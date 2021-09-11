人大政協等選委周末擺千街站　譚耀宗：個體政黨不參選無損制度

反修例事件後中央「出手」完善選舉制度，選委會選舉是新制度下首場選舉，選委會功能未來不止選舉特首，將於12月的立法會選舉中選出40名議員，所有立法會參選人也都要爭取選委會五大界別提名。

雖然選委會選舉未正式開始，但已有近千人因為當然議席、及無競爭下自動當選成為選委，當然選委包括港區全國人大代表及政協委員等，他們今（11日）響應呼籲參與街站活動，一連兩日在周末合共擺設逾1000個街站，宣傳政綱及政策、及聽取市民意見。



啟動禮40選委現身 盼走進社區宣傳新選舉制度

街站活動今日舉辦啟動禮，40名各界別分組選委現身出席，包括全國政協常委唐英年。啟動禮主持人、全國人大常委譚耀宗表示，活動主題是「落實愛國者治港，推動良政善治」，希望搭建平台讓委員們走進社區，向市民宣傳新選舉制度、政綱和政策主張、中央惠港政策，並聽取廣大市民對推動良政善治的意見建議。

被問到若民主黨未來不派人參選，是否意味選舉制度未夠完善，他強調個別政黨是否參選是他們自己的決定，不影響選舉制度。對於熱血公民前立法會議員鄭松泰，被裁定不符合資格參選，譚耀宗認為，大家對他過去的言行及表現一直有認識及了解，相信資審會已小心審視過他的言行，才作出有關決定。

譚耀宗強調選委會選舉制度開放，任何人如果覺得自己合適，都可以按規例報名參選。