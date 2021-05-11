東京奧運︱港府購入播映權交5電視台聯播　香港運動員項目必播

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-11 11:40

香港市民有得睇東京奧運！行政長官林鄭月娥公布，港府已跟東京奧運轉播商達成協議，購入香港地區轉播權，並將轉交5間電視台播放。 相關費用按國際奧委會（IOC）條款保密，費用由藝術及發展基金有關體育部分撥出，並指出今次開支不會影響其他體育發展項目。

林鄭月娥指出，由於2020年初環球新冠疫情爆發，香港各大廣播機構由於「計唔掂數」，沒有出價購入東京奧運轉播權。港府鑒於情況特殊，不能一如過往做法，民政局遂跟IOC授權的亞洲區轉播版權商商討，並在5月7日達成協議，「讓香港市民可以免費睇到香港運動員」。

她表示，轉播權「費用合理，甚至低於過去兩屆奧運由商營廣播機構支付的費用」。跟版權商達成協議後，旋即跟香港5間廣播公司商討，包括三間免費電視台：電視廣播有限公司、Viu TV、開電視，以及兩間收費電視台有線電視和 Now TV。

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她指出，5間電視台已跟港府達成共識，規定每天播放時數和提供精華片段，又稱：「香港運動員（比賽項目）必播」，兩間收費電視台亦承諾，向市民提供網上免費直播。她補充，如東京奧運會如因疫情關係不幸取消，政府已付出的轉播費用將獲發還。

至於為何香港電台不在5間轉播奧運的電視台之列，林鄭月娥稱政府內部亦曾研究，但電視台需派出額外人手和設備，而港台並未有足夠能力去做。港府購入奧運播映權後免費給5間電視台轉播，惟各電視台仍需自行支付派員到東京奧運等有關的節目製作費用。

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