很難清楚交代，反可能引起揣測」。



有多年機構管治經驗的天文台前台長林超英今日（15日）批評，所謂「可能引起公眾不必要的揣測」是局方自己揣測，只要把數據和事實放到陽光之下，公眾沒有「揣測」的餘地，實際是可倒逼施工方盡快解決，也給政府強大的輿論後盾督促補救，拖拖拉拉的後果是病人和醫護不必要地受苦，形容香港一向以專業優秀自稱，如今全盤崩潰。



8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）

瑪麗醫院壞𨋢報告兩署被點名

瑪麗醫院新臨床大樓自去年11月起分階段使用，被揭發28部升降機屢現事故，並在興建時井道出現傾斜等問題。發展局125頁調查報告點名批評建築署、機電署、新大樓承建商安保工程及升降機分判商安力電梯，當中批評建築署人員有不同程度缺失，會啟動紀律程序；機電署沒對違規情況作透徹調查，但人員未有明顯瀆職。該份報告更直斥安保有多項過失，對升降機井道施工責無旁貸；安力則無按圖則及無做足簽發安全證明的責任。

瑪麗醫院壞𨋢被批不早公布 甯漢豪：憂惹公眾擔心

發展局局長甯漢豪、建築署署長李翹彥、機電署署長潘國英上周在立法會發展事務委員會上，被多名議員批評情況令人難以接受，又質疑政府早已知悉事件卻不坦白交代。甯漢豪當時解釋指，發現問題當時仍在執修階段，未了解故障的原因、有否修補方案等，擔心公布會引起公眾擔心，強調「我哋無話要隱瞞住呢件事，只係幾時作出更全面嘅公布的考慮。」

林超英

林超英：專業崩潰是大事 讓民眾知有何可怕？

林超英在社交平台表示，發展局2026年3月以「沒完全掌握具體情況和解決方案」、「反可能引起公眾不必要的揣測」為由，沒有向公眾交代，擔心影響公眾對醫院項目的信心，結果拖到9月公眾才得悉瑪麗醫院升降機確實出問題。

拖拖拉拉的後果是病人和醫護不必要地多捱舊樓的擠迫，製造原可避免的痛苦，令人難過。 林超英

香港天文台前台長林超英擔心若將公屋走廊之氣窗封死，「熱死的長者可能遠多於門窗漏出的火煙造成的傷害」。（資料圖片）

他說，所謂「可能引起公眾不必要的揣測」是局方自己的揣測，只要把數據和事實放到陽光之下，公眾沒有「揣測」的餘地，實際效果會是倒逼施工方老老實實面對問題，盡快想方設法解決，也給政府這邊強大的輿論後盾，強勢執行工程合約賦予的權力，督促施工方認真補救。

把麻煩收藏在枱底，民眾看不見，施工方不感到壓力，才會出現幾個月後，問題依然故我。 林超英

林超英

林超英指發展局以「未能有效運作」形容瑪麗醫院壞𨋢，不提具體施工失誤，只稱「查找影響升降機穩定操作的原因從而作出整改」，輕描淡寫，認為讓人感覺「繼續研究，小修小補就可以了」，不過現在知道井槽傾斜，承建商嘗試擅自鑿石屎解決，全無專業可言，反問這還不是「大件事」？

香港一向以專業優秀自稱，如今全盤崩潰，是天大的事啊！讓民眾知道施工方不依圖紙做工程，有甚麼可怕？發生了甚麼事？無法明白啊。 林超英