行會成員參觀西九文化區　冀兩博物館成文化藝術及旅遊新地標

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-03 18:39

繼立法會議員後，行政會議非官守議員今日（3日）參觀西九文化區，了解文化區的最新發展。 行會成員欣悉西九文化區各項工程進度良好，博物館館藏和策展風格各具特色，隨着M+博物館和香港故宮文化博物館相繼啓用，行會成員期待這兩個世界級博物館將成為香港的文化藝術和旅遊新地標，亦為市民消閒娛樂的好去處。他們指，連同經擴建的香港藝術館，這些新設施將會為本地的文化藝術發展揭開新一頁，鞏固香港作為國際文化藝術樞紐的地位。

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先後參觀博物館、戲曲中心 馮程淑儀及唐英年陪同

行政會議召集人陳智思、李國章、周松崗、葉國謙、湯家驊和林正財今日出席參觀活動。一行人到達西九文化區後，先聽取西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀介紹西九文化區的設施。他們隨後在西九文化管理局董事局主席唐英年、馮程淑儀、M+博物館館長華安雅、香港故宮文化博物館館長吳志華、西九文化管理局表演藝術行政總監譚兆民陪同下，參觀M+博物館，了解M+大樓的設計和建築特色。M+博物館是亞洲首間全球當代視覺文化博物館，大樓建築工程已完成，現正進行內部裝修和安裝設備，包括安放佈置M+藏品，預計今年年底開幕。

行會成員接着到香港故宮文化博物館工地視察，了解博物館的施工進度。故宮文化博物館是西九管理局與故宮博物院的合作項目，由香港賽馬會慈善信託基金捐助35億元興建，樓面面績約3萬平方米，計劃明年年中對外開放。

最後，行會成員參觀戲曲中心，並於茶館劇場欣賞簡短的表演，親身體驗戲曲中心表演項目的特色。