政圈風聲｜非建制派撞區協調難　新思維撇除九龍中有Plan B?

立法會換屆選舉提名期本月底展開，建制派布局仍然諱莫如深，新選舉制度下要「睇餸食飯」的非建制派，未盤算好建制派部署，已先要面對「撞區」危機。



目前出現「撞區」的包括九龍中選區，新思維擬派出崔定邦參選，民協區議員廖成利亦盛傳出戰九龍中。據了解，新思維有意與民協協調，最理想方案是其中一人調至其他選區參選，再動員力量為對方站台。有新思維中人明言，要成功協調有困難，新思維不會主動退出九龍中，但若協調成事，新思維也可轉往新界東或西選區一戰。



民協署任副主席利瀚庭表明，民協只願意與民主派協調，目前沒有必要與新思維協調。



新思維與中間派地區人士謀落戶新界

在雙議席單票制下，非建制派在每區極其量取得一席。有新思維中人表示，新選舉制度下，非建制派處於被動，只能在有機會勝出的選區極力爭取，非建制派與其鷸蚌相爭，倒不如透過協調，實行議席最大化，「入得一席得一席」。

該人指，新思維一直開放與非建制派陣營人士商討，他們有意在九龍中與民協協調，增加勝算，若民協願意協調，新思維亦有「Plan B」後備方案，可改至新界東或西選區參選。

有新思維成員稱，狄志遠在新界東及西也有不少近中間派的「好朋友」，曾任多年區議員，具有豐富地區經驗，相信有助新思維轉陣改選新界選區。

有新思維中人相信，與民協協調有難度，一來民協料不會放棄九龍陣地，二來民協礙於支持者觀感問題，或不欲與新思維協調，但他認為選舉終歸是很現實的問題，大家最終也會衡量勝算，作出最有利勝算的決定。

民協拒與新思維協調

不過，民協一早表明不會與新思維、民主思路及馮檢基協調。民協署任副主席利瀚庭回覆查詢時表示，暫沒有收到新思維任何接觸，民協的立場是願意與民主派商討，看不到有必要與新思維協調。有民協成員表示，現時民協只有廖成利一人向傳媒表明有意參選，坦言民協最好的人選已被落案控告《港區國安法》，未來選舉部署較為被動，要視乎建制派布局見步行事。