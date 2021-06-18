東京奧運︱議員憂運動員宣揚政治理念　徐英偉：違反指引或致停賽

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-18 11:41

政府上月宣佈，政府已購入東京奧運轉播權，並由無綫、ViuTV、香港開電視、有線電視、NowTV五間電視台轉播賽事，而電視台必須符合特定條件，包括轉播所有香港運動員參與的比賽。 在立法會民政事務委員會會議上，多名議員重提2019年3名香港女子花劍隊員在出賽時舉起「五一」手勢，關注若有香港運動員在東京奧運出賽時有反政府行為，政府會如何處理？民政事務局局長徐英偉強調，大部分運動員均十分專業，相信他們明白運動與政治應分開。 體育專員楊德強補充，運動員在出發前需閱讀指引，列明不應將政治訊息帶入運動場，及表達政治訴求，若違反指引或招致停賽等處分。

建制派議員何君堯關注，政府會否要求運動員在出發前簽署承諾書，以確保他們不會在比賽期間有反政府行為。徐英偉回應說，運動員在出發前需閱讀指引文件，若違反指引或招致停賽，又提到過去在足球賽事中，有球迷噓國歌，足總亦遭國際足協罰款，相信現有機制可作處理。

民建聯梁志祥及新民黨容海恩在發言時，重提3名香港女子花劍隊員於2019年出戰女子花劍世界盃埃及站時，在比賽期間左手舉起5隻手指、右手則舉起食指，寓意「五大訴求，缺一不可」。容海恩關注該3名隊員及後有否被處分，楊德強回應指，現時沒有資料在手，徐英偉及後補充，3人已不在今次比賽的名單上。

3名香港女子花劍隊員於2019年出戰女子花劍世界盃埃及站時，在比賽期間左手舉起5隻手指、右手則舉起食指，寓意「五大訴求，缺一不可」。（FIE圖片）

議員倡規定播國家隊賽事 徐英偉：唔播女排等於倒自己米

民建聯鄭泳舜關注，政府有何安排保障電視台攝製隊在日本的健康情況，徐英偉回應說，政府現時正作商討，強調要跟從當地安排，至於運動員回港後能否縮短強制隔離安排，他僅稱有超過9成運動已接種疫苗，局方需與其他政策局商討，現時若運動員已打兩針，回港後需進行「14+7」日隔離。

工聯會陸頌雄認為，政府應規定電視台要播放一定數量的國家隊賽事，認為是原則問題，因「國家隊都是自己運動員」，徐英偉指，政府只規定電視台必須播放所有香港運動員參賽賽事，但他相信一些受觸目的國家隊賽事，「政府唔洗講都一定會播，如果唔播女排，就等於倒自己米」。徐英偉又透露，政府會安排於康文署場地播放部分賽事。

港台佔重要角色 透過奧運推廣傷健共融

有議員亦關注香港電台在今次賽事上的角色，民建聯梁志祥說，港台與過去已不同，認為應要給予支持。徐英偉表示，即使港台並無獲安排轉播賽事，但仍會派出攝製隊到日本，並會播放奧運及殘奧會的精華片段，配以手語、口述影像及少數族裔語言，方便殘疾人士及少數族裔觀看賽事，強調港台擔任重要角色，會透過奧運推廣傷健共融。